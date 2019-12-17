Зидан против Гвардиолы – это хит Лиги чемпионов. Но есть пара, которая не хуже

Если бы киностудия Marvel взялась за экранизацию плей-офф Лиги чемпионов, придумать название франшизы было бы легко. Война всех звёзд. Для полного счастья в списке тренеров, преодолевших групповой этап, не хватает только Антонио Конте. Но мы уже привыкли к тому, что он – звезда внутреннего сгорания, так что тут без сюрпризов. В общем, пары прекрасны. Но одна всё равно выделяется.

Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Итоги «Реал» — «Манчестер Сити» — вот это пара!

Гвардиола и Зидан олицетворяют противоположные подходы к игре в большей степени, чем Гвардиола/Сарри/Тухель с одной стороны и Симеоне/Моуринью/Конте – с другой. Антагонизм между атакующим и оборонительным стилем действительно существует, но он и ограничивается только стилем. В том, что одни тренеры ставят футбол, основанный на позиционной обороне, а другие – на позиционной атаке, есть последовательность. Точнее, системность. Вы примерно знаете, чего ждать от Гасперини и Клоппа, от Сарри и Бенитеса, от Марселино и Тухеля, от Бордаласа и Индзаги (Симоне Индзаги, разумеется), Бьелсы и Спаллетти. Но есть категория тренеров, от которых можно ждать чего угодно.

В какой футбол играют команды Аллегри или, скажем, Почеттино? Анчелотти? Манчини и Эмери? У вас наверняка будет версия, но эта версия основана либо на самом последнем месте работы тренера, либо на самом ярком отрезке его карьеры. Потому что в разные годы с разными составами они работают по-разному. Таких тренеров можно назвать бессистемными, только при условии, что все согласны, что в этом определении нет ничего унизительного. Ещё их можно назвать адаптивными. Разница между адаптивными тренерами и системными – фундаментальная, более глубокая, чем разница между тренерами, у которых разные системы. Одни встраивают всё новых и новых футболистов в свои системы. Другие – выстраивают новые и новые системы вокруг своих футболистов.

Зидан и Гвардиола: система против индивидуальности

В последние 10 лет Гвардиола стал самым влиятельным тренером мира. Его перфекционизм привлекает внимание, потому что реализуется не на периферии, а в суперклубах. Если продолжить аналогию с кино, это как дать артхаусному режиссёру 300 млн бюджета на блокбастер для массовой аудитории. Его влияние не только в трофеях, а и в том, как он повлиял на восприятие игры. Гвардиола сделал тренерский артхаус мейнстримом. Когда мы на популярном спортивном ресурсе (а не в специализированном микроблоге) восхищаемся деталями работы Бьелсы или Гасперини – это заслуга Гвардиолы. Пеп олицетворяет системный подход к игре, и делает это в рамках зрелищного атакующего футбола. А теперь поговорим о Зидане.



За два с половиной года работы в «Реале» Зидан выиграл чемпионат и кубок Испании и три Лиги чемпионов. Но ни разу за эти два с половиной года не было даже полугода, когда «Реал» играл в один и тот же футбол. Неизменными оставались только навесы на Роналду, всё остальное менялось до неузнаваемости. Основной состав, схема, принципы продвижения мяча, подстраховка атакующих футболистов: у Зидана никогда не было системы. И я бы не назвал это недостатком. Вместо системы у Зидана были десятки временных решений, которые блестяще работали либо разово, либо в краткосрочных временных отрезках. Это помогло ему выжать максимум из длинной обоймы «Реала»: Каждый из 20 с лишним игроков чувствовал себя нужным и в какой-то момент становился важной частью команды.



Зидан так и не стал олицетворением какого-то особенного подхода к футболу. Его стиль не вызывает вау-эффекта. Этот стиль слишком вариативен, слишком часто меняется, чтобы у Зидана появилась армия личных фанатов. Но с тремя подряд победами в Лиге чемпионов, добытыми, напомню, без безумных трансферов (безумные трансферы были до Зидана) он однозначно заслужил считаться номером один среди адаптивных тренеров.

Зидан сделал в «Реале» что-то уникальное. Так бывает раз в жизни Лига чемпионов – только повод об этом сказать.

