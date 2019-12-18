Первое «класико» сезона. «Барселона» — «Реал». LIVE

Чемпионат Испании. «Барселона» — «Реал». Текстовая трансляция

Чемпионат Испании. Турнирная таблица

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19:30. Здравствуйте! Сегодня — первое официальное «класико» сезона. Перенесённый матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал».

Вот здесь о причинах переноса.

В Барселоне массовые беспорядки. Даже матч «Барсы» и «Реала» под вопросом Протест уже не мирный.

Здесь немного о турнирной ситуации в Испании. «Барселона» и «Реал» в данный момент набрали одинаковое количество очков.

В Испании наконец-то непредсказуемая чемпионская гонка. Почему это плохо Минутка хейта всех суперклубов Примеры. Болельщикам не понравится.

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