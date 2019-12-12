Похоже, РПЛ вновь будут судить иностранцы. Хорошо это или плохо?

Тема судейства сейчас – одна из самых горячих в российском футболе. После каждого тура РПЛ так или иначе звучит критика в адрес арбитров. Претензии судьям предъявляют все: руководители клубов, главные тренеры, игроки.



Вот лишь несколько самых эмоциональных монологов.



Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, в интервью после матча «Зенит» — «Ахмат» (0:0), 17 августа 2019 года: «Матюнин сегодня – просто герой матча! Это что такое вообще было? Будем опять Егорова слушать сейчас, что он сейчас в очередной раз скажет? У нас чемпионат сейчас стартовал, все играют хорошо, кроме судей. Надо прибавлять, мне кажется, если честно. Здесь жёлтая, здесь не жёлтая, какие-то сомнения. Я считаю, что такое судейство – это позор».

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, обращение к арбитру матча «Сочи» — ЦСКА (2:3) Станиславу Васильеву, 10 ноября 2019 года: «Товарищ судья, когда с вами разговаривают, лицо чуть-чуть попроще делайте, хорошо? Вы сейчас научились прекрасно отвечать. Так вы прекрасно воспринимайте критику, которая вам тоже говорится. Потому что вы с такими лицами отвечаете, что просто…».

Гончаренко «наехал» на судей. Что ему грозит? Эмоции тренера ЦСКА понятны, но теперь его ждёт наказание.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, в интервью после матча «Зенит» — «Спартак» (1:0), 1 декабря 2019 года: «Пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне теперь говорить ребятам, как вообще смотреть им в глаза после такого. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?».

Президент ЦСКА Евгений Гинер, заявление после матча «Краснодар» — ЦСКА (1:1), 7 декабря 2019 года: «Беспредел требует наказания. Я очень рад, что Хачатурянц стал председателем судейского комитета РФС, но Егоров довёл наше судейство до крайней точки! Я не знаю, деньги он берёт или получает указания. Если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом. Если у нас воспитываются такие арбитры и господин Егоров их ставит – я не знаю, что тут сказать».

Каждое из заявлений было сделано на эмоциях сразу после матчей или даже в перерыве игры (как в случае с Гончаренко). Казалось бы, ну раскритиковали судей, что тут такого? Будто в первый раз, тем более что каждый имеет право на недовольство. Руководство РФС, однако, считает иначе: президент организации Александр Дюков и председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц готовят реформу в работе арбитров. В частности, было предложено наложить запрет на критику в адрес судей. Хачатурянц заявил следующее: «Мы введём систему штрафов за публичную критику и направим сборы на поощрение молодых судей и их образование. Публичная критика – это метод давления на судью, и за это грубое нарушение этики нужно платить».

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко стал первой жертвой реформы, получив дисквалификацию на три матча за критику арбитров. Защита судей от нападок – не единственное нововведение судейской реформы. Хачатурянц подтвердил возможность приглашения иностранных арбитров к работе на матчах РПЛ: «Зарубежных судей можно и нужно приглашать, ничего зазорного в этом нет, но жить нужно своими силами. Прежде всего мы должны решить стратегическую задачу – отстроить собственную систему судейства».

Последний раз иностранец обслуживал матч чемпионата России 29 сентября 2007 года – тогда встреча между «Зенитом» и ЦСКА закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Всего же в период с 2005 по 2007 год зарубежные рефери отработали на 18 матчах российских команд. Вот они:



22 мая 2005 года, «Спартак» — ЦСКА — 1:3. Флориан Майер (Германия)

21 августа 2005 года, ЦСКА — «Зенит» — 1:1. Луис Медина Канталехо (Испания)

18 сентября 2005 года, «Ростов» — «Локомотив» — 1:1. Гжегож Гилевски (Польша)

15 октября 2005 года, «Терек» — «Ростов» — 2:3. Ярослав Яра (Чехия)

16 октября 2005 года, «Спартак» — «Зенит» — 1:1. Мануэль Мехуто Гонсалес (Испания)

1 апреля 2006 года. «Спартак» — ЦСКА — 1:1. Массимо Де Сантис (Италия)

13 августа 2006 года, «Динамо» — ЦСКА — 2:3. Любош Михел (Словакия)

19 августа 2006 года, «Луч-Энергия» — «Спартак» — 1:0. Тору Камикава (Япония)

