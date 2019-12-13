Пробило днище. Но футбол России не тонет

У нашего футбола прорвало дно.

Во-первых, впервые за 18 лет ни один из российских клубов не вышел в плей-офф еврокубков.



Во-вторых, в этом году мы были хуже Венгрии, Украины, Кипра и ещё двадцатки стран.



В-третьих, четыре месяца наши жирные от денег и амбиций телеса кормили тощих рыб на огромной части земного шара – от Азербайджана до Португалии.



Поэтому сейчас мы думаем, что российский футбол утонул, и, пуская пузыри, изобличаем виноватых. Хотя на самом деле ни системе, ни уровню игры, ни будущим результатам в Европе абсолютно ничего не угрожает.



Но прежде чем объяснять, как мы выйдем из псевдокризиса, остановимся на проблемах, которые выделяют чаще остальных.

1. Система «осень-весна»

Карусель запустил Аршавин, вспомнив, что с «осенью-весной» мы побеждаем реже, чем раньше, да и в летнее окно никого толкового купить не можем — только мучаем низшие лиги.



Слова Андрея Сергеевича легко подтвердить. В прошлом году я лично провёл опрос среди клубов ФНЛ: 17 из 20 (убирайте «Спартак», «Краснодар» и «Зенит») представителей сказали, что играть в конце ноября вместо июня – бред и ужас. «Болельщик не ходит, поля в плохом состоянии, качество футбола отвратительное» – как будто раньше было иначе.



Во второй лиге, полагаю, сказали бы то же самое, но с людьми, которые согласны 7 месяцев в году болтаться без дела, просто не о чем разговаривать. Они – тени, в нашем футболе их просто нет.



Конечно, к «осени-весне» Россия до сих пор не готова. Конечно, идея Фурсенко-Гинера провалилась – новый регламент так и не мотивировал регионы строить манежи. Так что если сегодня мы всё-таки обратим внимание на сирых бюджетников, немного им поможем и добавим пару солнечных дней в календарь, то глобально от этого ничего не изменится – российский футбол всё равно пойдёт по кругу, только в другую сторону.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

2. Лимит на легионеров

Хорошо, давайте его отменим, но что будет дальше?

К нам поедут сильные иностранцы? В 2012 году – может быть, да. В 2020-м – нет. Нормальный европейский или бразильский игрок сегодня скорее мотнётся не только в топ-5 лучших лиг, но также в Португалию, Швейцарию, Австрию или Голландию.

Кого тогда брать? Украинцы к нам не поедут. Остаются бразильцы с пляжей, оптовые африканцы или братья-сербы уровня Марко Петковича. Да, при такой системе для чиновников, агентов и их хозяев, отмывающих через футбол бюджетные или нефтяные деньги, золотое время сменится на бриллиантовое. Но разве мы за них волнуемся?

Конечно, для контроля уровня иностранцев можно ввести ограничение по процентам игр за национальную сборную. Но сколько будет стоит такой товар, если «Спартак» вот взял бледных полуфабрикатов Крала с Тилом за вполне рыночные 30 миллионов евро? Тогда как свои Умяров за рубль и Бакаев за два – не сильно, да и вообще не хуже.



Ну и главное, что отказ от импортозамещения будет односторонним. Куда вот при отмене лимита переезжать нашим игрокам, если в юношеских академиях Европы с нашим паспортом заниматься нельзя, а практически во всех взрослых лигах действует ограничение на игроков не из ЕС?



В Чехию за пивасиком бежать? Или кидать зиги по убитым стадионам в Болгарии?



Нет, что лимит, что не лимит – наш футбол всё так же будет идти по кругу тех, кто им владеет и на нём зарабатывает.

Иван Соловьёв Фото: РИА Новости

3. Продажные судьи

Вообще, для судьи в России создали образ волшебного чудака, существованием которого можно оправдать любые проблемы. То есть у тебя нет денег на игроков, старая база, стадион нечасто заполняется наполовину, а виноват – волшебный чудак. Универсально – для всех клубов России.

Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму! Президент ЦСКА настаивает на решительных шагах после матча его клуба с «Краснодаром».

