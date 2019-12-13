Вратарь «Шеффилда» хотел покончить с собой. Всё из-за ненависти фанатов

Вратарь «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон проводит в качестве основного вратаря второй сезон в составе «клинков». Футболист принадлежит «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого является. Накануне англичанин на пресс-конференции перед матчем против бирмингемской «Астон Виллы» признался, что в прошлом сезоне хотел покончить жизнь самоубийством из-за оскорблений со стороны фанатов соперника.

Кто оскорблял?

В прошлом сезоне «Шеффилд», выступавший в Чемпионшипе, боролся за выход в АПЛ. Одним из главных конкурентов в борьбе за место в английской Премьер-лиге был «Лидс Юнайтед» Марсело Бьелсы. Именно от фанатов «павлинов» Хендерсону доставалось больше всех.



Всё дело в том, что «Манчестер Юнайтед», которому принадлежит голкипер, и «Лидс» являются непримиримыми соперниками, а дерби этих команд называется «противостоянием роз».



«Конечно, в прошлом году в «Хиллсборо» и на «Элланд-роуд» (стадион «Лидса») это было не очень приятное время для меня или моей семьи, потому что многие обвинения были ужасными», — сказал Хендерсон, который получил свой первый вызов в сборную Англии в начале этого сезона.



«Если бы это был расизм, людям бы запрещали посещение стадионов… Но со мной, молодым парнем, никто не говорил о принятии всего этого негатива. Люди не понимают, через что я прошел в прошлом сезоне», – цитирует игрока DailyMirror.



Журналист Sheffield Star Дэнни Холл в своём твиттере написал, что Дин Хендерсон говорил ему, что хочет на машине съехать в обрыв.



«Какая честность от Дина Хендерсона. Когда он в этом году помогал мне с моей книгой, то рассказал, что подумывал съехать на машине в обрыв из-за оскорблений и нападок со стороны фанатов соперников».

Фото: George Wood/Getty Images

Англичанин заявил, что преодолел все эти трудности благодаря поддержке своей девушки и семьи.

Как выступает Хендерсон в этом году?

Для Хендерсона, как и для всего «Шеффилда» этот сезон складывается удачно. Команда идёт на восьмом месте, пропустив всего 16 мячей. Это третий результат в чемпионате Англии, меньше только у «Лестера» (10) и «Ливерпуля» (14). Даже у «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы этот показатель хуже – 19 пропущенных мячей.



В этом, конечно же, есть и заслуга Хендерсона. В АПЛ он пропустил лишь один матч, не сыграв против родного «Манчестера» из-за пункта в контракте. Все остальные матчи от провёл от первого до последнего свистка, пропустив 13 мячей в 15 турах.



В матче 16-го тура против «Норвича» он помог своей команде побить клубный рекорд, который держался на протяжении 120 лет. Обыграв на выезде «канареек», команда Криса Уайлдера продлила свою беспроигрышную серию в АПЛ до восьми матчей. Предыдущий рекорд клуб из Шеффилда установил в сезоне 1899/1900.



Сейчас Хендерсон занимает третье место в борьбе за «Золотую перчатку» АПЛ, имея пять сухих матчей. Дин является одним из самых перспективных английских вратарей и можно с уверенностью сказать, что вскоре мы увидим его в роли основного вратаря сборной Англии.