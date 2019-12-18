РПЛ обещает реформу. Вплоть до введения плей-офф

ЦСКА объявил об уходе Ефремова и ещё двух игроков

ЦСКА объявил об уходе полузащитника клуба Дмитрия Ефремова, вратаря Максима Едапина и защитника Данила Савиных. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Ефремовым. Россиянин перешёл в ЦСКА в декабре 2012 года. Полузащитник дважды становился чемпионом России с московским клубом, выигрывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России. На счету футболиста 54 матча за основную команду ЦСКА.



Восстановление после травмы крестообразной связки Ефремов завершит под наблюдением медицинского штаба красно-синих.



Воспитанники ЦСКА Едапин и Савиных, выступавшие за молодёжную команду, также покинули московскую команду.

«Крылья Советов» планируют заплатить Божовичу зарплату за полгода за разрыв контракта

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Крыльев Советов» близко к договорённости с главным тренером Миодрагом Божовичем по расторжению контракта. Предполагается, что самарский клуб выплатит черногорскому специалисту зарплату за полгода. Ещё вчера клуб и тренер не могли договориться о расторжении контракта, но сегодня сторонам удалось приблизиться к достижению соглашения.



Ранее сообщалось, что в качестве преемника черногорца «Крылья Советов» рассматривают кандидатуры Рашида Рахимова, Владимира Кухлевского и Андрея Талалаева.



«Крылья Советов», набрав 18 очков, находятся в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Глава РПЛ: 30 туров — это мало, будет реформа!

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о возможных изменениях формата проведения чемпионата России.



«По системе чемпионата никаких вопросов не поднималось. А что касается реформы РПЛ, да, у нас есть задание от РФС рассмотреть варианты реформы РПЛ, и было изучено очень много вариантов. Почему и зачем? 30 туров — это мало, у нас осталось 11 туров сыграть. Если бы у нас можно было оснастить стадионы крышами, то мы бы доиграли до декабря.

Рассматривалось расширение лиги до 18 команд и несколько вариантов с плей-офф. В настоящий момент стоит задача решить это до ЧМ-2022, но это сделать сложно. Мы работаем, и реформа будет однозначно!» — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Спартак» договорился о сотрудничестве с китайской футбольной ассоциацией

Пресс-служба «Спартака» сообщила о достижении клубом принципиальных договорённостей о подписании соглашения о сотрудничестве с футбольной ассоциацией китайской провинции Юньнань.



Соглашение подразумевает сотрудничество между «Спартаком» и провинцией Юньнань в области развития футбола и продвижения бренда клуба на территории юго-западной провинции Китая. Планируется стажировка юных китайских футболистов в «Спартаке». Российский клуб поделится с китайцами опытом в области работы клубной академии и подготовки кадров, а также рассмотрит возможность проведения одного из зимних сборов основной команды в Куньмине, где расположена тренировочная база сборной Китая по футболу.



«Подписание меморандума с футбольной ассоциацией провинции Юньнань — наш первый шаг на китайском рынке. Мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы местный болельщик познакомился с брендом «Спартака» и богатейшими традициями нашего клуба. Мы также будем стремиться привлекать к сотрудничеству спонсоров из числа китайских компаний. В целом мы весьма позитивно оцениваем перспективы взаимоотношений с футболом Китая», — сказал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

«Краснодар» — гегемон по владению мячом, «Спартак» — по жёлтым карточкам и обводкам Узнайте: в чём круче всех «Зенит», а в чём — «Локомотив». Очень любопытные цифры РПЛ.

Ибрагимович прокомментировал осквернение своей статуи в Швеции

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал осквернение своей статуи в шведском Мальмё.



Напомним, памятник футболисту, который был установлен игроку около футбольного стадиона в Мальмё, подвергся нападению болельщиков из-за того, что нападающий стал совладельцем шведского клуба «Хаммарбю».



«Я не видел ничего такого», — приводит слова Ибрагимовича TMZ Sport.



Ибрагимович — воспитанник «Мальмё». Он выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В составе клуба принял участие в 47 матчах и забил 18 мячей. В настоящий момент форвард является игроком американского «Лос-Анджелес Гэлакси», с клубом у него действует контракт до окончания 2019 года. В завершившемся сезоне швед в 31 матче чемпионата MLS забил 31 мяч.

Данни: вернулся бы в Россию, если бы было предложение от «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни поделился мнением о нынешней команде «Зенита» и высказался о нападающем питерской команды Артёме Дзюбе.



«У меня были варианты с продолжением карьеры. Поступило предложение от одного российского клуба, но я ответил отказом. Потому что это был не «Зенит». В Россию я бы вернулся, только если бы поступило предложение из Санкт-Петербурга. Не буду говорить, из какой команды оно было. «Зенит» — лучшая команда в России.



Семак вырос в отличного тренера. Жаль, не получилось проявить себя в Лиге чемпионов, но, думаю, всё впереди. «Зенит» долго не играл в Лиге чемпионов, может, поэтому не удалось выйти из группы. Надеюсь, в следующем сезоне команда покажет себя лучше. Сравнение этого состава с моими временами в клубе? Это другая команда. У нас был суперсостав — Зырянов, Широков, Аршавин, Анюков — это лидеры сборной России на то время. Были Халк, Витсель, Кришито, Гарай. Хотя и сегодня у «Зенита» есть сильные футболисты. Тот же Дзюба. Он сейчас в расцвете. Много забивает и за клуб, и за сборную. Ему подходит английский чемпионат. Но я думаю, что сам Артём хочет остаться в России. Здесь он лучший игрок, лидер команды. На родине у него всё есть, а это очень важно», — приводит слова Данни «Российская газета».

РПЛ выразила озабоченность ситуацией с фанатами

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с фанатами, у которых обострились отношения с правоохранительными органами.



«Мы озабочены этой ситуацией и следим за ней. Мейтин направил запросы в МВД и ГУВД по всем задержаниям. Но я бы отметил, что футбол – игра для болельщиков, без них он беднеет. Целые трибуны уходили, но мы выступаем за соблюдение законов. Клубы очень много делают для фанатов и помогают им. Закон должен быть единым для всех.



Перед 19-м туром мы проводили круглый стол с фанатами и обсудили очень много вопросов, был выдвинут ряд наработок. И также я договорился с президентом Российского футбольного союза, что часть от штрафов будет идти на развитие работы с болельщиками», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

ЦСКА подтвердил продление контракта с Кучаевым

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Константином Кучаевым.



Новое соглашение «армейцев» с 21-летним футболистом рассчитано до 2023 года. Прежний контракт действовал до 2020 года.



Накануне, 16 декабря, «Чемпионат» сообщал о предстоящем продлении соглашения между ЦСКА и Кучаевым.



Кучаев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, но получил 1 жёлтую карточку. В составе «армейской» команды хавбек дважды становился обладателем серебряной награды российского национального чемпионата.