4. Зарплаты детских тренеров и ориентированность на результат

Говорят, что малышей до сих пор заставляют побеждать. Утверждение спорное, потому что мы так часто об этом твердим, что даже у самых окраин знают, что из ребенка нужно растить не бойца, а Роналдиньо.

Смущают и разговоры о зарплатах тренеров. Деньги маленькие? Хорошо. А почему, простите, они должны быть больше, чем у таких же нищенствующих учителей музыки или водителей скорых? Это уж точно не проблема футбола.

Да и кто запрещает тренеру удалённо учиться и набирать детей в частные группы? Если родители заметят педагогический дар, то не пожалеют и денег. А иначе в России нет смысла жить иллюзиями – никакой Дюков никогда не придёт и не заменит двадцать тысяч пятьюдесятью. Впрочем, даже если это и произойдёт, то на уровне нашего футбола в Европе никак не скажется.

Алексей Миллер Фото: fc-zenit.ru

5. Хулиганы на трибунах

Мелких причин ещё много, но сегодня можно вспомнить о том, что футбол в массы мешают нести фанаты. В пример часто приводятся ЧМ-2018, фан-айди и полные стадионы.



Только вот в ответ можно назвать примерно сотню стадионов России – от мощной арены Калининграда до красивейшего поля в Хабаровске – куда людей не затащишь и в отсутствие хулиганов.



Так что на успехи наших клубов и эта тема, как и множество других, никак не влияют. И всё потому, что ни РПЛ, ни «Зенит», ни «Краснодар», ни ЦСКА, ни «Спартак», ни «Локомотив» как участники еврокубков к нашему футболу не имеют абсолютно никакого отношения.

Знаете, что на самом деле наш футбол?



Наш футбол — это когда в твоей стране идёт чемпионат мира, а где-то под боком играет четвертый дивизион. Для сравнения, в Англии это – лига, где футболисты стоят по миллиону евро, играют на 20-тысячных стадионах, где матчи транслируются по телевидению и выкладываются подробной статистикой для вас на «Чемпионате».



Так вот, четвёртая лига России – это турнир, где нет ни сайтов команд, ни обзоров матчей, ни болельщиков. То есть нет ничего, кроме мелких дотаций и ставок в европейских конторах. И, будем считать, мне это приснилось, что недавно произошла одна история. Две команды и судьи согласились сыграть на счёт, но у одного коллектива на выезд добрались лишь 7 человек и 1 болельщик, который и вышел на поле в туфлях, чтобы матч, а вместе с ним и заработки не пришлось отменять.



И так как эта ситуация повсеместна, то надо признать, что наш футбол давным давно живёт с пробитым дном и вне зависимости от реформ, фанатов, лимитов, переходов на осень или весну — почти никак не меняется.

Просто эту дырень годами, где-то там, наверху, затыкают мешками денег, которые со временем там же, в воде, и растворяются. В последний год, правда, чуть-чуть пришлось ужаться, но не волнуйтесь, бабки на футбольный патриотизм скоро снова появятся.

Вывод

Нет, конечно, есть и другой вариант лечения прорыва днища. Он называется профессиональным ремонтом и включает в себя примерно такие параграфы:

Открытые бюджеты клубов РПЛ.

«Прослушка» и расследования не путешествия фанатов из Москвы в Петербург, а договорных матчей.

Пересмотр работы с агентами, посредниками и их хозяевами.

Переход на систему 50+1, когда клубами будут владеть болельщики, оказавшиеся в нынешней системе на обочине.

Существенное снижение зарплат в РПЛ и перевод бюджетных и нефтяных денег не на офшорные трансферы, а на строительство в регионах доступных стандартных полей, которых в России на данный момент практически нет.

Отказ от монополии на ТВ, когда единственный канал цензурируется спонсором «Зенита».

Постепенный и реальный отказ от бюджетного финансирования профессионального футбола

И только на этот базис, дополненный жесткой борьбой с коррупцией, и смогут быть наложено образование футболистов, тренеров и судей, маркетинг, лимит на легионеров и проведение чемпионата какой-либо системе.



Но для этого нужно, чтобы нынешняя система и впрямь пошла на дно. Но она не утонет. Современный российский футбол бессмертен. Как мафия.