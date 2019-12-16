«Тренер Англии сказал: давно не видел, чтобы так бились за страну»

В гостях у «Чемпионата» главный тренер молодёжной сборной России подвёл итоги 2019 года. Он Михаилу Галактионову и его парням определённо удался.

Отбор

— Каким получился ваш первый год во главе молодёжной сборной?

— Если говорить глобально, то в РФС я с 2013 года, с перерывом на работу в Премьер-Лиге в «Ахмате». Поэтому должность не совсем новая: со спецификой был знаком очень давно. На старте отборочного цикла чемпионата Европы мы столкнулись с определёнными сложностями, но, тем не менее, заканчиваем календарный год в качестве лидера группы. С одной стороны, результат удобоваримый, с другой — многое предстоит ещё сделать, в облаках не летаем. Жалко, что, когда команда начала показывать более качественную игру и давать стопроцентный результат, год закончился. Потенциал у нас намного выше.



— 14 очков, 0 поражений, первое место – есть основания для недовольства в плане результатов?

— Всегда хочется большего. Говорим игрокам: есть только одно место – первое. Хотелось выиграть в Болгарии, дома у Польши. Но знаете, как говорят: «Не надо боженьку гневить». Все идёт так, как должно идти. Наверное, это те золотые очки, которые нам дальше пригодятся. Если анализировать игру с Болгарией, у нас было много моментов — у Кучаева только три 100-процентных в первом тайме, у Рассказова – два. Не засчитали чистый гол Дивеева. С другой стороны, в первом тайме Максименко выручил, когда болгары должны были реализовывать. Против Польши отыгрались на последних минутах в добавленное время, хотя результат мог быть иным. Поэтому надо дорожить тем, что имеешь, и двигаться дальше.

У Чалова кризис, у молодёжки проблемы? Да неужели? 0 поражений и первое место в группе.

— Группа России досталась – один бывший соцлагерь. Это сказалось на накале борьбы?

— Мы всегда против них тяжело играем. Эти команды могут уступить любым топ-странам, но против России у них сумасшедший настрой: эмоции, провокации, карточки. Мы к этому ребят готовили.



— Справедливо молодёжку критиковали после двух ничьих?

— Это нормально. Глядя на состав, фамилии, все хотели стопроцентных очков, много забитых мячей, ноль пропущенных. Но сборная – это не набор фамилий! Это команда – со своей жизнью, уставом, требованиями. Надо понимать, что на сборах в марте и июне, в контрольных играх с Норвегией, Швецией, Чехией, у нас по разным причинам отсутствовал ряд основных футболистов. Рассказов был травмирован, Чалов и Обляков находились в расположении национальной сборной. Умяров ещё не дошёл до того эмоционального и индивидуального уровня, на который поднялся осенью. Из-за повреждения выпадал Шапи. Кучаев только к сентябрю начал приходить в себя после повреждений. Этих шестерых игроков мы получили только в сентябре. Поэтому с точки зрения настроя и отношения к делу у меня как у главного тренера и со стороны тренерского штаба к ребятам претензий нет никаких. Сборная для них не пустой звук, они действительно пашут на поле. Но с точки зрения взаимодействия и сыгранности у нас ещё непочатый край работы.

— Вам кто-нибудь объяснял, почему календарь этого отбора такой кривой? 10 месяцев пауза – как это?

— Когда я поехал на жеребьёвку, все сборные категорически отказывались играть в марте и июне. Тренеров беспокоил вопрос, отпустят ли клубы игроков сразу после зимних сборов и финиша сезона. Но вот сейчас мы видим, что поляки и болгары странным образом перенесли свои игры на март – видимо, ждали нашего результата с Сербией. Мы от этого не зависим, глобальной проблемы в этом не вижу. Срок в 10 месяцев без официальных игр действительно большой, но у нас запланированы сборы, две игры в марте и ещё две – в июне. Соперники уточняются.

Турнирная таблица

Схема

— Чем вас не устроила схема с тремя защитниками, по которой два матча сыграли на ноль?

