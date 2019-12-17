Опять Акунья?! Сериал про аргентинца и РПЛ, похоже, не закончится

Перед открытием зимнего трансферного окна португальские СМИ вновь заговорили об интересе российских клубов к защитнику «Спортинга» Маркосу Акунье. В качестве претендентов на игрока называются те же команды – «Зенит» и «Локомотив». Ранее, по словам португальских журналистов, питерцы и «железнодорожники» пытались подписать аргентинца, но сделка в итоге так и не состоялась.



Действительно ли Акунья так заинтересовал клубы РПЛ? Давайте разбираться!

Кто такой Маркос Акунья

Прежде всего, если вы не следите за трансфертными слухами и новостями в РПЛ, напомним, кто такой Акунья. Маркос – 28-летний аргентинский футболист, способный играть как на позиции левого полузащитника, так и левого защитника.



По-настоящему раскрыл свой талант Акунья на родине в сезоне-2016/17. Тогда, выступая за «Расинг» из Авельянеды, за 25 матчей чемпионата Аргентины он наколотил 10 мячей и отдал 9 голевых передач. Успех Маркоса не остался незамеченным, и уже летом 2017 года его за 9,5 млн евро приобрёл лиссабонский «Спортинг», в котором Акунья начал играть в защите. Вместе с новым клубом аргентинец пережил историю с избиением футболистов и смену руководства. Сумев закрепиться в основном составе команды, он выиграл вместе со «Спортингом» Кубок Португалии и дважды Кубок португальской лиги.



В конце 2016 года Акунья начал вызываться в сборную Аргентины. Твёрдым игроком основы в своей национальной команде Маркос не стал из-за конкуренции, проигранной защитнику «Аякса» Николасу Тальяфико, но свои шансы он получал и в квалификации к ЧМ-2018, и на мундиале, и на «Копа Америка» — 2019. Подробнее о футболисте можно почитать здесь.

Почему он до сих пор не переехал в Россию

Сериал об Акунье и «Зените» длится аж с лета 2018 года. Именно тогда впервые на радарах питерского клуба появился защитник. Попытку приобрести Маркоса сине-бело-голубые сделали в январе 2019 года. Тогда казалось, что переезд аргентинца в Россию уже решённый вопрос, однако сделка в итоге сорвалась.



Позже спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта признался, что клубы не смогли договориться о сумме трансфера.



«Акуньей интересовались в январе. «Спортинг» потребовал сумму, которую мы не готовы были платить за этого игрока. «Зенит» стоял на своей цене, однако португальский клуб не принял предложение. Акунья был бы хорошим приобретением для нас, но за адекватную сумму. Всё-таки ему уже 28 лет», — говорил тогда Рибалта в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.



Конкретных сумм спортивный директор не назвал, однако по информации «Чемпионата», «Зенит» предлагал за игрока 16 млн евро, а «Спортинг» требовал больше.



Прошедшим летом в зарубежных СМИ вновь писали об интересе «Зенита» к Маркосу. На этот раз в компанию соискателей защитника записали и московский «Локомотив». Но переход Акуньи ни в один из российских клубов так и не состоялся.



В декабре 2019 года питерцам и «железнодорожникам» вновь приписали интерес к аргентинцу. Но с одной оговоркой. Теперь «Спортинг» якобы готов расстаться с футболистом за 10-12 млн евро.

Нужен ли Акунья «Локомотиву»

Скорее всего, сейчас Акунья «Локомотиву» совсем без надобности. Во-первых, в команде Сёмина укомплектована позиция левого защитника. Слева у «Локомотива» могут сыграть аж три футболиста: Рыбусь, Игнатьев и Идову. Конечно, Акунья вполне мог бы располагаться в полузащите. Однако и это место у «железнодорожников» занято – либо Миранчуком, либо Мариу.



Во-вторых, в интервью «Чемпионату» гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе не раз делал акцент на том, что нынешняя трансфертная политика клуба направлена на покупку молодых футболистов.

Босс «Локо» пришёл в «Чемпионат» и рассказал всё. Огромное интервью с Кикнадзе Затронули все болевые точки «Локомотива».

«В фокусе нашего зрения находятся только игроки до 25 лет. Игроков старше мы будем брать, только если мы чётко понимаем, что он нам нужен. Но 90-95 процентов игроков, которые нам могут быть интересны летом, составляют игроки в возрасте 25 лет и меньше», — говорил Кикнадзе.



Акунье, напомним, 28 лет.



В-третьих, тем же летом генидиректор «железнодорожников» не раз жаловался на агентские вбросы. По его словам, около 70 процентов информации в СМИ о работе «Локо» на трансферном рынке не соответствовали действительности. Комментировать слухи он отказался, чтобы не ввязываться в «информационные войны». Но тот факт, что новость португальских СМИ об интересе московского клуба к Акунье не была ничем подкреплена, наводит на определённые мысли.

Нужен ли Акунья «Зениту»

С «Зенитом» всё немного интереснее. Питерскому клубу действительно сейчас нужен левый защитник, способный в случае необходимости сыграть в полузащите. 36-летний Юрий Жирков, обладающий подобным функционалом, хоть и переживает вторую молодость, но его запас сил не вечен. Кроме того, российских защитник – единственный в «Зените», кто может заменить Дугласа Сантоса на его левом фланге без существенной потери качества.



Тем не менее уже сейчас по возможной сделке есть несколько весомых замечаний. Во-первых, Жирков всё же больше времени проводит на скамейке. Следовательно, того, кто его заменит ждёт та же участь. Зачем тогда «Зениту» платить большие деньги за игрока ротации?

Объясняем, как будет выглядеть «Зенит» в 2020 году Последний матч «Зенита» оставил вполне конкретные вопросы.

Во-вторых, место слева в полузащите тоже вряд ли просто достанется аргентинцу. Сейчас позицию левого хавбека занимает его соотечественник Дриусси. Себастьян и хоть не блещет результативностью, зато оказывает колоссальное влияние на игру питерцев.



В-третьих, не стоит забывать про лимит на легионеров. В следующем сезоне в РПЛ будет действовать формат заявок «8+17». Сейчас в «Зените» 12 иностранных футболистов, из которых пятеро получали/получают минимум игрового времени и возможно скорой уйдут (Краневиттер, Мак, Осорио, Ригони, Маммана). Предположим, что покинет клуб и не продливший контракт Иванович. Остаётся шесть легионеров. Какова вероятность, что питерцы отдадут одно из двух последних мест футболисту, занимающему не самую проблемную для «Зенита» позицию, догадаться несложно.



Так что в России, похоже, Акунья вряд ли появится.