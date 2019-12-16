Гвардиола против «Реала», Клопп против Симеоне и другие крутые противостояния.

Нас ждёт потрясающая еврокубковая весна! Главное о жеребьёвках ЛЧ и ЛЕ

Сегодня, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне определились пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. К сожалению, жеребьёвка обошла стороной российские команды, потому что каждая из них провалилась в еврокубках. Тем не менее и без наличия названий наших клубов в корзинах за торжественной церемонией УЕФА было любопытно наблюдать. Всё самое главное о жеребьёвках ЛЧ и ЛЕ – в нашем обзоре.

Провал в Европе – удар для российских клубов. Рассказываем о последствиях Помимо основных турнирных задач, у каждой команды были и другие. Очень важные.

Лига чемпионов

Как проходила жеребьёвка

В жеребьёвке ЛЧ участвовали 16 команд: 8 сеяных (победители своих групп) и столько же несеяных (команды, которые заняли вторые места в своих квартетах).



Сеяные: «Бавария», «РБ Лейпциг», «Барселона», «Валенсия», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Ювентус».



Несеяные: «Аталанта», «Наполи», «Атлетико», «Реал», «Боруссия», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Лион».



Соперника каждой несеяной команды определяли с помощью жребия, открывая шары из корзины с сеяными командами. При этом в 1/8 финала разводили участников из одной страны или одной группы.

Результаты

Открывать «звёздные» шары доверили бывшей английской футболистке Келли Смит и экс-форварду сборной Турции недавно завершившему карьеру Халилу Алтынтопу.

С первой попытки почётные гости торжественной церемонии в штаб-квартире УЕФА свели в 1/8 финала Лиги чемпионов два топ-клуба. «Боруссии» Дортмунд достался французский «ПСЖ».



Ещё круче оказалось следующее противостояние. Мадридский «Реал» попал в пару с «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола против «сливочных» — это всегда безумно интересно!

Победителю главного еврокубкового турнира Европы «Ливерпулю» достался «Атлетико Мадрид». Уже в феврале мы увидим невероятную тренерскую дуэль Клопп – Симеоне.

Ещё одна громкая пара 1/8 финала Лиги чемпионов – «Челси» — «Бавария». Молодой команде Фрэнка Лэмпарда предстоит серьёзная проверка в матчах с мюнхенцами.

«Ювентус» с Криштиану Роналду будет терроризировать ослабленный травмами «Лион», а «Барселоне» с Лео Месси достался на растерзание бедствующий «Наполи».



Все пары 1/8 финала ЛЧ выглядят так:



«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «ПСЖ» (Франция);

«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Аталанта» (Италия) — Валенсия (Испания);

«Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия);

«Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия);

«Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия);

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия);

«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания).



Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 18-19 февраля и 25-26 февраля, а ответные — 10-11 марта и 17-18 марта.

Таблица коэффициентов УЕФА. Хотя… Кому она нужна после такого провала России? Португалия, до свидания.

Лига Европы

Как проходила жеребьёвка

Принцип посева команд во время жеребьёвки ЛЕ был практически идентичным ЛЧ. Пары в плей-офф распределялись среди 32 команд, 8 из которых попали в турнир с третьих мест своих групп в ЛЧ. 16 сеяных (победители своих групп и 4 клуба из ЛЧ с лучшими коэффициентами) и 16 несеяных команд (участники, которые заняли вторые места в своих квартетах, и остальные команды из ЛЧ).



Сеяные: «Арсенал», «Аякс», «Базель», «Бенфика», «Брага», «Гент», «Зальцбург», «Интер», «Истанбул», ЛАСК, «Мальме», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Севилья», «Селтик», «Эспаньол».



Несеяные: «Айнтрахт», АЗ, АПОЭЛ, «Байер», «Брюгге», «Вольфсбург», «Вулверхэмптон», «Копенгаген», «Лудогорец», «Олимпиакос», «Рейнджерс», «Рома», «Спортинг», «Хетафе», ЧФР, «Шахтёр».



Во время жеребьёвки ЛЕ также разводили участников из одной страны или одной группы.

Результаты

Жеребьёвку Лиги Европы проводили бывшая немецкая футболистка Джозефин Хеннинг и знаменитый в прошлом форвард «Севильи» Фредерик Кануте. Самым интересным дуэтом, который удалось создать этой паре, стал «Хетафе» — «Аякс». Поединки с участием команды, занимающей четвёртое место в Ла Лиге, и полуфиналиста прошлого розыгрыша ЛЧ наверняка окажутся максимально напряжёнными.

Именитым клубам достались соперники полегче. «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брюгге», «Арсенал» с «Олимпиакосом», «Интер» с «Лудогорцем», «Севилья» с «ЧФР Клуж», а «Рома» с «Гентом».



Донецкому «Шахтёру», единственному клубу с постсоветского пространства, пробившемуся в плей-офф Лиги Европы, предстоит непростое противостояние с португальской «Бенфикой».

Все пары 1/16 финала ЛЕ выглядят так:



«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания);

«Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция);

«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды);

«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия);

«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия);

АПОЭЛ (Кипр) — «Базель» (Швейцария);

«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания);

«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия);

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия);

«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия);

«Айнтрахт» (Германия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия);

«Шахтёр» (Украина) — «Бенфика» (Португалия);

«Вольфсбург» (Германия) — «Мальме» (Швеция);

«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия);

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия).



Первые матчи состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля.