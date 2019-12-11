«Барселона» сыграла в Милане без Месси. И отправила «Интер» в Лигу Европы

«Боруссия» Д вышла в плей-офф ЛЧ, «Интер» проиграл «Барселоне» и выступит в ЛЕ



В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала пражскую «Славию». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Голами в составе дортмундцев отметились Джейдон Санчо и Юлиан Брандт. Единственный гол за «Славию» забил Томаш Соучек.

В другом матче группы F «Интер» принимал «Барселону». Игра, прошедшая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Таким образом, дортмундская «Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» оформила выход в следующую стадию турнира досрочно. Миланский «Интер» сыграет в Лиге Европы, а пражская «Славия» завершила выступление в турнире.

«Зенит» вылетел из еврокубков



В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер».



Счёт был открыт в начале матча. На 9-й минуте автором забитого мяча стал Эмиль Форсберг, который реализовал 11-метровый. На 33-й минуте немецкий клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Тимо Вернер. На 50-й минуте один гол отыграл Уссем Ауа, которому ассистировал Лука Тусар. На 82-й минуте спас «Лион» от поражения Мемфис Депай.



Таким образом, «Лион», набрав восемь очков, финишировал на втором месте в турнирной таблице группы G. «РБ Лейпциг» (11) — на 1-м месте. Чемпион Российской Премьер-Лиги «Зенит» (7) занял четвёртое место в группе и вылетел из еврокубков.

45 минут ужаса. «Зенит» разгромлен в Португалии и с позором выкинут из ЛЧ Не помог даже «Лейпциг», на который была единственная надежда.

«Ливерпуль» обыграл «Ред Булл Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов



В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» обыграл австрийский «Ред Булл Зальцбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена». Обслуживала матч нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ему ассистировали Марио Дикс и Хессел Стегстра.



Счёт был открыт на 57-й минуте, автором забитого мяча стал Наби Кейта, которому ассистировал Садио Мане. Через минуту преимущество английского клуба увеличил Мохамед Салах.

«Ливерпуль», набрав 13 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице группы Е и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» (7) завершил групповой этап на третьем месте и продолжит выступления в плей-офф Лиги Европы.

Потрясающий матч в Зальцбурге! «Ред Булл» был хорош, но «Ливерпуль» ещё лучше Австрийцы дали настоящий бой команде Клоппа.

Неймар — самый обсуждаемый спортсмен года в «Твиттере», Хонда — в топ-10



Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар является самым обсуждаемым спортсменом в 2019 году в «Твиттере».



Второе место занял аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, третье — португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.



Топ-10 самых обсуждаемых спортсменов года в «Твиттере» выглядит так:



1. Неймар (футбол)

2. Лионель Месси (футбол)

3. Криштиану Роналду (футбол)

4. Леброн Джеймс (баскетбол)

5. Кавай Леонард (баскетбол)

6. Коби Брайант (баскетбол, завершил карьеру)

7. Том Брэди (американский футбол)

8. Килиан Мбаппе (футбол)

9. Кейсуке Хонда (футбол)

10. Антонио Браун (американский футбол)



В топ-10 самых обсуждаемых команд года вошли девять футбольных клубов: «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Аякс», «Фламенго».

Слуцкий очень хочет в Лигу чемпионов. На помощь спешит бывший игрок ЦСКА В «Витесс» может перейти Кейсуке Хонда.

Боярский – об актёрской карьере Дзюбы: он отбирает мой хлеб



Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал информацию о том, что нападающий петербургского клуба Артём Дзюба снимется в кино.



«Что касается Дзюбы, то он всегда себя показывает хорошо. У него не бывает осечек, тем более он скоро будет сниматься в кино. Станет киноартистом — это очень приятно. Правда, он отбирает у меня хлеб, но ничего страшного», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Дзюбу хотят снять в кино. До этого хотели Аршавина с тем же сценарием – не вышло Фильм будет называться «Я не Дзюба».

Минюст США: Путин в возможной беседе с Медведевым признал подкуп президента ФИФА



Министерство юстиции США вчера, 9 декабря, опубликовало отчёт о расследовании ФБР в отношении вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, в котором также был затронут вопрос о подкупе чиновников ФИФА при выборе страны—хозяйки чемпионата мира 2018 года.



«В июле 2011 года бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил представил отчёт, в котором рассказывалось о предполагаемом разговоре между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и тогдашним премьер-министром страны Владимиром Путиным. Согласно отчёту, Путин признал, что один из российских олигархов подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году», — приводит выдержку из отчёта Sky Sports.

«МОК просто боится президента России». На Западе разочарованы решением ВАДА Зарубежные СМИ негодуют и требуют, чтобы россияне не смогли выступать даже под нейтральным флагом.

Дмитрий Сычёв объявил о завершении карьеры



Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв объявил о завершении игровой карьеры. Об этом форвард написал в «Инстаграме».



«Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних это холодное взвешенное решение, для других – мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я скорее из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всём. В последнее время это давалось мне уже не так легко.

Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается.



Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался, за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды – лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам – вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах – это самая ценная и большая награда для меня! И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было.



Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаёмся на связи. Ваш Дмитрий Сычёв», — написал Сычёв в своём «инстаграме».



Последним клубом в карьере Дмитрия Сычёва был армянский «Пюник». Не проведя ни одного матча за команду, 6 декабря нападающий разорвал контракт по согласию обеих сторон.