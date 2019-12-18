Бензема в невероятной форме. Лучше него в Испании сейчас только Месси

В фильме «Человек, который убил Дон Кихота» режиссёр-циник, которого сумасшедший старик принимает за Санчо Пансу, постепенно (внимание: спойлер!) отторгает невыносимую реальность, погружается в выдуманный мир и в конце сам садится на лошадь и отправляется убивать великанов. Фильм смотреть необязательно, потому что гротескный русский злодей-олигарх сильно портит впечатление. Но вот это превращение героя из понарошечного Санчо Пансы в подлинного (страдающего тем же безумием, что и оригинал) Дон Кихота придаёт сюжету глубину и драматичность.

С Каримом Бензема случилось то же самое. То есть нет, к счастью, никто не пострадал и не сошёл с ума. Но изменения, которые с ним произошли, настолько же глубокие и драматичные. У всех всё в порядке, просто 31-летний форвард, который почти 10 лет добросовестно выполнял важную, но второстепенную роль, стал другим.

Тень Криштиану как пространство для роста

Говорить о стиле 31-летнего форварда, который постоянно играет за одну команду, – ну, это немного странно, согласен. Он на виду, к игре Бензема все привыкли. Возможно, поэтому так легко не заметить, что он изменился.



Стиль привычного Бензема был обусловлен одним ключевым обстоятельством. За годы, которые Карим провёл на поле рядом с Криштиану Роналду, тот пережил колоссальную эволюцию, по сути полностью сменив амплуа. Роналду превратился из скоростного вингера в форварда штрафной и достиг в новой роли совершенства. Бензема подстраивался: сначала его перемещения часто были синхронизированы с рывками Криштиану с фланга в штрафную (Карим освобождал пространство), а в последние полтора-два сезона они взаимодействовали уже в самой штрафной. Бензема плох в единоборствах, но от него и не требовалось их выигрывать: нужно было оказываться в поле зрения защитника и двигаться от Криштиану (иногда наперерез), опять-таки освобождая пространство.

Фото: Power Sport Images/Getty Images

Всё это так же привычно, как эпичные промахи Карима с пары метров. Промахи привлекали к нему внимание, а хорошо выполненная работа – нет. Это вообще особенность работы без мяча: она не привлекает внимания. Но пока Бензема выполнял свои важные отвлекающие функции, он одновременно учился у игрока, который чуть ли не лучше всех в мире находит в штрафной возможность для удара. И сейчас он показывает, чему научился.

Бензема забивает больше Роналду. Все их голы в одной картинке А ведь Бензема даже не пенальтист «Реала».

Как играет новый Бензема: всё объяснят 30 секунд

В матче с «Валенсией» Бензема сравнял счёт на 95-й минуте. Но это был только финал эпизода: на 30 секунд раньше он нанёс удар, приведший к угловому, с которого «Реал» забил. Разберём этот эпизод с начала.



Доменек выбил мяч на чужую половину поля: в этот момент Карим находился ближе к собственным воротам, чем Йович, Вальверде и Родриго. Он отошёл не для того, чтобы участвовать в розыгрыше, – «Реал» не собирался разыгрывать мяч на последних секундах. Бензема выбирал стартовую точку для рывка. Когда мяч ещё только подлетал к Рамосу, форвард уже нашёл свободную зону и помчался в неё. Зона образовалась на правом фланге, потому что «Валенсия» оборонялась компактно, а до этого события происходили слева.



Рванув на позицию правого вингера, Бензема устроил обороне «Валенсии» экзекуцию, или, как говорил герой «Криминального чтива» в оригинале, принёс Средневековье.



Он на замахе убрал сначала одного защитника, потом другого, потом третьего. Удар пришёлся в четвёртого, и мяч укатился на угловой. Бензема схватился за голову, потом упал на колени, потом лёг на газон и пролежал несколько секунд. Его эмоции можно понять: невероятно продуманная и блестяще исполненная цепочка действий, которая создала голевой момент на пустом месте, закончилась ничем, и, вероятно, в тот момент Карим подумал, что матч проигран, так как добавленное время истекло.

Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Но, как бы он ни был расстроен на отметке 94.10, уже на отметке 94.27 он опередил всех на добивании после удара Куртуа.

