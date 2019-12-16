Нас ждёт потрясающая еврокубковая весна! Главное о жеребьёвках ЛЧ и ЛЕ

Сегодня, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне определились пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. К сожалению, жеребьёвка обошла стороной российские команды, потому что каждая из них провалилась в еврокубках. Тем не менее и без наличия названий наших клубов в корзинах за торжественной церемонией УЕФА было любопытно наблюдать. Всё самое главное о жеребьёвках ЛЧ и ЛЕ – в нашем обзоре.
Лига чемпионов
Как проходила жеребьёвка
В жеребьёвке ЛЧ участвовали 16 команд: 8 сеяных (победители своих групп) и столько же несеяных (команды, которые заняли вторые места в своих квартетах).
Сеяные: «Бавария», «РБ Лейпциг», «Барселона», «Валенсия», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Ювентус».
Несеяные: «Аталанта», «Наполи», «Атлетико», «Реал», «Боруссия», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Лион».
Соперника каждой несеяной команды определяли с помощью жребия, открывая шары из корзины с сеяными командами. При этом в 1/8 финала разводили участников из одной страны или одной группы.
Результаты
Открывать «звёздные» шары доверили бывшей английской футболистке Келли Смит и экс-форварду сборной Турции недавно завершившему карьеру Халилу Алтынтопу.
С первой попытки почётные гости торжественной церемонии в штаб-квартире УЕФА свели в 1/8 финала Лиги чемпионов два топ-клуба. «Боруссии» Дортмунд достался французский «ПСЖ».
Ещё круче оказалось следующее противостояние. Мадридский «Реал» попал в пару с «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола против «сливочных» — это всегда безумно интересно!
Победителю главного еврокубкового турнира Европы «Ливерпулю» достался «Атлетико Мадрид». Уже в феврале мы увидим невероятную тренерскую дуэль Клопп – Симеоне.
Ещё одна громкая пара 1/8 финала Лиги чемпионов – «Челси» — «Бавария». Молодой команде Фрэнка Лэмпарда предстоит серьёзная проверка в матчах с мюнхенцами.
«Ювентус» с Криштиану Роналду будет терроризировать ослабленный травмами «Лион», а «Барселоне» с Лео Месси достался на растерзание бедствующий «Наполи».
Все пары 1/8 финала ЛЧ выглядят так:
«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «ПСЖ» (Франция);
«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);
«Аталанта» (Италия) — Валенсия (Испания);
«Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия);
«Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия);
«Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия);
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия);
«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания).
Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 18-19 февраля и 25-26 февраля, а ответные — 10-11 марта и 17-18 марта.
Лига Европы
Как проходила жеребьёвка
Принцип посева команд во время жеребьёвки ЛЕ был практически идентичным ЛЧ. Пары в плей-офф распределялись среди 32 команд, 8 из которых попали в турнир с третьих мест своих групп в ЛЧ. 16 сеяных (победители своих групп и 4 клуба из ЛЧ с лучшими коэффициентами) и 16 несеяных команд (участники, которые заняли вторые места в своих квартетах, и остальные команды из ЛЧ).
Сеяные: «Арсенал», «Аякс», «Базель», «Бенфика», «Брага», «Гент», «Зальцбург», «Интер», «Истанбул», ЛАСК, «Мальме», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Севилья», «Селтик», «Эспаньол».
Несеяные: «Айнтрахт», АЗ, АПОЭЛ, «Байер», «Брюгге», «Вольфсбург», «Вулверхэмптон», «Копенгаген», «Лудогорец», «Олимпиакос», «Рейнджерс», «Рома», «Спортинг», «Хетафе», ЧФР, «Шахтёр».
Во время жеребьёвки ЛЕ также разводили участников из одной страны или одной группы.
Результаты
Жеребьёвку Лиги Европы проводили бывшая немецкая футболистка Джозефин Хеннинг и знаменитый в прошлом форвард «Севильи» Фредерик Кануте. Самым интересным дуэтом, который удалось создать этой паре, стал «Хетафе» — «Аякс». Поединки с участием команды, занимающей четвёртое место в Ла Лиге, и полуфиналиста прошлого розыгрыша ЛЧ наверняка окажутся максимально напряжёнными.
Именитым клубам достались соперники полегче. «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брюгге», «Арсенал» с «Олимпиакосом», «Интер» с «Лудогорцем», «Севилья» с «ЧФР Клуж», а «Рома» с «Гентом».
Донецкому «Шахтёру», единственному клубу с постсоветского пространства, пробившемуся в плей-офф Лиги Европы, предстоит непростое противостояние с португальской «Бенфикой».
Все пары 1/16 финала ЛЕ выглядят так:
«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания);
«Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция);
«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды);
«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия);
«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия);
АПОЭЛ (Кипр) — «Базель» (Швейцария);
«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания);
«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия);
«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия);
«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия);
«Айнтрахт» (Германия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия);
«Шахтёр» (Украина) — «Бенфика» (Португалия);
«Вольфсбург» (Германия) — «Мальме» (Швеция);
«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия);
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия).
Первые матчи состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля.
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