К ноябрю, когда Азар набрал форму, мы наконец-то увидели, как здорово может играть «Реал» без Роналду. С качественным прессингом и интересным розыгрышем мяча накоротке. Травма бельгийца опять испортила только выстроенную конструкцию, но сейчас мы говорим о феврале. К тому моменты (главное, чтобы обошлось без рецидивов) Зидан сумеет заново подстроить команду под Азара. А может, под Родриго: в этом и заключается величие временных решений. Кто в «Реале» в феврале будет иметь больше всего свободы на поле? Под чьи движения будет подстраиваться команда? По какой схеме «Реал» будет играть? Вот вопросы, которые определят силу команды, в то время как силу «Сити» определят совершенно другие вопросы. В какой форме будет Лапорт? А Агуэро? Наладит ли Гвардиола хромающий контрпрессинг? Найдёт ли возможность не выпускать Отаменди, который позиционно подставляет команду в больших матчах?

Родриго 18 лет, и он сделал хет-трик в ЛЧ. «Реал» купил его в июле за € 45 млн Рассказываем о том из молодых бразильцев «Реала», который умеет бить по воротам.

Один строит идеальную систему, другой ставит лучших игроков в идеальные условия. Идеальное противостояние индивидуальности и системы.

После такого превью к матчам «Реала» и «Сити» главная пара 1/8 Лиги чемпионов выглядит очевидной. Но… нет. По крайней мере, в моём личном рейтинге матчи «Атлетико» и «Ливерпуля» точно не хуже.

Лиге чемпионов нужен новый герой. И пусть им будет не тренер Пора хоть ненадолго остановить роботизацию игроков.

Симеоне против Клоппа: заруба без лишних слов

Борьба противоположных подходов к игре – это здорово. Но «Атлетико» и «Ливерпуль» обещают кое-что другое. Бескомпромиссную зарубу.



«Ливерпуль» — с отрывом лучшая команда 2019 года. Команда, которая вытянула эпическую гонку за титул АПЛ в прошлом сезоне (одно очко – ничто, обе команды были в одной весовой категории на дистанции), при этом взяла Лигу чемпионов, а с начала нового сезона набирает очки в ещё более невероятном темпе, который даже «Сити» не потянул. Про вау. Это даже заставляет забыть об игровых проблемах (а они есть). «Ливерпуль» прямо сейчас выглядит как фаворит любого соревнования и любого отдельно взятого матча. Но «Атлетико» есть, что предложить.



Перестройка, вызванная массовыми изменениями в стартовом составе, затянулась. Мората почти в каждом матче упускает явные голевые моменты, Диего Коста мало играет, а когда играет – тоже не похож на себя лучшего. Всё зависит от Жоау Фелиша, который в 19 лет, какой сюрприз, немного нестабилен. Это привело к парадоксальной ситуации: в тот редчайший момент, когда и «Реал», и «Барселона» теряли очки на старте, «Атлетико» не воспользовался моментом и не закрепился на первом месте. Напротив, Симеоне опять отстаёт.

В Испании наконец-то непредсказуемая чемпионская гонка. Почему это плохо Минутка хейта всех суперклубов Примеры. Болельщикам не понравится.

Можно сказать, что «Атлетико» просто не повезло: это отчасти правда. Кошмарная реализация сказывается на месте в турнирной таблицы. За 17 матчей команда забила 18 голов, хотя наиграла на 30. Ничья с «Вильярреалом», ничья с «Алавесом», ничья с «Сельтой» — всё это матчи, в которых счёт нелогичен и не отражает хода игры. Так да, частично дело в невезении. Хотя части – и в системной проблеме Симеоне, под руководством которого атакующие футболисты уже несколько лет склонны к деградации. Материал об этом выходил на «Чемпионате» несколько месяцев назад и с тех пор не утратил актуальности.

У Симеоне проблема с атакующими игроками. Они становятся хуже в «Атлетико» За три года клуб потратил на центрфорвардов и вингеров больше 320 млн евро.

Виновато невезение, или стиль Симеоне, неважно. Важно, что «Атлетико» уже прилично отстал от «Реала» и «Барса» и уже сыграл с обоими клубами дома (без побед). Другими словами, в чемпионате Испании для победы нужно какое-то невероятное стечение обстоятельств. А вот в Лиге чемпионов для успешного выступления нужно качество, которое у «Атлетико» по-прежнему есть. Эту команду можно обойти на дистанции, но невероятно трудно обыграть в одном отдельно взятом матче.



И вот тут противостояние стилей наслаивается на максимальную мотивацию Симеоне именно в Лиге чемпионов. Такая интрига звучит попроще философских концепций об антагонизме Гвардиолы и Зидана. Зато какая же битва это может быть. Не тактическая, не концептуальная, не битва стилей. Просто битва. В буквальном смысле. Ну, круто же.

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