«Барселона» обыграла «Интер» дублем и без Месси. Как это произошло

Помните, что вы делали вечером 8 марта 2017 года? Невероятный был вечер, не правда ли? Ладно, давайте по-другому: вы, конечно, помните тот самый вечер, когда «Барселона», ещё с Неймаром и под руководством Луиса Энрике, победила «ПСЖ» 6:1. Удивительный счёт заслонил все остальные детали вечера, а зря: удивительного было много. Начиная со схемы. «Барса» тогда сыграла с расстановкой 3-4-3, причём Неймар был латералем и отвечал за весь левый фланг. Тем вечером бразилец за полтора часа повысил свою трансферную стоимость со 100 до примерно 222 млн евро, а болельщик Сантьяго Гарсес сделал вот это фото.

С тех пор прошло 998 дней.

После той победы и до матча в Милане против «Интера» каталонцы за два с половиной года только один раз вышли на поле с тремя центральными защитниками. 16 августа 2017 года в ответном матче за Суперкубок Испании Эрнесто Вальверде (это был его второй официальный матч во главе команды) внезапно попробовал удивить «Реал». Не получилось: поражение 0:2, притом что матч из-за удаления пропускал Криштиану Роналду. И вот, внезапно, на «Сан-Сиро» команда вышла играть в 3-4-3. Что случилось?



В первую очередь случилась травма Жерара Пике. У Вальверде есть ещё два качественных центральных защитника: Юмтити и Лангле, но оба левши. Это проблема для команды, которая много владеет мячом и ещё большая проблема для команды под прессингом. В том, что «Интер» будет прессинговать, сомнений не было.



Вальверде мог рискнуть и просто проигнорировать проблему. С той же «Боруссией» каталонцы действовали по привычной расстановке и с парой Лангле—Юмтити в центре. Правда, что героем хайлайтов в итоге стал Марк-Андре тер Штеген. Можно было выпустить связку Лангле—Тодибо, но это максимальный риск: «Интер» играет с двумя центральными нападающими, и оба в отличной форме. Оставлять с ними центр обороны два в два (включая 19-летнего юниора) тренер не решился.



Решение Вальверде – отзеркалить схему «Интера» и найти место на поле всем троим доступным игрокам – очень показательное. Оно одновременно осторожное (размен на лишнего игрока в обороне), разумное (маскирует проблему и ограничивает соперника, лишая его ситуации два в два в атаке) и пренебрежительное к философии клуба. Сочетание этих качеств неплохо характеризует всю его работу. Когда-то отход от канона 4-3-3 в «Барселоне» мог вывести из себя ортодоксальных «кулес»: ДНК – это святое. Сейчас, после двух с половиной лет генной модификации под руководством Вальверде, даже у фанатов выработался иммунитет. Лишь бы был результат.

У «Барселоны» три серьёзные проблемы. Нужен тренер, который решит хотя бы две Одна из проблем – Месси.

Стиль игры определили проблемы с составом

Гризманн, Лангле, Ракитич: в старте у гостей появились три игрока, которых точно можно назвать основными. С натяжкой добавим Юмтити. Остальные – дублёры и молодёжь.



Ракитич в роли разыгрывающего играл осторожно: всего один перевод с фланга на фланг и один дальний пас вперёд за тайм. Зато он не терял мяч. Стерильный контроль – не худшее решение, когда на поле столько запасных. Вопрос был в том, насколько эффективно «Интер» сможет использовать каждую потерю. Но у Антонио Конте хватало своих проблем.



На важнейший матч команда вышла составом, почти таким же далёким от лучшего, как у гостей. Главные потери – в полузащите. Новички Сенси и Барелла у Конте сразу стали безальтернативно основными. Первый добавил мысль в позиционные атаки, а второй – типичный игрок Конте: выполняет огромный объём работы без мяча, хорош в прессинге и может пробить издали. Без них «Интер» слабее и с мячом, и без мяча, но ещё хуже, что Гальярдини, который заменяет Бареллу, тоже получил травму. По ходу последнего матча Конте выпустил в центр полузащиту латераля Асамоа: ганец через 15 минут сломался. Так зелёный свет получил Борха Валеро: хороший полузащитник лет пять назад, но и в лучшие годы недостаточно бегущий, чтобы играть у Конте.