9 сентября 2006 года, ЦСКА — «Спартак» — 2:2. Лоран Дюамель (Франция)

17 сентября 2006 года, «Зенит» — «Крылья Советов» — 1:0. Конрад Плауц (Австрия)

23 сентября 2006 года, ЦСКА — «Локомотив» — 1:2. Маттео Трефолони (Италия)

31 марта 2007 года, ЦСКА — «Локомотив» — 2:0. Эрик Брамхар (Нидерланды)

19 мая 2007 года, «Спартак» — «Локомотив» — 1:2. Ярослав Яра (Чехия)

26 мая 2007 года, ЦСКА — «Зенит» — 2:0. Маркус Мерк (Германия)

11 июня 2007 года, «Зенит» — «Локомотив» — 1:1. Франк Де Блекере (Бельгия)

17 июня 2007 года, «Москва» — «Спартак» — 2:0. Геральд Ленер (Австрия)

2 сентября 2007 года, «Спартак» — ЦСКА — 1:1. Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

29 сентября 2007 года, «Зенит» — ЦСКА — 2:1. Клаус Бо Ларсен (Дания).



В большинстве случаев зарубежные судьи получали высокие оценки за работу. Лишь по итогам трёх матчей приглашённые арбитры подвергались критике, причём неизменно со стороны ЦСКА. В частности, удаление Игоря Акинфеева в дерби со «Спартаком» было воспринято «армейцами» как ошибка. Валерий Газзаев не стал церемониться: «Разрекламированный судья испортил весь матч! Во-первых, Акинфеев не играл рукой. Во-вторых, в первом тайме не был назначен пенальти».

Во втором «дерби всея Руси» сезона-2006 Лоран Дюамель также подвергся критике со стороны Газзаева: «Этот судья – просто клоун, который приехал веселить Россию». В крайнем на данный момент матче РПЛ с рефери-иностранцем «армейцы» остались недовольны судейством Клауса Бо Ларсена, который, по их мнению, неверно засчитал первый гол «Зенита» – защитник питерцев Ивица Крижанац сыграл в том моменте рукой, а Павел Погребняк после этого добил мяч в ворота ЦСКА.

Возможность приглашения зарубежных арбитров можно воспринимать как косвенное подтверждение Хачатурянцем невысокого суммарного уровня отечественных судей. Текущий сезон РПЛ в очередной раз доказал, что отечественный судейском корпус испытывает острый дефицит квалифицированных, харизматичных кадров. Арбитры, допускающие «результативные ошибки», продолжают обслуживать матчи РПЛ. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров после каждого тура разбирает спорные моменты, регулярно подтверждая ошибочность принятых судьями решений. Отстранения от матчей получали Алексей Еськов и Михаил Вилков, отрицательные оценки получали Виталий Мешков и Сергей Иванов.



Иностранные судьи – не гарантия качественного и безошибочного судейства, но в краткосрочной перспективе их приглашение может помочь российскому футболу, снизить напряжённость в наболевшем вопросе.

Зарубежный арбитр – фигура временная. Даже если допустит ошибку в матче РПЛ, он не будет «мозолить глаза», тогда как негатив в адрес российских судей имеет свойство только накапливаться. Большая часть критики – злопамятность на судей, которые из тура в тур обслуживают матчи чемпионата России.



Приглашение иностранного арбитра – «кадровый резерв» на случай отстранения или низкой оценки за работу отечественного судьи.



Начинающие арбитры получат возможность постепенно готовиться к работе на матчах РПЛ благодаря временному приглашению судей-легионеров.

Недостатки в практике приглашения зарубежных арбитров тоже есть.



От иностранца будут заведомо завышенные ожидания. Соответствовать им гостям в любом случае будет непросто.

Манера судейства, как и стиль игры, имеет свойство отличаться по территориальному признаку. Британский рефери обслуживает матч в жёстком ключе с допущением грубой игры, в то время как представитель, например, испанской школы устанавливает иную планку. Российским футболистам придётся лишний раз задуматься о том, как играть в тех или иных ситуациях, и можно ли ругаться с арбитром-иностранцем – карточки за споры тоже все дают по-разному.



Очевидно одно: проблему следует решать. Не столько штрафами и дисквалификациями по отношению к критикам арбитров, сколько системной работой судейского ведомства по подготовке кадров. Российские арбитры должны вырасти в профессионализме. И лицо попроще научиться делать. Пример иностранных коллег для некоторых из них может быть полезным.