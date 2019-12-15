Первая победа Карреры в АЕКе, «Джентльмен года» Жирков и другие события дня — в футбольном дайджесте субботы.

Черышев не сыграет с «Реалом». Как же ему не везёт

АЕК одержал победу в первом матче под руководством Карреры



В матче 14-го тура чемпионата Греции «Ксанти» принимал афинский АЕК. Встреча состоялась на стадионе «Шкода Ксанти Арена» в Ксанти и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 77-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку нападающему «Ксанти» Василису Фасидису. Через 7 минут полузащитник АЕКа Константинос Галанопулос забил единственный гол в этом матче.



АЕК набрал 24 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги. «Ксанти» (19) — на 7-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Олимпиакос».

Каррера снова в деле! Чемпион России возглавил АЕК Всё, что надо знать о новой работе бывшего тренера «Спартака».

«Ливерпуль» сыграет с «Монтерреем» в полуфинале клубного чемпионата мира



В четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира мексиканский «Монтеррей» обыграл катарский «Аль-Садд» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Дохе на стадионе «Джассим Бин Хамад». Обслуживала матч румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом, ему ассистировали судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге.



Счёт был открыт в середине первого тайма, на 23-й минуте автором забитого мяча стал Лионель Вангиони, которому ассистировал Карлос Родригес. В концовке тайма преимущество мексиканского клуба увеличил Рохелио Мори. На 66-й минуте разрыв в счёте сократил Багдад Бунеджа с передачи Хассана Аль-Хайлоса. Вскоре третий гол в ворота «Аль-Садд» забил Родригес с паса Хесуса Гальярдо. На 89-й минуте катарцам вновь удалось сократить отставание до минимума, отличился Абделькарим Хассан с передачи Бунеджа.

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«Наполи» проиграл «Парме» в первом матче под руководством Гаттузо



В матче 16-го тура чемпионата Италии «Наполи» проиграл «Парме» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло, ему ассистировали судьи на линиях Маттео Боттегони и Давиде Империале.



Счёт был открыт в начале матча, на 4-й минуте автором забитого мяча стал Деян Кулушевски. В середине второго тайма неаполитанский клуб восстановил равновесие, отличился Аркадиуш Милик, которому ассистировал Дрис Мертенс. Победу гостям принёс Жервиньо, отличившийся на 93-й минуте.



Матч стал первым для «Наполи» под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо, который сменил Карло Анчелотти.

Анчелотти вышел в плей-офф Лиги чемпионов и был уволен. Его сменит Гаттузо «Наполи» определился с новым рулевым команды. Главные футбольные новости – в обзоре минувшего дня

Ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года Беляев



На 86-м году жизни скончался бывший нападающий московского ЦСКА и олимпийской сборной СССР по футболу Юрий Беляев.



«Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР — 1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» московского клуба.



Беляев являлся воспитанником ЦСКА. Выступал также за клуб «Авангард» из города Коломна. В чемпионатах СССР принял участие в 111 матчах, в которых стал автором 52 забитых мячей. В составе ЦСКА он трижды становился бронзовым призёром чемпионата СССР.



После завершения карьеры футболиста Беляев стал тренером. В 1966–1967 годах был тренером в ЦСКА, с 1974-го по 1980-й — главным тренером ВС СССР.

«Барселона» не сумела обыграть «Реал Сосьедад» в матче Примеры



В матче 17-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась вничью со счётом 2:2.



На 12-й минуте главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас назначил пенальти в ворота «Барселоны», и его успешно реализовал нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль. На 38-й минуте французский форвард каталонской команды Антуан Гризманн сравнял счёт. В начале второго тайма, на 49-й минуте, нападающий Луис Суарес вывел «Барселону» вперёд. Через 13 минут форвард «Реала Сосьедад» Александер Исак сравнял счёт.

«Барселона» провела ужасный матч. Но всё равно должна была выиграть Хотя «Реал Сосьедад» больше владел мячом, лучше играл в пас и чаще бил по воротам.

Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Реалом»



«Валенсия» опубликовала заявку на матч 17-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». В список, состоящий из 18 футболистов, не попал российский полузащитник Денис Черышев. Напомним, хавбек пропустил последние матчи команды из-за повреждения.



Заявка «Валенсии»: Доменек, Риверо, Гарай, Т. Корреа, Паулиста, Гайя, Диакаби, Коста, Васс, Парехо, Кондогбиа, Коклен, Солер, Ферран, Эскердо, Вальехо, Р. Морено, Собрино.



Матч 17-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Реал» состоится завтра, 15 декабря, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Черышева нужно продать русской мафии». Фанаты «Валенсии» устали от травм Дениса Черышев вновь не вышел на поле. Тренер не знает, когда ждать его возвращения, а болельщики впадают в крайности.

Жиркову вручили награду «Джентльмен года»



Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков получил награду «Джентльмен года» — 2019. Эту премию ежегодно с 1994 года вручает российская газета «Комсомольская правда».



«Спасибо большое за тёплые слова, спасибо за эту премию «Комсомольской правде» и её читателям», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Отметим, что в 2018 году победителем премии «Джентльмен года» стал полузащитник «Спартака» и национальной команды России Роман Зобнин.