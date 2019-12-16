«Рубин» уволил Шаронова. Ждём возвращения Слуцкого

Казанский «Рубин» уволил Романа Шаронова с поста главного тренера клуба. Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон. Вместе с Шароновым клуб покинет испанец Эдуардо Докампо, который руководил командой со скамейки запасных во время матчей.
Шаронов тренировал «Рубин» с лета 2019 года, после того как в отставку был отправлен Курбан Бердыев. Роман руководил командой только на тренировках, так как не имел тренерской лицензии PRO. В «Рубине» он запомнился не только провальными результатами (13-е место РПЛ), но и огненными установками на игру, про которые летом говорили из каждого «утюга».
Намёк на преемника
Руководство клуба поблагодарило Шаронова за проделанную работу, пожелав успехов в дальнейшей тренерской карьере.
«Рубин» ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении казанцев.
В своём официальном «твиттере» пресс-служба «Рубина» намекнула на то, что совсем скоро станет известно имя нового главного тренера команды. Пост, опубликованный в «Твиттере», явно намекает на то, что новым главным тренером станет Леонид Слуцкий.
Кто войдёт в штаб Слуцкого?
Если Слуцкий окажется в Казани, вместе с ним в команду придут его партнёры по штабу «Витесса». И если по теме прихода Яровинского ясности пока нет, то братья Березуцкие, по нашей информации, тоже получат работу в казанском клубе.
Помимо Березуцких в клубе может остаться помощник Шаронова Олег Кузьмин, игравший у Слуцкого в «Москве». Скорее всего, в Казани останется и тренер вратарей Сергей Козко, который работал в штабе Шаронова. Кстати, Козко тоже играл на позиции вратаря в ФК «Москва», когда главным тренером команды был Слуцкий.
Где был Слуцкий в последнее время?
Слуцкий остался без клуба после увольнения из «Витесса», потерпев пять поражений подряд. «Клубу нужен кто-то другой. Тот, кто сможет повернуть ситуацию в нужное русло», — сказал, уходя, Слуцкий. Не сказать, что у россиянина в Нидерландах не получилось, но стабильными его результаты точно не назовёшь. Об этом же он шутил в соцсетях.
С момента ухода из «Витесса» тренер мог возглавить АЕК, но без особого энтузиазма отреагировал на их интерес. Греки в итоге выбрали Карреру. Велика вероятность, что Слуцкий был в курсе о варианте с «Рубином» — вряд ли решение об отставке Шаронова было спонтанным. Тем более что экс-тренер ЦСКА прямо давал понять окружающим, что уже успел жутко соскучиться по работе.
Журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале подтвердил факт переговоров со Слуцким. Он отметил, что сегодня или завтра должна состояться встреча Леонида Викторовича с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Глава республики попытается убедить Слуцкого возглавить «Рубин» уже в ближайшие дни.
- 16 декабря 2019
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