«Аталанта» начала с трёх поражений, но вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Как?

18 сентября «Аталанта» в Загребе сыграла первый в истории матч в Лиге чемпионов. В Италии к команде Джан Пьеро Гасперини за три года уже привыкли: и к смелому стилю в матчах с любым соперником, и даже к участию в Лиге Европы (турнир, в котором «Аталанта» не выказала особой заинтересованности). Но Лига чемпионов – это новый уровень, и о команде узнала Европа. Первое впечатление – лучше бы не узнавала.

Провальный старт в Лиге чемпионов

Дебютировать хуже было невозможно. В игре с несложным соперником итальянцы оказались беспомощны. Агрессивный высокий прессинг приводил к тому, что «Динамо» легко переходило центр поля и атаковало на свободном пространстве. Первый тайм закончился с неприличным счётом 3:0 – и это ещё повезло. Во втором тайме «Аталанта» играла в совершенно другой футбол и заслужила совершенно другой результат, но Сапата и Пашалич простили хозяев. А Оршич не простил, забив после перерыва третий гол и установив окончательный счёт 4:0.



Нельзя исключать, что Гасперини просто недооценил соперника: «Динамо» легко выходило из-под прессинга и быстро использовало зоны. Собственно, это признал и сам Гасперини: «Они меня удивили интенсивностью и скоростью игры. С тех пор, как я здесь, команде ни разу не было настолько трудно. Во втором тайме мы вернулись, но в первый был слишком неудачным. Это поражение должно многому нас научить».

Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Во втором туре с «Шахтёром» «Аталанта» с первых минут играла в отличном темпе, за полчаса имела два явных момента и била пенальти, но забила всего раз, а в концовке тайма пропустила нелогичный гол. Во втором тайме тоже были моменты (Сапата, наверное, установил рекорд по промахам с линии вратарской), в концовке хозяева раскрылись и в добавленное время пропустили второй раз. Уровень невезения: бог (точнее, богиня) – оба момента «Шахтёра» были голевыми, но хозяева имели три таких же, не считая пенальти. Ноль очков после двух туров, впереди матчи с «Ман Сити» — это был подходящий момент, чтобы мысленно попрощаться с турниром. Но впереди ждало ещё одно унижение.



Гасперини – не тот тренер, который в гостях у одной из сильнейших команд мире последних лет станет менять свой стиль. Итальянцы прессинговали средним блоком и пытались разыгрывать мяч. Смело, но это кончилось зашкаливающим количеством потерь. Малиновский и Гомеси на двоих сделали 11 невынужденных потерь в первом тайме, у вратаря Голлини было полно работы, счёт к перерыву – 2:1 в пользу «Сити». В принципе, достойный результат, в первом тайме Гвардиоле пришлось понервничать, но мы говорим о Джан Пьеро Гасперини, поэтому во втором тайме «Аталанта» забрала мяч и пошла отыгрываться. Ох. 55% владения мячом, 10:7 по ударам, 0:3 по голам. Жестоко, но вот зачем пытаться играть с «Сити» в доминирующий футбол?

Гвардиола помог тренеру «Аталанты» выйти из депрессии. А теперь разгромил его Стерлинг забил три гола, но матч был трудным, несмотря на счёт.

Так образом, после трёх туров «Аталанта» умудрилась потерять все шансы на выход в плей-офф, кроме математических, зато так и не показать своих лучших качеств. Если вы не следили за этой командой в прошлом сезоне в Серии А, то могли запросто не понять, как вообще она оказалась в Лиге чемпионов. Серьёзно, что такого в этой команде?

Что это вообще за команда?

«Аталанта» — на 100% творение тренера. Команда, которая воплощает его приоритеты примерно настолько же полно, как «Атлетико» — приоритеты Симеоне. Гасперини предпочитает защищаться как можно дальше от своих ворот, поэтому презирает традиционное итальянское оружие – позиционную оборону низким блоком. Вместо этого он использует точечный высокий прессинг, нацеленный на ключевых игроков соперника. Идти в отбор приходится больше числом, чем умением – такой футбол требует огромной беговой работы, но это издержки стиля. Когда Гасперини получил шанс в «Интере», он не продержался и трёх месяцев: возрастной звёздный состав и не хотел, и не мог бегать столько, сколько нужно. К счастью, в «Аталанте» нет звёзд, а от большинства возрастных игроков он быстро избавился.

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

Зато заиграли молодые: Гальярдини, Кальдара, Манчини, Кристанте, Кессье, Конти. У них есть кое-что общее: все больше не играют за «Аталанту». Гальярдини в «Интере», Кальдара, Конти и Кессье в «Милане», Кристанте и Манчини в «Роме». И еще кое-что общее: ни один из них в другом клубе не показывает футбола такого уровня, как при Гасперини. Он легко расстаётся с защитниками и полузащитниками: парнями, которые имели отличную физподготовку и были хороши в рамках системы. Зато бережёт форвардов.



Лидеры атаки «Аталанты» — Папу Гомес, Иличич и Сапата – возрастные игроки, которые по-новому раскрылись с новым тренером. Гомес три года подряд демонстрирует статистику, достойную топ-клуба, а Сапата вообще стал другим футболистом: это заслуга Гасперини.

Он забил 15 голов с начала зимы, хотя год назад был никому не нужен. Как это? История о том, как важно найти свою команду.

