«Президенты всех клубов должны покинуть VIP-ложи в знак солидарности с Гинером»

Клуб Бекхэма предложил «Зениту» € 27 млн за двух игроков
mistervar:
— А вы говорите, «Сочи», «Сочи»! Вон где «Зенит 4» спрятался!
Жена Семака: Сергей был в шоке, когда сказала, что возьму темнокожего ребёнка
DelPieroPieroSPB:
— Семак: а вот это катастрофа.
ЦСКА перейдёт под госконтроль после передачи более 75% акций клуба
jangojoker:
— «Динамо» — ВТБ, ЦСКА — ВЭБ. Скоро будем наблюдать дерби двух банков.
mnogokotin4:
— Эль банкико.
Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль государства
edimsport:
— Гинер всё продал.
Гинер отстранён от футбола на три месяца и оштрафован на 1 миллион рублей
powermind:
— Президенты всех клубов должны покинуть в знак солидарности VIP ложи на 30-й минуте.
Издевательский финт игрока «Бенфики» в матче с «Зенитом» стал моментом дня в ЛЧ
thorr^:
— Судья неадекват вообще, какое нарушение он увидел? По правилам РПЛ нарушал игрок «Бенфики», и его надо было удалять, за оскорбление чувств Ерохина.
Ледяхов: всё вокруг делалось для того, чтобы Эмери провалился в «Спартаке»
404failedciferka:
— «Попросил поменять питание на базе».
На священный тарасовский борщ руку поднял?)
Зидан: если «Реал» встретится с «Ливерпулем», то мы уничтожим их
pandagrey:
— Когда победил «Брюгге»…)
Экс-голкипер «ПСЖ»: сказал Ибрагимовичу, что он дерьмовый нападающий
sebaal:
— Судя по тому, что он экс-вратарь, а не экс-живой, похоже, что Ибрагимович его просто не расслышал.
«Наполи» объявил о подписании контракта с Гаттузо
2c-p:
— Вадим Евсеев. Итальянское издание.
Дзюбу хотят снять в кино. До этого хотели Аршавина с тем же сценарием – не вышло
markomat:
— Задерживать теперь будут у выхода из кинотеатра)
Бога: в «Челси» я не был хуже Азара, Педро и Виллиана
aassaa11:
— В «Челси» не верили в Бога.
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