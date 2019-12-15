Черышев не сыграет с «Реалом». Как же ему не везёт

АЕК одержал победу в первом матче под руководством Карреры
В матче 14-го тура чемпионата Греции «Ксанти» принимал афинский АЕК. Встреча состоялась на стадионе «Шкода Ксанти Арена» в Ксанти и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 77-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку нападающему «Ксанти» Василису Фасидису. Через 7 минут полузащитник АЕКа Константинос Галанопулос забил единственный гол в этом матче.
АЕК набрал 24 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги. «Ксанти» (19) — на 7-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Олимпиакос».
«Ливерпуль» сыграет с «Монтерреем» в полуфинале клубного чемпионата мира
В четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира мексиканский «Монтеррей» обыграл катарский «Аль-Садд» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Дохе на стадионе «Джассим Бин Хамад». Обслуживала матч румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом, ему ассистировали судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге.
Счёт был открыт в середине первого тайма, на 23-й минуте автором забитого мяча стал Лионель Вангиони, которому ассистировал Карлос Родригес. В концовке тайма преимущество мексиканского клуба увеличил Рохелио Мори. На 66-й минуте разрыв в счёте сократил Багдад Бунеджа с передачи Хассана Аль-Хайлоса. Вскоре третий гол в ворота «Аль-Садд» забил Родригес с паса Хесуса Гальярдо. На 89-й минуте катарцам вновь удалось сократить отставание до минимума, отличился Абделькарим Хассан с передачи Бунеджа.
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«Наполи» проиграл «Парме» в первом матче под руководством Гаттузо
В матче 16-го тура чемпионата Италии «Наполи» проиграл «Парме» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло, ему ассистировали судьи на линиях Маттео Боттегони и Давиде Империале.
Счёт был открыт в начале матча, на 4-й минуте автором забитого мяча стал Деян Кулушевски. В середине второго тайма неаполитанский клуб восстановил равновесие, отличился Аркадиуш Милик, которому ассистировал Дрис Мертенс. Победу гостям принёс Жервиньо, отличившийся на 93-й минуте.
Матч стал первым для «Наполи» под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо, который сменил Карло Анчелотти.
Ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года Беляев
На 86-м году жизни скончался бывший нападающий московского ЦСКА и олимпийской сборной СССР по футболу Юрий Беляев.
«Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР — 1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» московского клуба.
Беляев являлся воспитанником ЦСКА. Выступал также за клуб «Авангард» из города Коломна. В чемпионатах СССР принял участие в 111 матчах, в которых стал автором 52 забитых мячей. В составе ЦСКА он трижды становился бронзовым призёром чемпионата СССР.
После завершения карьеры футболиста Беляев стал тренером. В 1966–1967 годах был тренером в ЦСКА, с 1974-го по 1980-й — главным тренером ВС СССР.
«Барселона» не сумела обыграть «Реал Сосьедад» в матче Примеры
В матче 17-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась вничью со счётом 2:2.
На 12-й минуте главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас назначил пенальти в ворота «Барселоны», и его успешно реализовал нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль. На 38-й минуте французский форвард каталонской команды Антуан Гризманн сравнял счёт. В начале второго тайма, на 49-й минуте, нападающий Луис Суарес вывел «Барселону» вперёд. Через 13 минут форвард «Реала Сосьедад» Александер Исак сравнял счёт.
Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Реалом»
«Валенсия» опубликовала заявку на матч 17-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». В список, состоящий из 18 футболистов, не попал российский полузащитник Денис Черышев. Напомним, хавбек пропустил последние матчи команды из-за повреждения.
Заявка «Валенсии»: Доменек, Риверо, Гарай, Т. Корреа, Паулиста, Гайя, Диакаби, Коста, Васс, Парехо, Кондогбиа, Коклен, Солер, Ферран, Эскердо, Вальехо, Р. Морено, Собрино.
Матч 17-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Реал» состоится завтра, 15 декабря, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Жиркову вручили награду «Джентльмен года»
Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков получил награду «Джентльмен года» — 2019. Эту премию ежегодно с 1994 года вручает российская газета «Комсомольская правда».
«Спасибо большое за тёплые слова, спасибо за эту премию «Комсомольской правде» и её читателям», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Отметим, что в 2018 году победителем премии «Джентльмен года» стал полузащитник «Спартака» и национальной команды России Роман Зобнин.
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