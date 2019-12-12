И «Краснодар» отмучился. Весенних еврокубков у России не будет

«Краснодар» был нашей последней и единственной надеждой. Лишь «быки» имели шанс пробраться в весеннюю часть еврокубков, хотя все понимали: испытание предстоит слишком серьёзное. Здесь сплелось воедино несколько факторов-отговорок: и выездной матч в Мадриде, и очень неудобный стиль соперника, и декабрьское предотпускное настроение. Да и сорванная подготовка с задержкой вылета в Испанию вряд ли добавила настроение российскому клубу перед этой важной встречей.

Первый тайм: биться и бороться, а потом снова биться и снова бороться

«Краснодар» был вынужден играть без ведущего форварда Ари, заработавшего удаление в минувшем туре, что, кстати, тоже повлияло на расклады и уменьшило шансы «быков». В отсутствие бразильца на роль «большого» форварда безальтернативной стала кандидатура Берга. В паре с ним появился Игнатьев, а по бокам – Сулейманов (справа) и Вандерсон (слева). В опорной зоне вышли Газинский и Вильена. На бумаге состав выглядел почти оптимальным на сегодняшний день, однако сложностей с футболом у команды Мусаева наблюдалось много. Как, впрочем, и на протяжении большинства последних игр.

В первом тайме футбола вообще почти не было. Просто цифры: команды нанесли семь ударов (шесть у «Хетафе», один у «Краснодара»), лишь два из них наносились из пределов штрафной, точность передач составила чудовищные 65 процентов для обеих команд, общее количество пасов едва превысило 350. Зато судейская бригада зафиксировала аж 19 фолов (10:9 в пользу хозяев), и трижды матч прерывался из-за стычек.



Эти показатели многое рассказывали о характере игры. «Хетафе» играл в свой любимый футбол, упрощал, искал по всему полю агрессивные единоборства, кое-где провоцировал. А «Краснодару» не удавалось со всем этим справиться. В единственном за стартовые 45 минут эпизоде, когда «быки» смогли преодолеть прессинг в средней линии, Игнатьев мог открывать счёт. Но Иван не дотянулся до мяча после зрячего прострела Петрова с правого фланга.



Было очень обидно, потому что гол мог бы превратить матч в футбольный, а не бойцовско-околофутбольный.

Второй тайм: неэффективное преимущество «Краснодара»

«Быкам» была нужна исключительно победа, после перерыва они где-то стали рисковать и пошли вперёд более акцентированно. Тренерский штаб провёл серию замен, выпустив к середине тайма Намли и Уткина. Да и «Хетафе», отдавший уйму сил в стыках первой половины, на минут 20-25 отдал мяч и стал чуть сильнее прижиматься к своим воротам.

Однако всё это вылилось разве что в повышение цифр владения и два дополнительных неопасных удара, но не в остроту или хотя бы полноценное доминирование. А «Хетафе», выждав непростой отрезок и отдышавшись, потом нанёс три подряд разящих удара. Сначала – после углового, подтвердив свой статус мастера по стандартам, потом – после навеса с игры, а в концовке и после дальнего удара. Снова разгром. Эмоций не было никаких – к таким развязкам в играх российских клубов мы, кажется, уже стали привыкать.



Зато теперь мы сможем дружно сосредоточиться на прогрессивном чемпионате России.