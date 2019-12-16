Продавший душу. «Арсенал» безнадёжнее «Спартака»

«Арсенал» — «Манчестер Сити». Матч больших мировых клубов. К середине второго тайма гости ведут 3:0 и с удовольствием играют в собачку с молодым, бестолковым и не очень-то боевым соперником. Пять пасов подряд, пятнадцать, тридцать – каждое точное действие встречается криком: «Йес».

Эта неприятная, но вполне типичная для футбола издевка была бы не страшна, исполняй её только болельщики «Сити». Право же, чуть ли не каждый соперник Гвардиолы знает толк в лёгком футбольном унижении. Но когда на «Эмирейтс» передачи отсчитывают несколько человек в красном – это выглядит дико. Пытаясь разобраться и подходя вплотную к трибуне за воротами, ты понимаешь, что речь вообще не идёт о каком-то фанатском протесте или хотя бы сарказме. Нет, это случайные для клуба и для футбола люди, купившие шапки и шарфы «Арсенала» вместе с дорогущими билетами за ворота, простодушно и с улыбками голосят вместе с соседним, голубым сектором.

Их крики на фоне молчания остальных 60 тысяч – и есть гимн сегодняшнего «Арсенала». Клуба, играющего для иностранных телезрителей и обеспеченных посетителей своего глянцевого стадиона.

И здесь важно поразмышлять о наших, русских мечтаниях по топ-клубам британского футбола. Вы правда хотите быть похожими на них? Ну, тогда вот вам пример «Арсенала», одного из самых коммерчески успешных футбольных проектов мира. Крутой стадион, огромные доходы, фанаты по всему миру.



Но что от этого получили сами болельщики «Арсенала», переехав с родного «Хайбери» на современный «Эмирейтс»?



Победы в АПЛ и ЛЧ? Нет.



Доходы для покупки звёзд? Тоже нет.



Возможность круто поддерживать команду на 60-тысячной арене? Тем более нет.

«Эмирейтс» сегодня — как рассказывал культовый летописец британского околофутбола Дуги Бримсон – территория, где у тебя никогда не получится организовать даже небольшой сектор поддержки. Вас с друзьями просто разбросают по разным полюсам.

Дуги Бримсон: говорить англичанам правду о России — мочиться против ветра Пока болельщики «Ливерпуля» и «МЮ» гуляют по Москве, автор книг о фанатской культуре рассказывает, почему у них на родине всё плохо.

Так всё-таки, что же достаётся болельщикам «Арсенала»?



Самые дорогие билеты в АПЛ? Да.



Тотальный контроль? Да.



Безразличные, либо чопорные, либо кричащие вместе с фанатами «Сити» трибуны? Тоже да.



Просто представьте: когда Кевин де Брёйне забивает мячи – болельщики «Арсенала», сидящие за воротами, смеются или пялятся в телефоны.

Были на той же трибуне за воротами и наши — туристы из Оренбурга. Пара купила билеты «у негра обычного». По дешёвке – «не за 10, а за 8 тысяч». Атрибутику приобрели здесь же, у стадиона, чтобы казаться своими. Взяли большой флаг – смешно, но на «Арсенале», для украшения телетрансляции, их выдают всем желающим. Пытались вроде болеть за команды, но свои же фанаты приказали им сесть и молчать.



«А я их в ответ послал!» – говорит мужчина, который вроде бы восхищён попаданием на матч за 200 евро, но не очень понимает, почему на «Арсенале» вообще не поддерживают свою команду.



Наверное, потому что «своей» команды на «Эмирейтс» просто нет.

Ещё забавнее и трагичнее выглядят попытки «Арсенала» имитировать фанатский интерес. Про флаги – уже сказано. Ладно, будем считать, что нет ничего страшного, когда непонятно кто держит твоё знамя. В конце концов это обычная, разукрашенная тряпка.



Но настоящая катастрофа происходит до матча, когда включается что-то похожее на клубный гимн. На секунду кажется, что болельщики ожили – с трибуны раздаётся неожиданно громкий рёв.



Но ты смотришь на нижний ярус – тишина. Ищешь движения на верхнем, в районе баннера «Gaygooners» — рты там тоже закрыты.



И тут понимаешь, что заряды под музыку – фанера. То есть, если в России болельщиков глушат, то на «Эмирейтс», наоборот, включают.



Вы всё ещё думаете, что это у нас, а не у них большие проблемы?

Кстати, видимо, зря мы в России считаем, что «Сити» — это обычный мешок денег. Нет, у них есть хотя бы вполне агрессивная и громкая гостевая трибуна, к которой команда ходит на поклон в полном составе. Между фанатами и футболистами настолько близкие отношения, что Бенжамин Менди спокойно просачивается через полицейский кордон к сектору, берёт телефоны болельщиков и делает селфи.