В схеме 3-4-3 многое завязано на физику полузащиты: двум центрхавам приходится закрывать огромные зоны в ширину, а двум латералям – в длину. Защитники и форварды помогают создавать численное преимущество на флангах и отбирать мяч в прессинг-ловушках. При высокой линии обороны от защитников требуется не только рост и игра корпусом, но и скорость. В позиционных атаках «Аталанта» играет довольно просто: разыгрывает комбинации с забеганием латераля и навесом с фланга или доводит мяч до Гомеса и Иличича в расчёте на дальний удар. Оба бьют издали почти так же часто, как из-за пределов штрафной. Ещё одно оружие – стандарты. В прошлом сезоне «Аталанта» забила после стандартов 13 голов (не считая голы с пенальти). Только два клуба в Италии забили больше.

В новом сезоне добавилась новая опция: Руслан Малиновский, новый лидер команды, который играет на позиции плеймейкера. Отсюда переход с 3-4-3 на 3-4-1-2 с сохранением основных принципов игры: лошадиным прессингом, стягиванием назад сразу двух игроков под центрфорвардом, розыгрышем на флангах. В первых трёх турах



Лиги чемпионов мало кто заметил, но вообще-то в Италии команда показывала эффективность в рамках этой системы. Да и в Лиге чемпионов что-то проскакивало. Например, 20 отборов де Рона и Гозенса в матче с «Динамо», просто за командным провалом даже работающие элементы системы были не видны.



Стоит добавить, что безумное невезение (как в первом матче с «Шахтёром») – не новость. Это «Аталанта» весной в матче с аутсайдером пробила по воротам соперника 47 раз и закончила со счётом 0:0. После этого пролёт мимо Лиги чемпионов было более чем вероятен: надо было брать очки на выезде у «Наполи» и у «Ювентуса». «Аталанта» взяла четыре. Эта команда умеет создавать себе трудности, а потом их преодолевать.

Команда нанесла 47 ударов (18 в створ) и не забила. Это может стоить ей ЛЧ Космически не повезло.

Как «Аталанта» всё исправила

«Ничья будет хорошим результатом для нас», — сказал Гасперини перед домашним матче с «Сити». Ну как, домашним. Матчем на «Джузеппе Меацца»: стадион в Бергамо не соответствует нормам Лиги чемпионов, поэтому домашние матчи команда проводит в Милане.



Ради этой ничьей Гасперини даже отказался от привычного стиля. В ответном матче с «Сити» «Аталанта» не то чтобы припарковала автобус (она не умеет), но была максимально близка к этому в рамках своей игры. На чужой половине поля хозяева сразу после потерь фолили, в отбор начинали идти метрах в 40 от ворот. Матч получился закрытым, как и положено, когда фавориту противостояит итальянская команда. Общее количество ударов – 18 (6 в створ), сравните с гостевой игрой: 28 ударов, 16 в створ. «Аталанта» не стала отступать от стиля, даже когда пропустила быстрый гол. Немыслимо для Гасперини. Но это сработало: уже практически лишённый турнирной мотивации «Сити» не реализовал пенальти, вышел на второй тайм на прогулку, пропустил быстрый гол, потом (уже после трёх замен от Гвардиолы) потерял второго вратаря (Браво вышел на замену в перерыве и был удалён за 10 минут до конца игры) и, называя вещи своими именами, отскочил.



Матч с «Динамо» в Милане, наверное, можно было бы считать комичным – если бы это не было настолько нервно. Просто посмотрите на карту опасных моментов: чем больше квадрат, тем выше вероятность гола. Синие квадраты – те, что «Аталанта» не реализовала. Крошечная розовая точка – гол. Ещё один был забит с пенальти.

«Аталанта» бешено прессинговала (20 оборонительных действий на чужой половине поля), сделала больше 200 пасов в атакующей трети поля, ну и нанесла 16 ударов из пределов штрафной. Остроту этих ударов вы видите на картинке вверху. В общем, это было доминирование во всех смыслах, кроме одного: реализации. К счастью, для победы хватило забить и одну десятую своих моментов.

Развязка

В Харьков Гасперини ехал с конкретными задачами: выиграть и рассчитывать на немотивированного Гвардиолу. Но побеждать было нужно в любом случае: ничья оставляла «Аталанту» на последнем месте независимо от результата матча в Загребе.



Весь запас везения, который «Аталанта» накопила по ходу группового этапа, был потрачен за два часа. «Шахтёр» был не хуже, создал лучший момент в первом тайме и в целом контролировал ситуацию. Вмешались судьи. Удаление Додо вопросов не



вызывает, но как быть с подкатом сзади от Муриэля в начале второго тайма? Грубый фол (досталось как раз Додо) от игрока, у которого уже была жёлтая арбитры оставили без внимания, а через 10 минут отдал предголевой пас. И снова повезло: офсайд очевидным, но всё решила пятка Кривцова. Это даже не упрёк: защитник делал естественное движение ногой во время шага. «Шахтёр» помчался отыгрываться, и даже вдесятером имел подходы к воротам, но пропустил второй с идиотского штрафного (Гомес умело изобразил после гомеопатического касания) и подачи Малиновского.

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

В общем, стабильное невезение в первых турах группового этапа и космическое везение в последнем как-то друг друга сбалансировали. «Аталанта» точно не заслуживала домашнего поражения от «Шахтёра» и настолько унизительных разгромов от «Сити» и «Динамо». Не заслужила и победу на Украине. Но эта команда уже приучила зрителей не обращать внимания на логику. В любой незнакомой ситуации она играет в свой футбол, а всё остальное не имеет значения. И, пожалуй, здорово, что такой смелый подход оказался вознаграждён выходом из группы. Кто бы ни достался Гасперини в плей-офф, можно не сомневаться в одном: будет нервно.



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