— Нельзя сказать, что не устроила. Мы готовились к конкретным соперникам. Болгария тоже играла в три центральных – 5-2-3. Сербов мы в целом знали, но много факторов влияло на их модель: до сентября они ни разу не сыграли, смена тренера перед стартом квалификации, команда U20 у них также отсутствовала. Анализируя и разбирая индивидуально каждого игрока соперника, мы знали, что у них очень быстрая группа атаки. Для нас же был важен баланс, поэтому решили нивелировать свои проблемные позиции переходом на систему 5-2-3. При этом атакующие принципы, которых придерживались при схемах 4-3-3 или 4-2-3-1, остались неизменными. Мы так же хотели отбирать мяч высоко, так же хотели прессинговать. Функции у игроков практически не изменились. «Динамо» в тот момент играло в три центральных защитника. ЦСКА играл постоянно. «Сочи» с Калугиным играет в три центральных. У Рассказова, Степанова, Лысова, Кругового есть опыт игры латералем, линейным при трёх центральных. Все функции им знакомы, для них переход прошёл безболезненно. То же самое можно сказать про переход на два центральных защитника. У центральных, фланговых защитников, крайних атакующих игроков, игроков опорной зоны — функции остались те же. Если бы мы перешли на 5-3-2, возникла бы проблема: мы бы лишались здесь большой группы фланговых атакующих игроков — Шапи и Ломовицкого, Лесового и Глушенкова, Грулёва, Кучаева.

Российская «молодёжка» рвётся на Евро-2021. Солируют игроки ЦСКА и «Спартака» О квалификационных матчах взрослого и молодёжного чемпионатов Европы, важных решениях РФС – в нашем обзоре новостей дня.

— После валидольной игры с болгарами не пожалели о возврате к системе с двумя защитниками?

— Некоторые так расставляют приоритеты: сначала оборона, потом атака. Мы хотим мыслить в другой плоскости: оборона — атака – оборона. В сборной сейчас собраны индивидуально сильные исполнители, с таким характером и ментальностью, которые стремятся больше играть в атаку, и нам это в принципе удавалось. Но опять же важен баланс – мы не имеем права на авантюрную игру.



— Корректно будет назвать ЦСКА и «Краснодар» условно базовыми клубами сборной?

— Обыватель и общественность могут так судить. А если отталкиваться от статистики, только «армейцы» наиболее часто выходили с первых минут, тогда как игроки других клубов чередовались. Я бы не стал делить ребят по клубной принадлежности. Нам важен уровень готовности – как функциональный, так и ментальный. На протяжении шести игр у нас 15 команд было представлено в сборной. Были игроки не только из РПЛ, но и ФНЛ. Мы показываем, что это сборная, а не клуб. Шанс проявить себя есть у всех, мы видим талантливых ребят, способных давать конкуренцию.

Чалов

— Насколько тяжело было мотивировать Чалова, который наверняка видел себя в национальной сборной?

— Фёдора не надо мотивировать. Мы знакомы с ним с тех пор, когда ему было 15 лет, и знаем все его «ниточки»: на какие темы с ним разговаривать, когда и как разговаривать, в каких тонах. Понятно, что это игрок основного состава ЦСКА, на тот момент — лучший бомбардир Премьер-Лиги. Мы с ним беседовали, объяснили, что у нас тоже есть задачи. Он должен проявлять себя здесь, доказывать свою состоятельность, давать посыл национальной сборной о том, что он рвётся, стучится и на него можно рассчитывать. Фёдор — разумный парень, всё прекрасно понимает. Никаких обид, недооценки с его стороны быть не может. Чалов на каждую игру выходил супермотивированным. Может, что-то получалось, что-то нет: брак, нереализация эпизодов. Но надо посмотреть, какой объём работы он выполняет: беговой работы, работы на команду. В свою очередь команда его благодарит моментами – они у Феди есть практически в каждой игре. Вопрос реализации – из другой плоскости. Мы регулярно общаемся и обсуждаем со Станиславом Саламовичем (Черчесовым. — Прим. «Чемпионата») вопросы, касающиеся не только Чалова, но и практически всех игроков молодёжной сборной.

— К Чалову какой подход нужен – кнут или пряник?

