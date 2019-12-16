Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. LIVE

Указанное в трансляции время — московское

13:00. Процедура жеребьёвки начнётся в 14:00 мск, а пока оставляйте свои прогнозы/предпочтения насчёт пар в комментариях. После сверим ожидания с реальностью.

13:00. В Лиге Европы «в живых» остались следующие 32 клуба: «Севилья» (Испания), «Мальме» (Швеция), «Базель» (Швейцария), ЛАСК (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Эспаньол» (Испания), «Гент» (Бельгия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Брага» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), АПОЭЛ (Кипр), «Копенгаген» (Дания), «Хетафе» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Айнтрахт» (Германия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Лудогорец» (Болгария), «Вольфсбург» (Германия), «Рома» (Италия), «Вулверхэмптон» (Англия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Брюгге» (Бельгия), «Олимпиакос» (Греция), «Шахтёр» (Украина), «Байер» (Германия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды).

Провал в Европе – удар для российских клубов. Рассказываем о последствиях Помимо основных турнирных задач, у каждой команды были и другие. Очень важные.

13:00. Борьбу за главный европейский клубный трофей продолжат: «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити», «Аталанта», «Ювентус», «Ливерпуль», «Наполи», «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «РБ Лейпциг», «Лион», «Челси», «Валенсия» и «Атлетико». В числе сеяных при жеребьёвке будут победители групп — «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «РБ Лейпциг», и «Валенсия».

13:00. Добрый день, друзья! Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. Отсутствие на этом этапе российских клубов — факт, конечно же, прискорбный, но это не повод прекращать следить за международным футболом. В континентальных турнирах всё самое интересное весной только начинается.