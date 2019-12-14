«Барселона» провела ужасный матч. Но всё равно должна была выиграть

«Барселона» могла даже не сомневаться в том, что выезд в Сан-Себастьян будет трудным. Во-первых, для этого достаточно взглянуть в турнирную таблицу: играть в гостях с четвёртой/пятой командой Примеры и должно быть трудно. Во-вторых, если вы видели не только таблицу, но и матчи «Реала Сосьедад», то знаете, что высокое место заслужено качеством игры.



Тренер дубля Иманоль Альгуасиль прекрасно распорядился шансом год назад, когда его позвали тренировать основу. Он начал карьеру с гостевой победы над «Реалом», удержал «Сосьедад» в середине таблицы по итогам прошлого сезона и ещё лучше начал этот.

Что за команда «Реал Сосьедад»

Команда здорово усилилась: правый вингер Порту провёл два мощных сезона в «Жироне», Монреаль закрыл левый фланг защиты, а главный трансфер – аренда из «Реала» Мартина Эдегора. Норвежец вышел в 14 турах, в них сделал семь результативных действий (в прошлом домашнем матче у него гол плюс пас). Но влияние Эдегора больше этих цифр: через него идут все позиционные атаки, он выполняет стандарты и по количеству пасов под удар за 90 минут превосходит даже Лео Месси.

Мартин Эдегор Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

«Сосьедад» в любом матче пытается играть от себя: много владеет мячом, разыгрывает в короткий пас на чужой половине поля, после потерь не стесняется высоко прессинговать. Индекс PPDA (количество пасов, позволенных сопернику, разделённое на количество оборонительных действий на чужой половине поля) у команды меньше восьми. Это значит, что игроки «Сосьедада» вступают в высокий прессинг в среднем после почти каждой восьмой передачи соперника. Для сравнения, пусть и с поправкой на склонность Примеры к атакующему футболу: у «Ливерпуля» и «Ман Сити» индекс чуть выше восьми.



Позиционным атакам «Сосьедада» немного не хватает продуманности, многое зависит от индивидуальных действий Эдегора и Аднана Янузая, но технические недостатки команда маскирует интенсивностью действий. Выход из обороны часто идёт через заброс на Мерино. Центральный полузащитник при выносах играет роль таргетмена, а вратари Мойя и вытеснивший его из основы Ремиро – лидеры Примеры по числу точных дальних передач среди вратарей.



Переход из атаки в оборону неплохо продуман: команда допускает много негрубых тактических фолов (седьмое место по фолам в Примере, но только 19 по предупреждениям). «Реал» не особо опасается фланговых атак, поскольку обладает сбалансированной парой центральных защитников. Элустондо читает игру и активно играет на опережение, Льоренте страхует и снимает верх.

Почему «Барселона» плохо играла

В принципе, хватит краткого объяснения всех причин хватит одного предложения. У Месси был неудачный день. Напомню, что тренер «Сосьедада» Альгуасиль накануне игры очень на это надеялся – больше, чем на собственную оборонительную тактику. «Сдержать Месси невозможно. Можно только надеяться, что у него будет неудачный день», — сказал он. Так и получилось. Всего один факт: за матч у Месси прошли две обводки на чужой половине поля из семи. Вообще-то, Месси также отдал голевой пас на Суареса и великолепно вырезал подачу с углового на Пике на 57 минуте (Субельдия вынес мяч из пустых ворот). То есть аргентинец был крайне полезен – по меркам любого классного футболиста. Но на фоне остальных недостатков команды этого иногда оказывается недостаточно: нужно волшебство лучшего игрока мира, а не пара острых действий за матч.

Если отвлечься от Месси, то хватало и других проблем – как раз тех, которые он обычно маскирует гениальностью. Во-первых, Ракитич и Роберто не сумели подстраховать зону Месси при обороне. Там где Гризманн в игре без мяча становится почти крайним защитником, на противоположном фланге образуется свободная зона. Когда-то Ракитич в таких случаях действовал образцово, но в этот раз у «Сосьедада» проходили атаки через фланг Оярсабаля. Страховать приходилось Пике.

Одновременно, Пике приходилось спасать ситуацию при провалах опорной зоны (а она провалилась). Жерар только в первом тайме сделал девять выносов – больше, чем все защитники «Реала Сосьедад», вместе взятые.



Хзяева идеально использовали системную проблему каталонцев: плохой переход в оборону. Де Йонг систематически не успевает возвращаться на свою позицию, неудачный матч Ракитича отметили выше, а Бускетс, при всех достоинствах, никогда не был игроком, хорошим на пространстве без мяча. Поэтому «Сосьедад» прессинговал средним блоком и сразу и сразу после перехватов доставлял мяч Эдегору. Тот убыстрял атаку одним пасом. В первом тайме Мартин отдал в три раза больше пасов вблизи чужих ворот, чем Месси (18:6 по пасам в атакующей трети поля).