— Я думаю, ему нужно и то, и другое. В какой-то степени и высказать претензии, и вместе с тем приободрить. Если он чувствует нервозность, когда что-то не получается, его надо поддержать и успокоить.



— Можно пример?

— Есть игроки, к которым тренер находит ключи, но есть два ярких обратных примера. Вот вы фамилию Дивеев когда впервые услышали?



— После слухов об интересе к нему лондонского «Арсенала».

— А после чего пошёл этот слух? После супертурнира COTIF в Испании за сборную U20. Мы там играли с Уругваем, Эквадором, Марокко, в финале — с Аргентиной. После этого ведущие скауты заговорили о Дивееве, в прессе промелькнула информация про «Арсенал». Я думаю, что селекционеры ЦСКА поэтапно «вели» Игоря, но окончательное мнение сформировали после этого турнира. Такая же ситуация по Глушенкову. Выиграв приз лучшего игрока COTIF, он сразу получил предложение перейти в «Спартак».

Фёдор Чалов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Армейцы»

— Вас удивили важные голы Дивеева?

— Абсолютно не удивили – он и на турнире в Испании забивал. Кто-то не углубляется, не следит за этим, а мы-то ситуацию давно отслеживаем, и для нас это норма. Мы знаем сильные качества Игоря, знаем те позиции, где он должен оказываться. Для этого надо ситуацию подготовить, на тех же стандартных положениях, ну и качество исполнения передачи — если говорим о сборной, конкретно Облякова — имеет большое значение.

— В дебютном «товарняке» за ЦСКА в Кампоаморе Дивеев поразил 100% точностью передач.

— У него очень хороший первый пас, начало атаки. Он может как низом отдать, так и длинную диагональ выполнить. Не думаю, что в ЦСКА он стесняется делать технически сложные передачи, но некая боязнь ошибки быстрой атаки на свои ворота, возможно, немного сковывает.



— Не находите, что Чалову следует вести себя более эгоистично на поле, чаще брать инициативу на себя, чем сейчас?

— Вы правильно заметили. Мы с Фёдором часто обсуждаем эту ситуацию: не всегда надо перекладывать ответственность, иногда стоит «забыть» партнёров, взять инициативу на себя, больше быть заряженным на удар и постоянно проговаривать принцип нашего коллеги Александра Кержакова: бил, бью и бить буду, из любых позиций. Подыгрывать – тоже хорошо, но подыгрывающих много, надо быть определяющим игроком.



— Вы с Гончаренко не обсуждали эту тему? Было бы странно, если он просит чаще пасовать, а вы – реже?

— Мы о таких вещах не говорим. Когда я был в Ватутинках на тренировке, мы общались с Виктором Михайловичем по состоянию, готовности игроков. В ЦСКА требования могут быть одни, в сборной могут быть такими же или немного отличаться. Это нормально. Я не говорю, что, условно, подыгрывать – плохо, а бить – хорошо. И то, и то другое нужно уметь. Вопрос в том, когда и как поступать, и тут уже интеллект игрока выходит на первый план. Я с Курбаном Бекиевичем (Бердыевым. – Прим. «Чемпионата») полностью согласен: интеллект у Фёдора высочайший.



— Какие ещё качества помимо интеллекта отличают форварда Чалова?

— Открывание за спину, умение рвать пространство за спиной. Он отлично находит позицию в подготовительной фазе атаки. Что это значит? Мы его используем не только как наконечник атаки, но и как игрока, за счёт которого другие игроки могут проявлять себя. Открыться в зону, появляться между линиями – Фёдор хорошо себя в этих компонентах чувствует.



— Объясните выбор Облякова в качестве капитана. Со стороны он производит впечатление основательного такого мужичка, но не заводилы, лидера а-ля Дзюба.

— Во-первых, мы давно знаем Ивана. Он провёл весь предыдущий цикл молодёжки у прошлого тренера без замен. Обляков авторитетен, играет в своём клубе в основном составе. Для нас Иван – игрок фундаментальный. Имеет в быту весомое слово.



— Кучаева сильно подкосили две тяжёлые травмы?

