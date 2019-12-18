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«Барселона» — «Реал», 18 декабря, что вы знаете об «эль класико», тест

«Барселона» — «Реал», тест по «эль класико»
Богдан Горбунов
Сегодня — долгожданное «Эль класико». Как хорошо вы знаете историю битв «Барсы» и «Реала»?
Наконец-то они снова встретятся.
Футбол / Испания 0

В среду вечером «Барселона» наконец примет «Реал Мадрид» на «Камп Ноу». Из-за переноса «эль класико» с октября на декабрь и событий, случившихся в преддверии противостояния, его уже нарекли одним из самых скандальных в истории. Впрочем, едва ли негативный фон хоть немного повлияет на качество футбола в столице Каталонии.

Пока игроки обоих клубов готовятся к очередному огненному «класико», предлагаем пройти тест и выяснить, как хорошо вы разбираетесь в противостоянии «Барселоны» и «Реала».

Пройти тест вы также можете по этой ссылке.

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