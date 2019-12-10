Потрясающий матч в Зальцбурге! «Ред Булл» был хорош, но «Ливерпуль» ещё лучше

С самого начала встречи в Зальцбурге команды задали сумасшедший темп, будто сообща решив разыграть путёвку в плей-офф Лиги чемпионов в огненном матче. Всего лишь к 8-й минуте на счету соперников в сумме было шесть ударов. Причём в два раза чаще били по чужим воротам именно хозяева.



Футболисты «Зальцбурга» вовсе не жались к своим воротам в надежде ухватиться за минимальную победу, а, наоборот, открыто и смело играли с обладателем главного европейского клубного трофея.



Во время одной из опасных атак на старте игры хозяева даже были близки к голу — Хван вошёл в штрафную, на замахе убрал Хендерсона и пробил, но Алисон сумел парировать мяч.

«Ливерпуль» атаковал не менее остро. В начале игры шансы забить были у Салаха и Мане. Тем не менее выстрел египтянина отразил вратарь «Зальцбурга» Станкович, а сенегалец просто не попал в цель.



Так, в течение всего первого тайма зрители матча могли наблюдать настоящее торжество атакующего, красивого и немного безбашенного футбола. Если бы не отличное выступление вратарей обоих команд, то счёт в матче был бы открыт ещё до перерыва.

Во второй половине игры, к сожалению для местных болельщиков, «Ливерпуль» всё же смог выйти вперёд. За две минуты команда Клоппа отличилась дважды. Сначала Кейта головой отправил мяч в пустые ворота после навеса Мане, а затем Салах подловил защитника хозяев на ошибке, обыграл вратаря и умудрился с нерабочей ноги с острого угла попасть точно в створ.



В оставшееся время матча команда Джесси Марша не опустила голову и продолжила создавать опасные моменты. Но в итоге не смогла отквитать даже один мяч.



Впрочем, даже несмотря на неутешительный результат, «Зальцбург» оставил о себе очень приятные впечатления. Едва ли после такой встречи, кто-то захочет попасть на «Ред Булл» в плей-офф Лиги Европы.