Ситуация с травмами привела к тому, что играют одни и те же. Брозович закрывает энергозатратную позицию в центре поля – и у него после трети сезона уже почти 1800 сыгранных минут, безумно много. Из полевых игроков столько же у Шкриньяра. Точнее, даже больше: ровно 1800 минут. Ни у кого в «Барсе» столько нет, причём разрыв стартует от двух часов игрового времени (у Де Йонга, Пике и Лангле) и растёт. Лаутаро и Лукаку играют без ротации и без замен. У Конте просто нет третьего нападающего. Есть Политано, но его функционал ограничивается одним приёмом: сместиться с правой бровки и пробить с левой (нет, не так эффективно, как Роббен). И есть 17-летний Эспозито – вот и всё. Против «Барселоны» вышли оба – Конте делал всё, что мог, только мог немного.

Гонка бомбардиров в Италии: лидер оторвался на семь голов. Роналду нет в топ-5 У Криштиану один гол с игры в пяти матчах.

Если Вальверде отказался от привычного билд-апа ради оборонительного баланса, то Конте не стал ничего менять. Это была та же система, только с более слабыми элементами.

Дети «Барсы» реализовали моменты лучше, чем Лукаку

Решения Вальверде действительно усложнили жизнь паре форвардов. В обычной ситуации Лаутаро двигается по всей штрафной, а Лукаку ищет пространство между правым крайним и центральным защитником, но в этот раз им обоим не хватало пространство. Аргентинец пробил за матч четыре раза, но только один раз из пределов штрафной. В поисках момента ему приходилось оттягиваться в глубину даже в завершающей фазе атаки, хотя это не его стиль: обычно он больше бьёт с близкого расстояния. Лукаку пару раз продавил Лангле, но тут же упирался в Юмтити.



Ещё одно следствие перехода Вальверде на 3-4-3 – у «Интера» перестали проходить навесы. Бираги в принципе трудно назвать мастером подач, он берёт количеством, но в этот вечер ему приходилось подавать в максимально неудобных условиях: под давлением Ваге (два блока, четыре попытки отбора, перехват и фол) и в штрафную, где игроки «Интера» были в явном меньшинстве.



При тотальном превосходстве каталонцев по владению (63%/37%) мяч был на трети поля гостей чаще, чем на трети хозяев. «Интер» не уступил по количеству ударов и почти не позволял бить из штрафной: из 18 попыток «Барселоны» только шесть нанесены из штрафной.

В Аргентине появился новый топ-форвард. «Барселона» уже интересуется Лаутаро Мартинес вчера красиво забил в Дортмунде. Его ведёт «Барселона».

Странноватые составы и разные задачи команд не позволили игре раскрыться: «Интеру» нужно было давить, но команда не очень умеет это делать, а «Барселона» стремилась не пропустить, поэтому создавала в атаке меньше обычного. Моменты возникали, но долгое время были неявными. Только во втором тайме, когда Конте уже некуда было деваться, хозяева разменяли баланс на высокие позиции игроков. Результат – пара мощных атак, которые не сумел реализовать Лукаку и выход «Барселоны» вчетвером на троих защитников, который тоже не закончился голом.



В равной закрытой игре реализация имела ключевое значение. Удивительно, что резервные форварды «Барселоны» справилась лучше, чем звёзды «Интера». Карлес Перес забил в своём первом матче в Лиге чемпионов, а вышедший вместо него Ансу Фати забил первым же ударом и в 17 лет и 40 дней стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.

Особенности реализации, подстройка схемы под соперника, осторожность со стартовым планом – победу «Барсы» можно назвать неожиданной, учитывая состав, но по ходу матча её трудно назвать несправедливой. Вальверде создал максимальные трудности для Конте, а по моментам обе команды имели примерное равенство.



Для конкуренции в Европе «Интеру» нужна глубина состава, иначе пара травм и дальше будет убивать команду. А Вальверде добился редкого в последние месяцы результата: выиграл в гостях и без Месси. Хорошая работа.

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