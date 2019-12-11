В Лиге чемпионов не бывает случайностей. Провал в Лиссабоне закономерен

Я постараюсь без эмоций, а то у нас впереди ещё среда, четверг и целых три месяца пережёвывания случившегося — лучше сохранить хоть немного душевных сил. Я с цифрами. Вот смотрите.



Есть такой вид статистики — выносы мяча. Определение заключается в том, что игрок обороняющейся команды действием с мячом снимает угрозу своим воротам без видимой попытки сохранить владение для своей команды. Проще говоря, на поле создаётся такая ситуация, при которой футболист, чаще всего находящийся в своей штрафной, не имеет другого варианта, кроме как выбить мяч. Ключевые слова: «создаётся такая ситуация». Понятно, что при условном навесе ты вряд ли сможешь выиграть верх, отдав при этом передачу партнёру и сохранив владение, но если регулярно создаётся ситуация, при которой допускаются беспрепятственные передачи в штрафную, то значит, ты уже в проигрышном положении.

Теперь мы в Лиссабоне, где «Зенит» провёл приемлемый первый тайм и в целом был не хуже «Бенфики», которая и сама по себе не впечатляет. А после перерыва впиваются три гола, которые кажутся случайными и дурацкими. Иванович махнул мимо мяча, Дуглас Сантос подставил руку под пенальти, третий вообще залетел коллективными зенитовскими усилиями. При всём ужасе счёта может показаться, что произошёл несчастный случай.



Но это не так.



Перед шестым туром «Зенит» находился на 30-м месте по количеству допущенных выносов мяча из 32 команд Лиги чемпионов, чаще выбивают только две команды. Одна из них — это «Локомотив», который расположился на последнем, 32-м месте. Статистика в предыдущие годы в главном континентальном турнире ничем не отличается.



Лига чемпионов—2015/16: «Зенит» — 26-й, ЦСКА — 28-й.



Лига чемпионов—2016/17: ЦСКА — 27-й, «Ростов» — 32-й.



Лига чемпионов—2017/18: «Спартак» — 29-й, ЦСКА — 31-й.



Лига-чемпионов—2018/19: «Локомотив» — 23-й, ЦСКА — 30-й.



Учитывая, что даже внутри этих команд возникали разные тренеры, а статистика при этом не менялась, можно сделать вывод, что это не совпадение. То есть в чемпионате России систематически возникают ситуации, при которых мяч беспрепятственно доставляется в штрафную. Разумеется, это делает наши команды уязвимыми на европейском уровне.

Вернёмся в Лиссабон. Иванович махнул ногой мимо мяча в попытке сделать вынос — после того как игрок «Бенфики» легко ушёл от Караваева и имел возможность без давления делать передачу к штрафной. Дуглас Сантос неловко сыграл рукой в попытке сделать вынос — после того как Караваев в полупозиции был свидетелем передачи с фланга; заблокировать её, покидая свою позицию, попытался только Барриос. Третий гол — попытка вынести мяч после подачи с углового. Угловой возник после беспрепятственной передачи с фланга и падения Осорио при попытке вынести мяч из штрафной.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Таким образом, против «Зенита» сыграла статистика, «Бенфика» ею только счастливо вооружилась. Если ты допускаешь больше выносов, чем соперник, то и вероятность, что ты ошибёшься при попытке выполнить этот элемент, выше. Да, редко выходит так, что подобные неудачи приводят сразу к трём голам, пенальти и (опосредованно) удалению, но и сказать, что произошло трагическое стечение обстоятельств, нельзя.



Произошло наглядное объяснение того, как выглядит одна из систематических проблем наших команд.