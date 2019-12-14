Скоро одним отцом в «Реале» станет больше

В конце ноября уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 2025 года. По-видимому, руководство доверяет Вальверде, хотя статистика игрока пока не сильно радует болельщиков. В 11 матчах чемпионата Испании он отметился всего двумя забитыми мячами. Зато на личном фронте у парня уже полный порядок. Его подруга, аргентинская журналистка Мина Бонино, не только хороша собой, но и в футболе знает толк, что встречается нечасто.

Девушке 24 года, и она является настоящей поклонницей «сливочных». Бонино исправно посещает «Сантьяго Бернабеу», поддерживая Федерико и его товарищей. Фанаты долго гадали, где же познакомилась пара, пока сам Вальверде не раскрыл секрет. Игрока настолько впечатлил аккаунт Бонин в социальной сети, что он написал ей сообщения. С него всё и началось.



Сейчас возлюбленные ожидают рождения ребёнка, которому уже дали имя – Беницио. Мина даже продемонстрировала комплект формы папы и сына. Скорое появление ребёнка на свет Вальверде анонсировал прямо на поле. Забив гол, он поднёс палец ко рту, изображая детскую соску. Девушка стремительно отреагировала на жест Вальверде, выложив фотографию с матча в «Инстаграм». Она поблагодарила тех, кто сохранял тайну о её беременности. Пополнения пара ожидает в марте 2020 года.