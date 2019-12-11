«Бенфика» — кошмар «Зенита»! За 7 лет питерцы достаточно настрадались от неё

10 декабря стало одним из самых печальных дней в российском футболе в уходящем году. «Зенит», обладая отличными шансами выйти в плей-офф Лиги чемпионов, с позором проиграл «Бенфике» и не смог попасть даже в Лигу Европы.



Португальцы уже не в первый раз портят настроение российским болельщикам, и поклонникам «Зенита» в частности. Ранее «орлы» дважды выбили питерцев из главного клубного еврокубка. Вспоминаем, как это было.

1/8 финала ЛЧ, 2011/12, «Зенит» — «Бенфика» — 3:2, ответный матч 0:2

В том розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» с треском вышел из не самой сложной группы. В квартете с АПОЭЛом, «Порту» и «Шахтёром» питерцы с 9 очками заняли второе место и попали в 1/8 финала на победителя группы C «Бенфику».



Весной 2012 года португальская команда изобиловала игроками, такими знакомыми российскому болельщику сейчас и такими чужими тогда. За «орлов» играли защитник Эсекьель Гарай, а также хавбеки Аксель Витсель и Хави Гарсия. Кроме того, в распоряжении наставника «Бенфики» Жорже Жезуша были ещё совсем молодые Родриго, Нолито и Матич.

У «Зенита» за оборону отвечали в первую очередь Бруну Алвеш и Николас Ломбертс, в центре полузащиты обычно действовали Роман Широков, Игорь Денисов, Константин Зырянов и нынешний тренер команды Сергей Семак, в нападении играли Александр Кержаков и Максим Канунников, а руководил командой Лучано Спаллетти.

Первый матч 1/8 финала — в Санкт-Петербурге — начался для россиян безрадостно. На 20-й минуте Кардосо пробил со штрафного в правый нижний угол, а Жевнов, подменявший Малафеева, отбил мяч прямо перед собой, после чего Максимильяно Перейра расстрелял пустые ворота. Тем не менее уже через несколько минут Широков сумел сравнять счёт. После навеса Губочана полузащитник удачно подставил ногу и переправил мяч в дальний угол ворот.

Ещё веселее на «Петровском» стало в середине второго тайма. На 72-й минуте Сергей Семак, вышедший на замену, изящно замкнул передачу Быстрова пяткой и вывел свою команду вперёд.

Тогда «Зенит» играл так круто, что питерцев не смутил даже гол, пропущенный на 87-й минуте из-за ошибки Жевнова. Буквально в следующей атаке «Зенит» вырвал победу – Широков обвёл вратаря, нашёл щёлочку между защитником и створом ворот и отправил мяч точно в цель.



К сожалению, в ответном матче в Лиссабоне питерцы были лишь бледной тенью самих себя. На стадионе «Да Луш» команда Спаллетти действовала чересчур осторожно и создавала минимум опасности у чужих ворот. Зато владениям Малафеева португальцы угрожали с завидным постоянством. Их неутихающий штурм привёл к результату за несколько минут до перерыва. Воспользовавшись сутолокой в чужой штрафной, Максимильяно Перейра вывел свою команду вперёд.



Во второй половине игры ситуация на поле не изменилась. В результате уже в компенсированное время «Бенфика» лишь упрочила своё преимущество – с помощью рикошета Нелсон Оливейра отправил мяч в сетку и похоронил шансы питерцев на четвертьфинал.

45 минут ужаса. «Зенит» разгромлен в Португалии и с позором выкинут из ЛЧ Не помог даже «Лейпциг», на который была единственная надежда.

1/8 финала ЛЧ, 2015/16, «Бенфика» — «Зенит» — 1:0, ответный матч 2:1

Спустя четыре года в 1/8 финала ЛЧ противостояли друг другу уже практически другие команды.



«Зенит», с лёгкостью вышедший с первого места из группы H («Гент», «Валенсия», «Лион»), обладал, пожалуй, самым сильным и сбалансированным составом в нынешнее десятилетие. В центре обороны питерцев действовали Гарай и Ломбертс, в опорной зоне – Витсель и Гарсия, а за креатив отвечали Данни, Халк, Шатов, Кокорин и Дзюба. Руководил «Зенитом» португальский специалист Андре Виллаш-Боаш.



Соотечественник наставника питерцев Руй Витория занимал должность главного тренера «Бенфики». В его распоряжении не было суперзвёзд мировой величины, зато на отсутствие крутых добротных футболистов он едва ли бы мог жаловаться. Тогда за «орлов» выступали защитники Линделёф и Семеду, хавбеки Саншеш и Пицци, а также вратари Жулио Сезар и Эдерсон.

Первый матч, в Лиссабоне, складывался для «Зенита» довольно неплохо. Команды демонстрировали равную игру и примерно пополам делили все опасные моменты.



Неприятности у питерцев начались в самой концовке встречи. Сначала Кришито необдуманно срубил вдали от собственных ворот Алмейду, за что получил второй «горчичник» и был удалён. Затем питерцы пропустили гол со стандарта, «заработанного» итальянцем – Гайтан сделал подачу в штрафную, а Жонас смахнул мяч головой в правый нижний угол. Лодыгин был бессилен.

Встреча в Питере тоже поначалу удачно проходила для «Зенита». После череды загубленных Дзюбой моментов сине-бело-голубым удалось выйти вперёд. В середине второго тайма Юрий Жирков прорвался по левому флангу, оттеснил защитник дошёл до лицевой и сделал идеальную подачу прямо в голову набегающему Халку, после чего мяч оказался в воротах.

Тогда у «Зенита» будто открылось второе дыхание. Казалось, что за оставшееся время российская команда всё-таки сумеет добыть путёвку в четвертьфинал.



Тем не менее Дзюба не реализовал выход один на один, а спустя несколько минут питерцы пропустили курьёзный и очень обидный мяч. Хименес примерно с 35 пяти метров пальнул с разворота по воротам Лодыгина, российский голкипер неуклюже отразил удар перед собой, а никем не прикрытый Гайтан воспользовался подарком и отправил мяч в сетку.



После гола «Бенфики» «Зенит» посыпался и пропустил ещё. На последней из пяти добавленных минут точным ударом питерцев окончательно приговорил Талиску.