«Локо» будет связывать нас сыном всю жизнь». Добрая история от болельщика

В Мадрид приехало около 700 болельщиков «Локомотива» — совсем не много по сравнению с массовым выездом в Турин. Те, кто сюда всё же добрался, вряд ли остался доволен тем, что увидел на «Ванда Метрополитано» — матч для «Локо» получился откровенно слабым. Но давайте о другом.

«Локо» ужасно закончил год. В Мадриде играла только одна команда Команда Сёмина избежала разгрома, но провалилась в атаке.

Одним из тех, кто приехал на последнюю игру года, был Дмитрий – вместе с сыном Максимом в этом году они не пропустили ни одного домашнего матча и были на пяти еврокубковых играх из шести. Возможно, вы даже их помните – вот по этим плакатам.

— У Макса много выездов по России – объездили с ним очень много городов. На еврокубках он пока был только в Ницце, Турине и вот сейчас в Мадриде, — рассказывает Дмитрий.

Эта история – не только про футбол. Она ещё и про отношения отца и сына, которых соединяет один клуб.



«Первый раз я взял с собой Макса на стадион, когда ему было четыре года, — вспоминает Дмитрий. — «Локо» тогда с треском вылетел от кипрского «Аполлона». Он этого не помнит – совсем маленький был. А вот лет с шести уже лучше начал усваивать информацию, следить и разделять эмоции вместе со мной. Для него это не поход с родителями в парк развлечений, совсем нет. Стадион – это место силы, где ребёнок иначе себя ощущает. Он переживает, сочувствует и понимает, что от его поддержки может что-то зависеть. Мы с ним, находясь на трибунах, играем эмоциями друг друга: делимся, обсуждаем. Часто бывает так, что мне с ним разговаривать нравится даже больше, чем с друзьями. Да, где-то он судит по-детски: ой, тот не добежал, там надо было прыгнуть. Но его посыл часто оказывается верным. Так что для нас футбол — большое событие.

Это наше с ним единство, то, что будет связывать нас всю жизнь. Можно сказать, что «Локо» стал фундаментом наших отношений. Я не разделяю многих его детских проявлений – капризы, гаджеты. Это не должно забивать ему голову, поэтому пытаюсь его увлечь другим и направить на верный путь. К сожалению, футболисты в большинстве своём не являются примером для жизни, но есть те, на кого всё же можно равняться. Часто говорю ему про Гжегожа Крыховяка, который вне поля всесторонне развивается.



Почему из всех увлечений я выбрал именно футбол? Это моя болезнь с детства. У меня, к сожалению, не очень сложились отношения с отцом. Папа не разделял моих увлечений, а я очень любил футбол. Стадион стал для меня идеальным местом для эмоциональной подзарядки. То, что папа не смог разделить со мной эти чувства, на мне сильно сказалось. Я себе ещё в детстве сказал: «Если у меня будет сын, я постараюсь его вовлечь в футбол, чтобы у нас было хоть что-то общее». Может, Макс вырастет и перестанет это любить, но помнить будет – эти путешествия, матчи, наше время вместе. Когда мы сюда летели, у него так глаза горели!

С «Локомотивом» любовь случилась давно, ещё в начале нулевых. Тогда все болели за ЦСКА и «Спартак», но у меня к ним душа не лежала. А «Локомотив» тогда очень здорово играл в Лиге чемпионов, и было заметно, что это команда… семейная, что ли. Я раз сходил, два – и этот клуб меня в себя влюбил. И понеслось…

Ни в 2002-м, ни в 2004-м мне не удалось посетить «золотые» матчи. Это моя боль, которую я нёс все эти годы. На матче с «Зенитом» хотелось выразить свои эмоции, которые сидели во мне всё это время. И, казалось бы, слова простые, незамысловатые, а оказалось, что как будто именно их тогда говорил каждый болельщик. Можно было каждому на стадионе дать этот плакат, и это смотрелось бы органично. Сын тогда меня спросил: «А мне что сделать?». Я ему сказал: «А ты сколько ждал это чемпионство? Вот сколько ходишь на футбол, столько и напиши». Та история получилась прям в яблочко.



В этом сезоне все результаты можно объяснить рядом объективных причин. На мой взгляд, все усилия были под Лигу чемпионов, а именно под игры с «Ювентусом». Было видно, что в первом гостевом матче команда играла очень здорово. Но потом за десять минут пропустили два мяча, может, это тогда и надломило. И вот так получалось, что в каждой игре где-то чего-то не хватало: сил, уверенности, эмоций, когда надо взять и выгрызть этот мяч. А сейчас уже доигрываем на том, что имеем.

Юрий Палыч – тот дядька, который во всём наведёт порядок. Даже если в составе не получится, он его вокруг наведёт. Если этого системообразующего человека убрать, то это всё равно что вытащить нижний кирпич из целой башни. Может, его методы устаревают, но с ним мы можем из года в год выступать стабильно. Возможно, не будем первыми, но, извините, у нас есть другие великие клубы, которые вкладывают больше денег, покупают игроков, тренеров меняют каждые три месяца, и ничего. Для меня Юрий Палыч тот, кто олицетворяет всю работу — не только тренерскую, но и всего клуба. Недаром он говорил 20 лет, что «Локомотив» — это мы все, от водителя и повара до футболиста, который забил решающий гол.

У него столько сил и энергии, что он ещё сезонов пять может спокойно отработать. Со своей стороны я переживаю, что могут последовать какие-то поспешные и неосмотрительные выводы. Руководство может поддаться мнению тех людей, которые мутят воду. Но мы видим, что стабильность, которую привил команде Юрий Павлович, даёт нам неплохой результат: мы находимся в лидирующей группе, и вся борьба будет весной».