Сегодня — долгожданное «Эль класико». Как хорошо вы знаете историю битв «Барсы» и «Реала»?

В среду вечером «Барселона» наконец примет «Реал Мадрид» на «Камп Ноу». Из-за переноса «эль класико» с октября на декабрь и событий, случившихся в преддверии противостояния, его уже нарекли одним из самых скандальных в истории. Впрочем, едва ли негативный фон хоть немного повлияет на качество футбола в столице Каталонии.



Пока игроки обоих клубов готовятся к очередному огненному «класико», предлагаем пройти тест и выяснить, как хорошо вы разбираетесь в противостоянии «Барселоны» и «Реала».

Пройти тест вы также можете по этой ссылке.