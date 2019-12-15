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Дисквалификация Гинера и Дзюба в кино — в комментариях читателей

Отстранение Гинера от футбола — комментарии
Андрей Панков
«Президенты всех клубов должны покинуть VIP-ложи в знак солидарности с Гинером»
Отстранение Гинера от футбола, Дзюба в кино, Гаттузо в «Наполи» — в лучших комментариях.
Футбол 0

Клуб Бекхэма предложил «Зениту» € 27 млн за двух игроков

mistervar:
— А вы говорите, «Сочи», «Сочи»! Вон где «Зенит 4» спрятался!

Жена Семака: Сергей был в шоке, когда сказала, что возьму темнокожего ребёнка

DelPieroPieroSPB:
— Семак: а вот это катастрофа.

ЦСКА перейдёт под госконтроль после передачи более 75% акций клуба

jangojoker:
— «Динамо» — ВТБ, ЦСКА — ВЭБ. Скоро будем наблюдать дерби двух банков.

mnogokotin4:
— Эль банкико.

Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль государства

edimsport:
— Гинер всё продал.

Гинер отстранён от футбола на три месяца и оштрафован на 1 миллион рублей

powermind:
— Президенты всех клубов должны покинуть в знак солидарности VIP ложи на 30-й минуте.

Издевательский финт игрока «Бенфики» в матче с «Зенитом» стал моментом дня в ЛЧ

thorr^:
— Судья неадекват вообще, какое нарушение он увидел? По правилам РПЛ нарушал игрок «Бенфики», и его надо было удалять, за оскорбление чувств Ерохина.

Ледяхов: всё вокруг делалось для того, чтобы Эмери провалился в «Спартаке»

404failedciferka:
— «Попросил поменять питание на базе».
На священный тарасовский борщ руку поднял?)

Зидан: если «Реал» встретится с «Ливерпулем», то мы уничтожим их

pandagrey:
— Когда победил «Брюгге»…)

Экс-голкипер «ПСЖ»: сказал Ибрагимовичу, что он дерьмовый нападающий

sebaal:
— Судя по тому, что он экс-вратарь, а не экс-живой, похоже, что Ибрагимович его просто не расслышал.

«Наполи» объявил о подписании контракта с Гаттузо

2c-p:
— Вадим Евсеев. Итальянское издание.

Дзюбу хотят снять в кино. До этого хотели Аршавина с тем же сценарием – не вышло

markomat:
— Задерживать теперь будут у выхода из кинотеатра)

Бога: в «Челси» я не был хуже Азара, Педро и Виллиана

aassaa11:
— В «Челси» не верили в Бога.

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