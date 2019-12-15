Отстранение Гинера от футбола, Дзюба в кино, Гаттузо в «Наполи» — в лучших комментариях.

«Президенты всех клубов должны покинуть VIP-ложи в знак солидарности с Гинером»

Клуб Бекхэма предложил «Зениту» € 27 млн за двух игроков

mistervar:

— А вы говорите, «Сочи», «Сочи»! Вон где «Зенит 4» спрятался!

Жена Семака: Сергей был в шоке, когда сказала, что возьму темнокожего ребёнка

DelPieroPieroSPB:

— Семак: а вот это катастрофа.

ЦСКА перейдёт под госконтроль после передачи более 75% акций клуба



jangojoker:

— «Динамо» — ВТБ, ЦСКА — ВЭБ. Скоро будем наблюдать дерби двух банков.

mnogokotin4:

— Эль банкико.

Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль государства

edimsport:

— Гинер всё продал.

Гинер отстранён от футбола на три месяца и оштрафован на 1 миллион рублей

powermind:

— Президенты всех клубов должны покинуть в знак солидарности VIP ложи на 30-й минуте.

Издевательский финт игрока «Бенфики» в матче с «Зенитом» стал моментом дня в ЛЧ



thorr^:

— Судья неадекват вообще, какое нарушение он увидел? По правилам РПЛ нарушал игрок «Бенфики», и его надо было удалять, за оскорбление чувств Ерохина.

Ледяхов: всё вокруг делалось для того, чтобы Эмери провалился в «Спартаке»



404failedciferka:

— «Попросил поменять питание на базе».

На священный тарасовский борщ руку поднял?)

Зидан: если «Реал» встретится с «Ливерпулем», то мы уничтожим их

pandagrey:

— Когда победил «Брюгге»…)



Экс-голкипер «ПСЖ»: сказал Ибрагимовичу, что он дерьмовый нападающий

sebaal:

— Судя по тому, что он экс-вратарь, а не экс-живой, похоже, что Ибрагимович его просто не расслышал.



«Наполи» объявил о подписании контракта с Гаттузо

2c-p:

— Вадим Евсеев. Итальянское издание.

Дзюбу хотят снять в кино. До этого хотели Аршавина с тем же сценарием – не вышло

markomat:

— Задерживать теперь будут у выхода из кинотеатра)



Бога: в «Челси» я не был хуже Азара, Педро и Виллиана

aassaa11:

— В «Челси» не верили в Бога.