Объясняем, как будет выглядеть «Зенит» в 2020 году

Ну что, включаем саундрек из «Шерлока Холмса» и начинаем расследование в отношении «Зенита»? После матча главный тренер Сергей Семак дал понять, что в перерыве команда узнала о 0:2 во Франции, а несколько игроков сказали, что понятия не имели о счёте в параллельном матче. Как было на самом деле?! Узнаете только у нас!

А теперь вырубаем саундрек и говорим серьёзно. Само собой, мы не можем забраться в голову к футболистам и узнать, почему второй тайм получился настолько печальным. Проще всего объяснить всё тем, что команда расслабилась, узнав про 0:2 во Франции. Если честно, слабо верится, что футболисты на таком уровне могут играть вполсилы, не допуская, что «Лион» забьёт два мяча за 45 минут. Да и не было предпосылок переоценивать себя. В первом тайме «Бенфика» тоже смотрелась получше. Не фатально, но ощутимо. А что касается осведомлённости о результате параллельного матча, то вполне возможно, что кто-то услышал или увидел на одном из экранов, а кто-то, как Кержаков, действительно не знал.

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После болезненного поражения «Зенита» лучше бы сконцентрироваться на менее эфемерных вещах, чем настрой, мотивация и психология. В комментариях к прошлой статье меня назвали и фанатом, и хейтером «Зенита». Понятно, что всем не угодить, даже если у тебя нет любимой команды в РПЛ. Хотя то, что сегодня «Зенит» сильнейший клуб России, на мой взгляд, объективно. И по таблице РПЛ, и даже по выступлениям в еврокубках. Но интереснее другой вопрос: каков общий уровень нашего футбола, если наши клубы так отлетают?



Сопоставление с Португалией даёт исчерпывающий ответ – где мы были и что потеряли. Тут не только поражение «Зенита» от «Бенфики». Тут выступление всех наших клубов в Европе. Напомню, что у португальцев в Лиге Европы весной сыграют минимум три команды, а могут и четыре.



Семак ссылался на то, что упала конкуренция в РПЛ, но Португалия в этом плане не то чтобы убедительнее. У нас четыре разных чемпиона за последние четыре сезона. Такое вообще мало где встретишь, и уж точно не в Португалии. А если брать средний уровень клубов, то можно взглянуть на бюджеты команд. Достаточно открыть португальскую газету Negocios.

Бюджеты команд РПЛ не раскрываются, но очень похоже, что в среднем они выше в России. То есть ресурсы команд РПЛ хоть и стали скромнее за последние годы, но они всё ещё существенные. Вопрос в том, как ими управлять.



Сейчас весьма неприятный момент для ответа. Эта неделя – удар по российскому спорту. Тут, конечно, отстранение России на четыре года куда более весомая штука. «Зенит» стабильно выходил в евровесну, приносил больше всех очков в рейтинг России, но в последний момент «обосрались», как говорит Дзюба. Печальная история, безусловно, но глобально говоря – пережить можно. А вот чистым спортсменам никто не вернёт их турниры. Как и нашим городам.

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Ну а что касается непосредственно «Зенита», то пока не совсем понятно, как будет выглядеть команда после зимней паузы. А точнее, после возвращения Малкома и Кокорина. С одной стороны, связка Дзюбы и Азмуна выглядит весьма впечатляюще. Артём так вообще лидер РПЛ с отрывом по системе «гол+пас», а не ставить Малкома за 40 миллионов было бы странно.



При этом важно учитывать лимит на легионеров. Понятно, что у «Зенита» есть Кержаков, Караваев, Оздоев и Дзюба. Их позиции прочны. А вот с пятым россиянином тяжко. Центр обороны – иностранцы. Дуглас Сантос и Барриос – тоже основные. Вот и получается, что если Малком добавляется в основу, то Ерохин/Шатов/Сутормин/Кузяев/Кокорин будут конкурировать за одну позицию.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В этой конфигурации очень тяжело найти место для Дриусси, который был полезен в этом сезоне. Не исключено, что ему придётся покинуть команду летом или даже уже нынешней зимой.



Весь этот пазл говорит о том, что для «Зенита» было бы славно найти российского центрального защитника: либо взять условного Чистякова из «Ростова», либо наигрывать кого-то из воспитанников. Отрыв в РПЛ позволяет это делать. Тем более что у Ивановича заканчивается контракт и вроде бы продление не запланировано.



Во всей этой ситуации хоть Ракицкому паспорт РФ делай.