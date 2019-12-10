5 лучших вратарей 19-го тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а советник главы Северной Осетии по развитию футбола Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 19-го тура РПЛ. Здесь можно ознакомиться с критериями оценки. Несмотря на большое количество мячей, забитых в туре, в целом игрой вратарей в туре Владимир остался доволен. А в тройку лучших попали вратари, которых многие не ожидали увидеть даже на поле.

Слово Владимиру.



В первую очередь нужно отметить, что в 19-м туре сыграли вратари, не имевшие ранее достаточно игровой практики. Все резервисты — и Песьяков, и Левашов, и Заболотный — показали, что находятся в хорошей форме, сыграв отлично. Пара голкиперов даже попала в нашу пятёрку. Также я бы обратил внимание на большое количество результативных матчей. Это скорее заслуга атакующих футболистов, а не вина голкиперов — в большинстве моментов им предъявить претензии сложно. Хотя были и те, кто сыграл не лучшим образом.

Символическая сборная 19-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Четыре игрока «Арсенала», по одному из «Урала» и ЦСКА. Валерий Газзаев определяется лучших в 19-м туре РПЛ.

Мне понравились спасения Матвея в матче с ЦСКА. Гости атаковали качественно, создали много моментов. «Краснодар» может поблагодарить Сафонова за всего один пропущенный от армейцев мяч. Отметил бы эпизод в первом тайме, когда Влашич с острого угла бил в упор. Мяч летел в дальний угол, но Сафонов действовал выдержанно — не стал валиться или делать лишних движений, а держал позицию. Это всегда сложно, когда соперник бьет в упор, ведь перед ним почти весь створ ворот. Но, как говорит Вячеслав Чанов, Сафонов «сделал себя большим в воротах». Мяч не просто попал в Матвея — он сам сделал движение рукой и ногой и выгреб мяч из дальнего угла.

Страсти по судейству в матче «Краснодар» — ЦСКА! 15 минут ушло на видеопросмотры Споры, «вары», эмоции, страсти. Поиграть в футбол командам не дали.

Также отметил бы голевой момент Набабкина в конце игры — он расстреливал Матвея из штрафной. Да, защитник «Краснодара» пытался помешать удару, но гол хозяева не пропустили из-за Сафонова. Он занял правильную позицию, успел встать в позу паука и правой ногой отбить удар с близкого расстояния. Ключевыми для вратаря в этом эпизоде были выбор позиции и выдержка.

4. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Прекрасно понимаю разочарование Игоря и ЦСКА после игры с «Краснодаром». Такое не должно происходить с арбитром уровня РПЛ. Акинфеев играл надёжно и уверенно, отбил пенальти, которого, скорее всего, вообще не было.

Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму! Президент ЦСКА настаивает на решительных шагах после матча его клуба с «Краснодаром».

Если бы не судейские ошибки, у Игоря был бы «сухарь». Он своевременно играл на перехватах, а это один из важнейших элементов работы вратаря — нужно уметь читать игру. Например, момент в первом тайме, когда «Краснодар» молниеносно выводил один на один Сергея Петрова. Акинфеев вовремя сократил дистанцию и забрал мяч в ногах у защитника. Также можно вспомнить плотный удар Вильены во втором тайме, когда мяч вылетал из-за спин защитников. Да, игрок «Краснодара» не попал в угол, но в последний момент Игорь среагировал на мяч, и, что важно, не отдал его нападающему для добивания.

3. Михаил Левашов, «Арсенал»

Хотя в последних матчах «Локомотив» выглядит неубедительно, это все равно топ-клуб. В первом тайме моментов у них было больше, чем у «Арсенала». Если бы не Левашов, матч в Туле мог закончиться совсем иначе. Ключевой момент — удар Эдера на 11-й минуте матча: мяч летел в самый угол ворот из частокола ног футболистов, но Левашов мощно на это среагировал и вытащил мяч из нижнего угла. Очень зрелищный и непростой эпизод. Забей «Локо» при счёте 0:0 — не факт, что «Арсенал» смог бы победить.

Что происходит с «Локо»?! 0:4 в Туле! После ухода фанатов со стадиона «Арсенал» забил 4 безответных гола команде Сёмина.

Но если Левашов и был надёжен в большинстве эпизодов, отсутствие игровой практики всё-таки сказалось. На 55-й минуте при счёте 1:0 он неуверенно пошел на перехват верхнего мяча. В этот момент только удача помогла «Арсеналу» сохранить ноль в графе пропущенных.

Главное, что против «Оренбурга» Шелия сыграл на ноль. Вратарь много выручал, хотя периодически выглядел не очень уверенно. Ключевой момент случился при счете 1:0 — после удара Алвеша Гиорги вытащил мяч дальней рукой из левой девятки. Почти сразу после этого классного спасения «Тамбов» забил второй мяч.



Был ещё один момент, но чуть менее динамичный и яркий, — выход один на один Кулишева, но и здесь Шелия был надежен. Большое количество моментов у ворот «Тамбова» говорит о том, что 3:0 — счёт не по игре, а сухой победы хозяева добились благодаря своему вратарю.

В матче со «Спартаком» Сергей совершил три сложнейших сейва в самый необходимый для команды момент. Если бы этих спасений не было, «Ростов» мог и упустить победу. Красно-белые атаковали остро и агрессивно.

Песьяков затащил! Большой привет «Спартаку» от бывшего красно-белого Против своей бывшей команды голкипер «Ростова» выдал лучший матч в сезоне.

Первый момент случился на 51-й минуте: с острого угла пробивал Мирзов. Мяч летел достаточно сильно, точно в дальний угол ворот. Песьяков — вратарь с серьёзными антропометрическими данными, но все равно сумел сложиться вниз и отбить удар. При этом важно было не допустить добивания. И Песьяков сделал, как учили — отбил мяч не в центр или перед собой, а в сторону дальней штанги.



Второй эпизод — самый опасный у ворот гостей. Удар головой в противоход вратарю наносил Понсе почти с линии вратарской. Это очень динамичный момент: Сергей, уже в движении, сумел быстро перегруппироваться и вытащить мяч.



Третий момент — выход Понсе один на один на 71-й минуте. Он был не настолько сложным, как предыдущие. Но у аргентинца было время подумать и прицелиться, а Сергей проявил выдержку: занял верную позицию, вовремя сократил дистанцию и закрыл зону обстрела ворот.

Кошмар имени Тедеско. «Спартак» показал худший футбол в сезоне «Ростов» разгромил красно-белых в пух и прах.

Повторюсь, Песьяков сейчас — не основной вратарь «Ростова», но со «Спартаком» выглядел отлично. Игра и резервиста, и первого номера Бабурина говорит о том, что в команде есть очень сильный и квалифицированный тренер вратарей. У Кафанова в тонусе находятся все голкиперы. Сергей — добротный футболист, но, работая с Кафановым, он может показывать высочайший уровень игры.