Такой футбол не предполагает длительной позиционной обороны. По идее, это должно было создать «Сосьедаду» проблемы (пойди отбери у «Барсы» мяч»), но команда неожиданно здорово справилась. Весь первый тайм хозяева владели мячом 57% времени и пасовали с точностью 89%. Тут пора задать пару вопросов Эрнесто Вальверде.

У «Барселоны» три серьёзные проблемы. Нужен тренер, который решит хотя бы две Одна из проблем – Месси.

Первый большой вопрос: почему «Барселона» не взвинтила темп хотя бы перед перерывом? «Сосьедад» играет интенсивно, но нуждается в паузах, поэтому после мощных 30 минут объективно должен был наступить спад. Но хозяева забрали мяч и проводили позиционные атаки. Ответный гол «Барселона» забила в контратаке. Не в терминологии Opta, которая учитывает только несколько секунд после перехвата мяча на своей половине поля, но после вертикальной атаки, диагонали Лангле на 40 метров, которая отрезала полкоманды. В данном случае можно критиковать хозяев за самонадеянность, но вопросов к «Барсе» это не снимает: команда прекрасно наказала соперников за позиционную ошибку, но не давила сама.



Второй вопрос касается выбора состава и расположения полузащитников. Уже не в первый раз непонятно: кто будет страховать де Йонга, если у Бускетса у самого проблемы, а Ракитич занят, прикрывая правый фланг. Это не разовая ситуация, но не заметно, чтобы у тренера было системное решение.

Во втором тайме «Барселона» не изменилась

Как ни странно, второй тайм мало что изменил в стиле игры. Владение мячом подровнялось: стало 50:50. Футбол стал более вертикальным («Реал» стал проводить в атакующей трети поля на 20% времени больше, «Барселона» сразу на 40%) – но территориальное преимущество хозяев сохранилось. А их преимущество по ударам, которое были приличным и в первом тайме (7:4), стало просто неприличным: 12:5. Именно после перерыва Месси набрал большую часть неудачных попыток дриблинга: у «Барселоны» были явные трудности с доставкой мяча под удар. Это тем более странно, что гости забили быстрый гол.



При счёте 2:1 именно «Барса» имела лучший момент (удар Пике после подачи Месси). Он мог убить игру, тем более что «Сосьедаду» не удалось устроить навал или как-то напугать гостей давлением: матч после перерыва был равным. Гол Исака так же не следовал из логики игры, как гол Суареса. Кстати, он пришёл с фланга Ракитича и Роберто. Но когда счёт снова перестал устраивать «Барсу», она не создала ничего. Более того, при счёте 2:2 игроки «Сосьедада» имели лучший момент в матче. Сейв тер Штегена после удара Виллиана Жозе точно компенсирует его ошибку при втором пропущенном голе.



Итого: «Реал Сосьедад» по ходу матча больше владел мячом, лучше играл в пас (!), нанёс больше ударов по воротам, создал больше опасных моментов. «Барселона» забила оба гола после контратак. Про первый уже сказали, второй – после великолепного паса Бускетса, который разрезал оборону. В обоих случаях форварды «Барсы» были на линии офсайда и принимали пас на ход – классические голы в контратаке. И был ещё момент с ударом Пике после углового Месси. Ничего с позиционной игры. Для «Барселоны» это катастрофа.

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Значит, ничья справедлива?

После всего, что я написал ответ кажется очевидным, но нет. Ничья – несправедлива, даже несмотря на то, что «Барса» провела слабый матч, а «Сосьедад» — отличный. Гости должны были выиграть, но на результат повлиял судья. Когда Хавьер Рохас назначил пенальти в ворота тер Штегена за фол Бускетса на Льоренте, в этом можно было найти смысл. Такие моменты иногда свистят, а иногда нет – к сожалению, единого стандарта нет. Всё было логично до второй добавленной минуты. При подаче с углового Льоренте точно так же схватил Пике за футболку, как полтора часа назад Бускетс хватал самого Льоренте. Моменты невероятно похожи, даже показалось, что Льоренте и Бускетс держали друг друга оба (ещё и мяч в руку Льоренте попал), а в случае с Пике фол был только со стороны защитника. Тем удивительнее, что Хавьер Рохас даже не стал смотреть повтор.

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Решение арбитра делает матч окончательно нелогичным. С одной стороны, медленно двигающая мяч, разрозненно прессингующая и ничего не создавшая с игры «Барселона» не победу точно не наиграла. С другой – в футболе побеждают не полезным действия и статистическим баллам, а по голам. По голам, если бы судья был последователен, мы должны были увидеть либо два пенальти, либо ни одного.



Естественно, после игры Вальверде сразу заговорил о судействе. «Первый пенальти? Не понимаю, мне показалось, там был фол в атаке, игра рукой. При падении Пике я просил арбитров, чтобы они посмотрели видеоповтор». Вальверде можно понять. Но только непоследовательность судейства не отменяет того, что «Барселона» не превзошла «Реал Сосьедад» ни в одном аспекте игры.

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