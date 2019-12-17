Африка, проснись! На месте Месси должен быть Мане

Голосуют не за лучших, а за своих: Это’О раскритиковал систему голосования за «Золотой мяч». Об этом и другом – в обзоре дня.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, которая проходила сегодня, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Результаты жеребьёвки:



«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания)

«Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)

«Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия)

«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия)

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «РБ Лейпциг» (Германия)

«Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания)



Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив» и «Зенит». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым не удалось пробиться в плей-офф. Команды финишировали последними в своих квартетах.

Результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20, которая проходила сегодня, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).



Результаты жеребьёвки:



«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания)

«Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция)

«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды)

«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия)

«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия)

«АПОЭЛ» (Кипр) — «Базель» (Швейцария)

«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания)

«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия)

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия)

«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

«Шахтёр Донецк» (Украина) — «Бенфика» (Португалия)

«Вольфсбург» (Германия) — «Мальмё» (Швеция)

«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия)

Первые матчи будут сыграны 20 февраля, а ответные 27 февраля 2020 года. Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги Европы Россию представляли ЦСКА и «Краснодар». Ни «армейцам», ни команде из Краснодара не удалось пробиться в плей-офф.

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«Рубин» объявил об отставке Шаронова с поста главного тренера

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе Романа Шаронова с поста главного тренера команды.



Контракт со специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Вместе с Шароновым клуб покинули и члены его штаба.



«Рубин» ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении казанцев.



В конце ноября этого года «Чемпионат» первым сообщил о возможном увольнении Шаронова из «Рубина». Клуб планировал принять решение о будущем тренера по итогам матчей Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» и «Сочи». В них команда сыграла вничью.



Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева. После 19 туров команда находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в активе.

Источник: Слуцкий приходит в «Рубин» вместе с братьями Березуцкими

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий близок к назначению на пост наставника казанского «Рубина», который сегодня, 16 декабря, освободился после отставки Романа Шаронова, сообщает «Спорт Бизнес Online».



Ожидается, что с приходом Слуцкого в клубе продолжат работать тренер вратарей Сергей Козко, а также Олег Кузьмин, занимавший должность ассистента при двух предыдущих наставниках команды. Также в новый штаб должны войти Василий и Алексей Березуцкие, помогавшие специалисту в «Витессе».



Источники «Чемпионата» данную информацию подтвердили.



Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года и покинул клуб в ноябре этого года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Нидерландов.

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Это’О обвинил африканцев в том, что Мане не выиграл «Золотой мяч»

Бывший футболист сборной Камеруна Самуэль Это’О выразил мнение, что нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заслужил право стать обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года, но малочисленное голосование в Африке лишило его этого.

«Если бы Садио выиграл «Золотой мяч», никто бы не стал жаловаться, потому что он заслужил этого и провёл свой лучший сезон. Месси завоевал приз, потому что за него голосовала вся Южная Америка. Думаю, европейцы тоже дружно проголосовали за ван Дейка, раз он занял второе место. Африканцы же не голосовали за Мане. Это большая проблема. У африканцев возникают проблемы с другими африканцами. Мы подвели самих себя. Нам нужно объединиться, если мы хотим прервать господство европейцев и южноамериканцев в номинации на «Золотой мяч», — цитирует Это’О Goal.com со ссылкой на IOL.



Напомним, Мане занял в голосовании за «Золотой мяч» четвёртое место. В тройке оказались форвард «Барселоны» Лионель Месси, одноклубник Садио защитник Вирджил ван Дейк и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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ЦСКА продлит контракт с Кучаевым до 2023 года

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подпишет новый контракт с клубом до конца 2023 года.



Нынешнее соглашение игрока с московским клубом действует до лета 2020 года.



21-летний Кучаев — воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, но получил одну жёлтую карточку. В составе «армейской» команды хавбек — дважды обладатель серебряной награды российского национального чемпионата.

Источник: нападающий «Спартака» Роша перейдёт во «Фламенго» после клубного ЧМ

Нападающий московского «Спартака» Педро Роша перейдёт во «Фламенго» после завершения клубного чемпионата мира, утверждает Globo Esporte.



По данным источника, российский клуб хотел продать футболиста, но бразильцы сумели убедить «Спартак» отдать форварда в аренду на год. По истечении данного срока «Фламенго» будет иметь право на выкуп трансфера игрока ориентировочно за € 8 млн.



Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Его трансфер обошёлся красно-белым в € 12 млн. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.



В апреле 2019 года 25-летний форвард перешёл в «Крузейро» на правах аренды. В составе бразильского клуба он принял участие в 25 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.