— Этот фактор тоже надо учитывать. Костя поэтапно форму набирает. Мы его давно знаем: он футболист в прямом смысле слова – высочайший интеллект, хорошее видение поля, универсализм. Вернёт игровой тонус, который ему был присущ ранее, и всё встанет на свои места.

Игорь Дивеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Глушенков, Умяров

— Глушенков и Умяров одновременно перешли в «Спартак». Один уже игрок основы, а второй пропал, не играет. Почему?

— Характер и опять же психология разная. По Умярову сразу было видно – фундаментальный, психологически устойчивый игрок. Когда Кононов его поставил в стартовый состав, он сразу стал подсказывать партнёрам, пробовать руководить. Ментальность игрока показывает, что он уже готов психологически.

— Против «Ростова» Наиль «наварил» немного, нет?

— Бывает. Проанализирует и исправит это. Мы говорим о несостоявшихся игроках, молодых ребятах. Они играют с перепадами, и те люди, которые с ними работают, должны понимать, что сегодня игра у них может сложиться, а завтра – нет. Стабильность – вот чего надо добиваться. Стабильность – признак класса и определённого мастерства. Уверенные, качественные игры, работа в тренировочном процессе – дадут ему эту стабильность. Мы и с Фёдором беседуем на этот счёт. Убеждаем: даже в двусторонних играх, если счёт 6:5, 7:6, ты должен забить четыре, пять. Бомбардирский навык должен постоянно вырабатываться. Ты работаешь на завершение и не имеешь права относиться к моментам халатно.



— Умяров быстрее Глушенкова созрел для взрослого футбола или просто характером крепче?

— Глушенков – игрок более креативный, атакующий, который действительно решает эпизоды, но на сегодня играет с большими перепадами. Мы же видим, что вышел с Польшей и дал результат. Из пяти голов Эстонии поучаствовал в четырёх. А, допустим, против Латвии вышел не совсем удачно и был заменён. Мы Максиму об этом открыто сказали. Ему ещё нужно обрести стабильность.

Шапи, Сафонов

— Вы наверняка помните весенние страсти вокруг реального возраста Шапи. Вникали в тему?

— Вообще не задумывался об этом. Игрок заявлен в РПЛ, у него есть официальные документы – паспорт гражданский, заграничный, регистрационный номер в РПЛ. Для нас вообще в этом нет проблемы. Если бы Шапи на уровне юношей обыгрывал всю команду соперника и забивал по десять мячей в каждой игре, неизбежно встал бы вопрос: «Это феномен?». А когда он играет против 30-летних мужиков на уровне РПЛ, какая разница, сколько ему лет?



— Что позволило Сафонову совершить резкий скачок в игровом развитии?

— Прежде всего харизма. Помимо индивидуальных вратарских качеств важен внутренний стержень. Это как раз к вопросу о психологической устойчивости. У Сафонова она очень ярко выражена. Положительные качества Матвея были известны с юношеской сборной. Естественно, парень взрослеет, меняется его мировоззрение. Кроме того, конкуренция с более опытными футболистами идёт ему только в плюс – парень стрессоустойчивый. Но ему тоже надо паузу давать. Когда идёт наслоение игр, важно неокрепший организм не сломать, очень тонко подходить к вопросу.



— Какой человек Сафонов?

— Очень рассудительный и любознательный. Много правильных вопросов задаёт, старается углубиться в ситуацию. Мы даже иногда шутим, что с такой методической базой Матвей скоро сможет составить многим тренерам конкуренцию.

Магомед Шапи-Сулейманов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Спартаковцы

— Другой ваш вратарь, Максименко, сначала поплыл в чемпионате, а во втором полугодии взял себя в руки.

— Тяжело год для него начинался. Разные факторы сказывались на игровой практике Саши. Вначале не играл и тоже был расстроен из-за того, что в сборной не совсем получается. В молодёжке они с Сафоновым через раз играли. Мы очень рады, что у нас такая вратарская бригада. Адамов, кстати, тоже в неё входит. В сборной 1998 года, взявшей бронзовые медали Евро и пробившейся на чемпионат мира, Максименко с Адамовым конкурировал.