Эти 30 секунд раскрывают футболиста, который в Мадриде 10 лет работал Санчо Пансой, с нескольких сторон. Во-первых, великолепное чтение игры: он разглядел ситуацию за несколько секунд и начал двигатьcя в неожиданном направлении, ещё когда вратарь делал вынос. Во-вторых, отсутствие стиля. В хорошем смысле: у Бензема нет зависимости ни от какого приёма или набора приёмов. Он делает то, что необходимо в зависимости от ситуации. В-третьих, мастерство – тут всё просто, три раза провернуть один и тот же трюк с мощной защитой «Валенсии» — просто вау. В-четвёртых, потрясающий уровень профессионализма. С момента, когда он в ярости стучал кулаком по газону, а потом лёг плашмя, до момента голевого удара прошло секунд 15-20: он успокоил эмоции и тут же включился в игру, причём отреагировал на эпизод быстрее всех, включая защитников.



И главное: этот эпизод стал возможен именно потому, что Бензема так долго играл в первую очередь на команду. Его движения не согласованы с партнёрами. Наоборот, он хаотично двигался по полю во время атаки: то в зону Бэйла, то в центр нападения, а стартовал вообще из центра полузащиты. Это движение игрока, который ни под кого не подстраивается, но так продуманно может двигаться только игрок, который привык постоянно следить за партнёрами и подстраиваться, анализировать движение других. Бензема невероятно прокачал анализ игры и сейчас этим пользуется.

Форвард штрафной, но не только

Ещё один пример, который иллюстрирует степень его анализа и концентрации. Первый гол Бензема в ворота «ПСЖ» тоже забит с добивания, но добиванию и в этот раз предшествовала длинная цепочка ложных рывков. С самого начала атаки, когда «Реал» вывел мяч из собственной штрафной, Бензема ни разу не оказался между центральными защитниками. Он отошёл к центральному кругу и открылся между линиями, потом сделал рывок между центральным и крайним защитником, а потом вообще оказался за спиной у крайнего, Мёнье. И только в момент, когда пошёл прострел с фланга, он рванул в центр, за секунду создав с Иско ситуацию 2 vs 1 с Тьяго Силвой. И ещё один важный момент: Иско попал в штангу, и когда мяч отлетел в поле, все, кто находился в штрафной «ПСЖ», не двигались и смотрели футбол. Кроме двоих: Наваса и Бензема. Он сконцентрирован как вратарь.

Бензема хочет поменять сборную. Оказывается, шанс есть Хотя у Карима 80 матчей за сборную Франции.

С концентрацией связано такое количество голов в касание. Второй гол «ПСЖ» (головой), гол «Эспаньолу», гол «Сосьедаду» (головой), гол «Эйбару» — это только за последний месяц. Кстати, гол «Эйбару» тоже заслуживает того, чтобы его рассмотрели в деталях, потому что он показывает, что, превратившись в страйкера, Бензема не забыл и свою прежнюю роль. Он получил мяч на ход на фланге против двух защитников, обыграл одного, потом выдержал паузу, пока в атаку не прибежал вторым темпом Вальверде. Умный пас под удар мимо трёх соперников – топ.



Только после того как Вальверде завозился, а удар Модрича был заблокирован, Бензема сыграл на добивании. То есть в рамках одного эпизода длиной в полминуты он на высоком уровне сыграл несколько принципиально разных ролей: форварда касания, дриблёра, плеймейкера.

Его универсальность находит отражение даже в базовых цифрах по статистике. Во-первых, Бензема делит первое место в списке бомбардиров с Месси. Он сыграл на четыре матча больше, так что Кариму на гол нужно больше времени (у него 0,8 гола за 90 минут, у Лео – 1,1), но это уверенное второе место. Скорострельность выше и чем у Луиса Суареса, и чем у суперзапасного «Хетафе» Анхеля Родригеса, который забил пять голов, выходя на замену. Во-вторых, по количеству голевых передач француз тоже уступает только Месси. У него их пять, а всего пасов под удар он делает больше двух за 90 минут. Чаще среди форвардов – только Месси.



Пример Бензема довольно редкий. Независимо от доверия тренера (хотя у Зидана есть подстраховка в виде Йовича) форварду, который так долго был полезен в подыгрыше, трудно изменить подход к игре. Это вопрос не только навыков, но и привычки. Бензема изменил свои привычки и по-новому использует приобретённые навыки. В общем, Йовичу стоит посочувствовать: он сидит под одним из лучших форвардов в Европе и лучшим после Месси форвардом в Испании.

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

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