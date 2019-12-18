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«Барселона» — «Реал», 18 декабря 2019, чемпионат Испании, онлайн-трансляция

«Барселона» — «Реал», 18 декабря 2019, онлайн
«Чемпионат»
Первое «класико» сезона. «Барселона» — «Реал». LIVE
Все подробности матча.
Футбол / Испания 0
Испания - Примера. 10-й тур
18 декабря 2019, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид

Чемпионат Испании. «Барселона» — «Реал». Текстовая трансляция

Чемпионат Испании. Турнирная таблица

ОНЛАЙН

19:30. Здравствуйте! Сегодня — первое официальное «класико» сезона. Перенесённый матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал».

Вот здесь о причинах переноса.

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Здесь немного о турнирной ситуации в Испании. «Барселона» и «Реал» в данный момент набрали одинаковое количество очков.

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Как хорошо вы знаете историю битв «Барсы» и «Реала»? Пройдите наш тест.

Сегодня — долгожданное «Эль класико». Как хорошо вы знаете историю битв «Барсы» и «Реала»?
Наконец-то они снова встретятся.
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