— Ломовицкому пошла на пользу аренда в Туле?

— Саша советовался со мной, как быть. У меня для него был один совет: выйти из зоны комфорта. Сказал ему: «Ты свой воспитанник, с 6-7 лет в «Спартаке», тебя все знают и любят, продлили контракт, но сейчас нужно что-то поменять». Я рад, что Ломовицкий решился на этот шаг, даёт результат в Туле и выглядит уже не мальчиком.

— Почему застрял на спартаковской лавке Рассказов?

— Для того чтобы это понять, нужно находиться внутри клуба и знать, чего тренер требует от игрока. Когда в «Спартаке» работал Олег Георгиевич, мы могли обсудить того или иного футболиста. С Тедеско пока ещё не общались. В сборной у меня к Рассказову претензий нет. Свои функции он выполняет. Учтите, Коля – тоже молодой игрок, а на него столько всего свалилось – свадьба, рождение дочери, положительные и отрицательные моменты в клубе. Посмотрим, как он с этим справится. Мы на него рассчитываем.

Легионеры

— Из-за границы вы стабильно вызываете только Татаева. Алексей правильно сделал, что в Чехию уехал?

— В «Млада-Болеславе» Татаев стал стабильно играть и вырос ментально: по-другому рассуждает, общается. По работе с «Ахматом» знаю и сталкивался: когда выполняешь упражнения на тактику, отработку стандартных положений, всё происходит в статичном положении, и игроки ментально не готовы воспринимать это долго. Поиграв в Европе, Татаев научился выполнять все тактические упражнения на максимуме, предельно сконцентрировано. Он понимает, что не играет сейчас в сборной, потому что играют Евгеньев с Дивеевым, но в каждой тренировке, в каждом моменте с самоотдачей у него всё потрясающе. Это европейская ментальность. Плюс Татаев — душа компании.



— Кто ещё из легионеров входит в расширенный список сборной?

— Вызывался Адуев. Мы о нём узнали, когда я работал в «Ахмате». Парень родом из Грозного, но в раннем детстве с семьёй уехал жить во Францию. Играет в юношеской команде «Монпелье». Когда они вышли в четвертьфинал и полуфинал Юношеской лиги УЕФА, Адуев забивал решающие голы. Мы его привлекли, посмотрели. К сожалению, сейчас он на таком уровне остановился с точки зрения игровой практики. Адуев играет в команде U20 и очень редко попадает в заявку основы. А у нас на позиции «под нападающим» хватает игроков, стабильно выступающих в РПЛ, ФНЛ. Будет стабильная игровая практика – получит шанс. В сборную U20 вызывался Тугаринов из «Барселоны-В», который сейчас в молодёжной команде «Эспаньола». Центральный защитник, с хорошим первым пасом, фигурой, антропометрией. Здесь тоже вопрос игровой практики.



— Роман с детства в Барселоне – по-русски хоть говорит?

— Говорит и понимает. Вот Адуев – не говорит, но всё понимает.

Агенты

— Махатадзе входил в тройку самых востребованных вами игроков на уровне юношеских сборных по количеству матчей. Что и когда в его карьере пошло не так?

— Очень жаль, что Георгий, обладая определёнными качествами на уровне юношей, никак не может найти себя на взрослом уровне. Возможно, переход в «Рубин» был ошибкой. Игровой практики он недополучил, а теперь не всегда выходит на поле даже во второй лиге за «Казанку». Поэтому сейчас и в молодёжную сборную не привлекается.



— Встречались вам суперталанты, которые не смогли реализовать себя во взрослом футболе?

— Большие надежды возлагались, например, на Терехова. Парень только сейчас пришёл в чувство после двух тяжёлых травм и пытается вернуться на прежний уровень в Самаре. Или Коля Обольский, с которым я работал в «Динамо». Игрок одарённый, а никак не может найти себя, к сожалению. Надеюсь, на его пути ещё встретятся тренер и клуб, которые в него поверят.



— Как часто на вас выходят агенты футболистов с ненавязчивыми просьбами «посмотреть, привлечь мальчика»?

