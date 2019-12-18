Первое «класико» сезона. «Барселона» — «Реал». LIVE
Все подробности матча.
Испания - Примера. 10-й тур
18 декабря 2019, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Чемпионат Испании. «Барселона» — «Реал». Текстовая трансляция
Чемпионат Испании. Турнирная таблица
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19:30. Здравствуйте! Сегодня — первое официальное «класико» сезона. Перенесённый матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал».
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Наконец-то они снова встретятся.
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