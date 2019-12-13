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Как отреагировали в соцсетях на провал России в еврокубках?

Реакция соцсетей на провал России в еврокубках
Анатолий Романов
«Это заговор против России». Реакция Сети на еврокубковое фиаско
Без шуток про Сутормина не обошлось.
Футбол / Лига чемпионов 0

Катастрофическая ситуация сложилась с нашим клубным футболом в этом году. Впервые за 18 лет в плей-офф еврокубков не оказалось ни одной российской команды. Болельщикам и журналистам теперь не остаётся ничего, кроме как грустно шутить в интернете. Собрали самые креативные реакции на провал России, чтобы и вам было не так печально.

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Как это обычно бывает, всё началось с паблика ВГИК.

Но вскоре тему подхватили и прочие пользователи.

Спортивные журналисты Александр Вишневский и Владимир Стогниенко также прокомментировали позор наших клубов в этом евросезоне.

А один из болельщиков вышел с забавным предложением.

Отдельно отметили ЦСКА, который приехал на игру против «Эспаньола» в статусе вылетевшей команды.

«Локо» после очередного поражения сравнили с поленьями.

Досталось и «Зениту», который до последнего имел шансы выйти из группы, а в итоге занял последнее место.

Один из болельщиков раскритиковал питерцев, припомнив им покупку Сутормина за 50 тысяч рублей.

Другой передал привет фанатам «Спартака».

К сожалению, нашим клубам в этот раз не помог даже комментатор Георгий Черданцев, известный своими прогнозами.

В этот раз всё было против нас.

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