— Наверное, я счастливый человек в этом плане. Я знаю многих из агентского мира, но до сих пор ни одной просьбы такого рода не получал. Надеюсь, и впредь не получу. Я независимый в этом плане человек. Может быть, я себя изначально правильно поставил семь лет назад, когда пришел работать в РФС, дав понять, что мы за чистую и честную конкуренцию. Проявляешь себя – ты в сборной, нет – убираем. У нас ко всем равное отношение. Я думаю, люди ценят нашу чистоплотность, в том числе футболисты и их представители.



— Очевидно, что зарплата тренера молодёжной сборной не бог весть какая высокая, а в агентском мире крутятся серьёзные деньги. Неужели ни разу не предлагали: «Подсвети игрочка в товарищеском матче – никто и не заметит»?

— Знаете, почему у меня сохранились очень тёплые отношения с руководством «Ахмата», администрацией, игроками? Потому что я порядочно себя вёл. Репутация – очень важная для тренера история. Я сразу для себя решил: за мной не должно тянуться шлейфа из агентских дел, странных трансферов и так далее. Лучше сделать шаг назад, чем переступить через себя. Для меня репутация очень важна. В Грозном, Чечне о порядочности и правде помнят и знают.

Кононов

— Что ещё для себя вынесли из грозненского периода?

— Прежде всего хочу поблагодарить за доверие Олега Георгиевича Кононова, который пригласил меня в штаб. И, конечно, руководство «Ахмата». Когда стало известно об отставке Кононова, мы, его ассистенты, тоже собрали вещи и готовились уезжать. Но президент сказал, что нужно довести год до конца, и Кононов предложил: «Миша, пробуй». Без его согласия на тот момент я бы, наверное, не остался в «Ахмате». После удачного отрезка руководство предложило продолжить сотрудничество. Впоследствии я для себя сделал несколько выводов. Возможно, главный: если куда-то идти работать, то только со своим штабом. И второе: важно быстро и резко принимать решения, «резать мясо». Это опыт, и теперь я уже немного другой в этом плане.

— Имеете в виду футболистов?

— Не только. Не хотелось бы дальше углубляться в эту тему. Мне очень приятно было уже после моего ухода прочесть в прессе слова многих наших игроков и, в частности, Андрея Семёнова: «Победы над «Спартаком», «Локомотивом» — в том числе заслуга Галактионова, результат работы, проделанной на сборах».



— С Кононовым после увольнения из «Спартака» общались?

— Я его по-человечески поддержал после ухода. Поговорили – такой стресс человек пережил. Мне не понятно, отчего болельщики обрушились на тренера с отборными оскорблениями. Если что-то в профессиональном плане получалось или не получилось, это не повод смешивать человека с грязью. Любого человека, будь то игрок или тренер.

«Я был готов к этому стрессу». Кто он, самый молодой главный тренер РФПЛ Первое интервью с Михаилом Галактионовым в качестве главного тренера «Ахмата».

Юноши, Евро

— Самое сильное потрясение из «юношеского» периода?

— Наверное, квалификация Евро U19. Весь календарный год играли с топ-соперниками: показывали качественную игру, обыгрывали их по результату. Но в последнем матче с Бельгией вели 2:1, на 93-й минуте пропустили и по дополнительным показателям упали с первого места на третье. Я тогда сказал ребятам: «Возможно, эта неудача даст футболу вас». Восемь человек из того состава уже в Премьер-Лиге.



— На Евро-2015 тоже пришлось пережить стресс?

— Тоже всё на тоненького было. Нам нужно обыгрывать в два мяча Шотландию и чтобы Франция победила Грецию. При счёте 0:0 удаляют Ломовицкого, но мы в меньшинстве забиваем один мяч, второй. 2:0 ведём, 92-я минута, а у французов с греками – 0:0. На 93-й французы забивают, и мы выходим из группы. Эмоции были фантастические! После победы над Англией в четвертьфинале СМИ называли нас не иначе, как «красной машиной». Ребята, как на амбразуру, в конце игры бросались под каждый мяч. После игры тренер англичан сказал: «Давно я не видел, чтобы так бились за страну».