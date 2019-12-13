«Это заговор против России». Реакция Сети на еврокубковое фиаско

Катастрофическая ситуация сложилась с нашим клубным футболом в этом году. Впервые за 18 лет в плей-офф еврокубков не оказалось ни одной российской команды. Болельщикам и журналистам теперь не остаётся ничего, кроме как грустно шутить в интернете. Собрали самые креативные реакции на провал России, чтобы и вам было не так печально.
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Как это обычно бывает, всё началось с паблика ВГИК.
Но вскоре тему подхватили и прочие пользователи.
Спортивные журналисты Александр Вишневский и Владимир Стогниенко также прокомментировали позор наших клубов в этом евросезоне.
А один из болельщиков вышел с забавным предложением.
Отдельно отметили ЦСКА, который приехал на игру против «Эспаньола» в статусе вылетевшей команды.
«Локо» после очередного поражения сравнили с поленьями.
Досталось и «Зениту», который до последнего имел шансы выйти из группы, а в итоге занял последнее место.
Один из болельщиков раскритиковал питерцев, припомнив им покупку Сутормина за 50 тысяч рублей.
Другой передал привет фанатам «Спартака».
К сожалению, нашим клубам в этот раз не помог даже комментатор Георгий Черданцев, известный своими прогнозами.
В этот раз всё было против нас.
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