Футболисты же «Арсенала», как Хома из «Вия», лениво мнутся в центральном круге, а потом быстренько, по центральной линии, добираются до выхода с поля. И, кажется, что это как раз тот случай, когда после 0:3 сказать как нечего, так и некому.



Ведь эта команда – пустышка, а сам «Эмирейтс» — бездушен.

Единственный футболист, на которого болельщики хоть как-то реагируют – это освистанный после замены и пнувший бутылку Месут Озил. Да, лидер «Арсенала» проводит ещё один отвратительный матч, с недовольной миной выключаясь из борьбы и отмахиваясь от не понимающих его партнёров. Но его можно понять.

Во-первых, в этой команде малолетних ноунеймов Озилу просто не с кем играть в футбол.

Во-вторых, амбициозный и талантливый футболист, заставший более-менее благополучные времена, не может смириться с тем, что его так безнадёжно возят.



В-третьих, за пару дней до матча клуб, страхуясь от потери азиатских денег, отдельно и без чьей-то просьбы открестился от слов Месута о притеснении мусульман в Китае.



Мы не с тобой – такой посыл в руководстве сделали своему лидеру.

Пластиковым оказывается и Фредди Юнберг, исполняющий роль не только главного тренера, но и легенды. Получив шанс хоть как-то заявить о себе, он идёт по самому простому пути. Сажает не самых комфортных товарищей вроде Ляказетта и Давида Луиза, выпускает на поле молодёжь и отделывается самыми скучными в мире фразами.

— У «Сити» хорошая команда, но мы сражались, — говорит Фредди после 0:3.

— Вы считаете, что у «Арсенала» достаточно хорошие футболисты, чтобы бороться с командами из первой шестёрки? – задают ему жёсткий вопрос.

— Достаточно хорошие, но вы должны понимать, что в футболе бывает всякое, да и «Сити» очень хорош, — мнется Юнберг, но его тут же ловят.



— Так если у вас достаточно хорошие футболисты, почему вы выиграли только 1 матч из 11?

— Хм… А… Эм…



Нет, этот человек не будет главным тренером «Арсенала».



Впрочем, за время, что я разговариваю с болельщиками у стадиона, фамилию Фредди всё равно никто не называет.

Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Болельщики вспоминают Артету, Моуринью, Анчелотти и Аллегри, но основные их идеи таковы:

1. Они не хотят, чтобы возвращался Венгер.

2. Они устали от этого якобы атакующего стиля и хотят, чтобы хоть кто-то научил команду парковать автобус (от болельщиков «Арсенала» это было особенно грустно слышать).

3. Им наплевать, кто станет тренером. Ведь ничего не изменится. Никто из встреченных мной фанатов «Арсенала» не верит, что в ближайшие 2-3 года клуб поборется за победу в лиге.

«5-6 лет», — говорят одни. «40 тысяч лет», — отворачиваются другие.



Как-то по-доброму иронизируют над «Арсеналом» даже фанаты «Сити».

— Знаете, почему к ним не пойдёт Гвардиола?.. Да потому что ему там никого не купят.

Видео доступно на «Чемпионате».

Редкие же взрослые, местные и всё ещё относящиеся к футболу не как к жвачке, фанаты, объясняют все проблемы просто.

— Пока клубом управляет Кронке – мы обречены.

А дальше идёт длинный список жалоб, как американский бизнесмен выкупил все акции клуба, продал историю и душу клуба, создав нынешнюю систему отношений, приносящую ему прибыль вне зависимости от результатов, атмосферы и сохранения традиций.



В России что-то подобное иногда слышишь от фанатов «Спартака», когда они после очередной неудачи вспоминают Леонида Федуна. Но нет, «Спартак», наоборот, слишком жив: и протестным движением болельщиков, и ошибающимся, но всё-таки небезразличным владельцем, и чересчур острыми на слово ветеранами.

А благополучный «Арсенал»? «Арсенал», всё движение которого сейчас направлено на Америку и Азию? «Арсенал», который так нравится нам в России и который теряет себя на родине?

Как великий английский клуб «Арсенал» в плачевном состоянии. Ведь если у кого-то современный футбол забирает душу хотя бы в обмен на трофеи и новую историю, то «Арсенал» из тех несчастных, кому достались лишь деньги.

Деньги, которые просто осядут в карманах ещё одного владельца из США. Такой вот футбол, превращающийся в соккер. Такая вот новая американская мечта.