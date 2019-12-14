Уже весной пиво может вернуться на российские стадионы

В Госдуме России хотят, чтобы пиво начало продаваться на стадионах в марте. Об этом и другом — в нашем обзоре.

Гинер отстранён от футбола на три месяца и оштрафован на 1 миллион рублей

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер отстранён от футбольной деятельности на три месяца и год условно. Также он оштрафован на 1 млн рублей. Такое решение приняла комиссия Российского футбольного союза по этике, рассматривавшая сегодня, 13 декабря, в Доме футбола слова Гинера в отношении работы арбитров в чемпионате России.

Напомним, Гинер выступил с жёсткой критикой главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:1, а представители «армейцев», включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров.



Сам Гончаренко ранее получил трёхматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра матча ЦСКА — «Краснодар».

Кто отстранил Гинера от футбола и готов ли он к суду с Егоровым? Большинство наказавших Гинера старше 70 лет. Рассказываем, как прошло заседание комитета РФС по этике.

Судейский комитет РФС: штраф Гинера будет направлен на гранты и поддержку рефери

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал решение отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола на три месяца.



«Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь», — приводит слова Хачатурянца пресс-служба РФС.



Напомним, Гинер выступил с жёсткой критикой главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:1, а представители «армейцев», включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров.

ЦСКА перейдёт под госконтроль после передачи более 75% акций клуба

Председатель ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что компания конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба. Новый владелец рассчитывает, что это станет временной мерой и, таким образом, клубу удастся найти новых инвесторов.



«Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, о конвертации долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба. Для себя мы это рассматриваем, и так сегодня докладывали на набсовете, как временную меру для того, чтобы дать возможность развиваться клубу. Мы рассчитываем, что будем в состоянии привлечь инвестора в период от года до трёх. Это не должно быть дольше, чем три года, — приводит слова Шувалова «Интерфакс».

Основным владельцем московской команды традиционно считался президент клуба Евгений Гинер, хотя в последние годы увеличилось число слухов о привлечении новых инвесторов, так как финансовые возможности клуба значительно меньше, чем у конкурентов ЦСКА.

ЦСКА станет государственным? Что происходит с «армейским» клубом Обещают, что это временная мера.

В Госдуме России хотят, чтобы пиво начало продаваться на стадионах уже в марте

Депутат Государственной умы России Игорь Лебедев рассказал о возобновлении продажи пива на футбольных стадионах.



«Сейчас предстоит сложная процедура второго чтения законопроекта, с большим количеством поправок. А затем — третье чтение Совета Федерации и президента. Мы очень рассчитываем, что удастся принять закон с таким расчётом, чтобы 1 марта он уже вступил в силу, потому что именно в это время начинается весенняя часть российской Премьер-лиги. Хотелось бы порадовать болельщиков.



Думаю, организаторы футбольных матчей быстро претворят закон в жизнь, а болельщики смогут наслаждаться кружечкой хорошего пива и просмотром матчей любимой команды. При должном подходе, в котором заинтересованы все стороны, пиво будет продаваться на стадионах уже весной», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Крузейро» не будет выкупать у «Спартака» контракт Роши

По истечении срока аренды в «Крузейро» форвард Педро Роша вернётся в московский «Спартак», сообщает Globo Esporte.



Согласно информации источника, после вылета во второй по силе бразильский дивизион клуб из Белу-Оризонти из-за проблем с финансами не сможет выплатить за 25-летнего нападающего € 6 млн, предусмотренные опцией о его покупке. Кроме того «Крузейро» вряд ли потянет финансовые запросы игрока по зарплате. Ввиду этого в начале следующего года игрок будет вынужден вернуться в Москву.



В то же время сообщается, что интерес к форварду проявляют несколько других бразильских клубов. Однако сам футболист со своим будущим ещё не определился.



Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Его трансфер обошёлся красно-белым в € 12 млн. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Педро Роша помог бразильскому гранду вылететь во вторую лигу. Впервые в истории Бразилец пока так и не пришёл в себя после «Спартака».

«Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом до 2024 года

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продлил соглашение с клубом до 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



С момента назначения Клоппа в октябре 2015 года «Ливерпуль» сделал огромные шаги вперёд в возвращении себя на главные позиции в мировом футболе. В прошлом сезоне мерсисайдский клуб набрал для себя рекордные 97 очков в Премьер-лиге, но не стал чемпионом страны, однако реабилитировался и завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).



В настоящий момент «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 46 очков в 16 матчах. Мерсисайдский клуб опережает ближайшего преследователя в лице «Лестера» на 8 очков, преимущество над «Манчестер Сити» — 14 пунктов.

«Ливерпуль» показывает, как надо тратиться. Он оформляет гениальный трансфер В январе к «красным» приедет крутейший японец Такуми Минамино.

Неймар подал новый иск к «Барселоне»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар снова подал в суд на каталонскую «Барселону», за которую он выступал с 2013 по 2017 год, сообщат El Mundo.



В новом иске 27-летний бразилец требует от сине-гранатовых € 3,5 млн в качестве невыплаченной заработной платы и бонуса за продление контракта. Футболист «ПСЖ» также обвинил президента «Барселоны» Хосепа Марию Бартомеу в «абсолютной недобросовестности».



Ранее Неймар обратился в суд, чтобы взыскать с «Барселоны» € 43,6 млн. Ходили слухи, что игрок согласился отозвать иск ради возвращения в каталонский клуб, но ожидаемый трансфер так и не состоялся.



В нынешнем сезоне Неймар забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 10 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.