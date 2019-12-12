«Локомотив» даже не пытался противостоять «Атлетико». Он пробовал устоять

Я честно пытался и наконец был вознаграждён за упорство в поиске. За этот календарный год до матча с «Локомотивом» «Атлетико» провёл ровно одну встречу, когда мяч находился меньше 15% на трети поля мадридской команды. Это случилось 3 февраля, после этого на отрезке из 39 матчей ничего подобного не происходило. Даже матчей с долей меньше 20% всего четыре — и это в год действительно больших проблем системы «Атлетико».

3 февраля АТМД играл против «Бетиса», и тогда всего 14% действий на трети поля команды Диего Симеоне объяснялись просто: с «Бетисом» работал Кике Ситьен, адепт идеального билдапа за счёт множества передач на своей половине. После этой встречи «Атлетико» пересекался с командами кризисными и разобранными, вылетающими и играющими в меньшинстве, но ни одна из них не позволяла красно-белому сопернику так комфортно себя чувствовать у своих ворот.

«Локо» ужасно закончил год. В Мадриде играла только одна команда Команда Сёмина избежала разгрома, но провалилась в атаке.

До перерыва матча с «Локомотивом» всего 8% действий совершались на трети поля АТМД. В итоге — 14%. «Локомотив» полностью отказался от любых попыток оказать давление на соперника, который, при всём его статусе, не выигрывает осенью у «Гранады» и «Алавеса».



После матча Юрий Сёмин сказал: «С «Атлетико» играть с большими зонами и пространством очень сложно, поэтому мы решили выйти в пять защитников». Возникает пара вопросов. Первый: а разве удалось игрой в пять защитников лишить соперника этих зон? Ответ, кажется, отрицательный. Второй вопрос: почему при подготовке к любому сопернику наши тренеры чаще всего исходят из его сильных сторон, а не стараются надавить на (неизбежные для команды, которая в чемпионате выиграла всего шесть матчей из 16) слабости?



У тех соперников, которые останавливали «Атлетико» в последние недели, игроки не сделаны из другого материала. Скажем, в центре полузащиты «Алавеса» бессменным игроком является Мубарак Вакасо — это тот самый ганец, что в РПЛ далеко не всегда появлялся в основе. Мешает ли это как-то «Алавесу» брать заслуженное одно очко? Не мешает. Это не мешает «Алавесу» и превосходить АТМД по проценту владению мячом, эффективности прессинга, ударам по воротам. Всё это с командой, которая стоит серьёзно дешевле «Локомотива» и имеет зарплаты на три порядка ниже.

«Алавес» отбирает у «Атлетико» очки, потому что выходит противостоять, а не пытаться устоять у своих ворот — это против команд с серьёзным перевесом по уровню исполнительского мастерства единственный перспективный путь. «Локомотив» вышел терпеть, отбиваться и как раз пытаться устоять. Уже к концу первой минуты стало понятно, чем это закончится.



Эта обречённость — главный итог выступления наших клубов в евроосени. Мы увидели, что умирать сражаясь можно в каждом матче против любого соперника — и тем обиднее, что демонстрировали нам это клубы из Чехии, Австрии и Бельгии. Их постоянное мышление таково: если смерть предопределена разницей в уровне отдельных игроков и толщиной кошелька, то пусть хотя бы это будет максимально зрелищная гибель.



В общем, они думали не о том, какой величины свободные зоны оставляют.