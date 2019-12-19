Какое скучное «эль класико»! Политики на «Камп Ноу» было больше, чем футбола

Матч «Барселона» – «Реал» должен был состояться 26 октября в рамках 10-го тура чемпионата Испании, однако из-за политической обстановки в столице Каталонии и многочисленных беспорядков «эль класико» перенесли на 18 декабря. К очной встрече принципиальные соперники подошли, деля первое место. Команды Эрнесто Вальверде и Зинедина Зидана имели одинаковое количество очков, при этом действующий чемпион опережал Мадрид по дополнительным показателям.

Сегодня — долгожданное «Эль класико». Как хорошо вы знаете историю битв «Барсы» и «Реала»? Наконец-то они снова встретятся.

Любопытно, что и история противостояний «Барселоны» с «Реалом» в Ла Лиге, начавшаяся в 1929 году, отражала равенство сил. До сегодняшнего дня на счету каждого было по 72 победы при 34 ничьих в 178 играх. Теперь стало на одну ничью больше. Соперники выдали редкие для «эль класико» нули (впервые за 17 лет!), продемонстрировав не самый яркий футбол. Зидан продлил свою беспроигрышную серию на «Камп Ноу», как тренер.

Вот что происходило на «Камп Ноу»:



— В основе «Барселоны» Серхио Бускетса в последний момент заменил Иван Ракитич. Полузащитник сборной Испании начал матч на скамейке запасных, как и Артуро Видаль, который, по данным испанских СМИ, самовольно покинул клубную базу после того, как узнал, что не сыграет в «эль класико» с первых минут. Из-за травм хозяевам не могли помочь Артур Рамос и Усман Дембеле.



— У «Реала» в стартовом составе оказались и Гарет Бэйл, и Иско. Не самое ожидаемое решение Зидана. Но в лазарете «сливочных» большая группа атакующих игроков – Эден Азар, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Хамес Родригес, а также защитник Марсело.

— Большая часть первого тайма прошла, очевидно, по тому плану, который готовил Зидан. Бэйл, Иско и все остальные игроки группы атаки «Реала» полезно трудились в прессинге, разбивая игру «Барселоне». В течение как минимум получаса у хозяев отсутствовала нормальная связь между обороной и атакой. Пару раз каталонцы вышли от ворот за счёт точных длинных передач голкипера Марка-Андре тер Штегена. Из всех комбинаций «Барсы» безотказно работала разве что привычная «Лео Месси из любой точки поля вырезает гениальный пас на подключившегося Жорди Альбу». Только ближе к перерыву подуставшие гости дали сопернику чуть-чуть разбежаться.



— Преимущество «Реала» по ударам в первом тайме потрясало – 12:3 (в створ – 4:1). Далеко не все они оказались по-настоящему опасными, но «сливочные» были близки к голу. Самый запоминающийся момент – вынос Жераром Пике мяча, летевшего в ворота. Правда, похожий эпизод случился и в штрафной Мадрида, когда Серхио Рамос, проводивший рекордный 43 матч в «эль класико», остановил «выстрел» Месси.

— Каталонцы использовали «эль класико», чтобы высказаться за независимость. Ещё перед матчем возле «Камп Ноу» прошла демонстрация с участием несколько тысяч человек. Многие болельщики «Барселоны» пронесли на трибуны флаги и плакаты с надписью «Испания, сядь и поговори!». Однако стюарды на входе отбирали эти плакаты. Группа Tsunami Democratic, подготовившая акцию, раскритиковала президента клуба Хосепа Бартомеу. После перерыва с трибун «Камп Ноу» полетели десятки, а то и сотни жёлтых мячей, из-за чего судья вынужден был остановить игру.

— Атмосфера вокруг «эль класико» была более горячей, чем на футбольном поле. Игре недоставало какого-то эмоционального взрыва, соперники играли достаточно осторожно. На 72-й минуте наконец-то забил «Реал». Гол Бэйла мог что-то изменить, однако система VAR показала, что Ферлан Менди, получая мяч, находился в офсайде.



— Благодаря тактически грамотно построенной игре и работе Каземиро, Федерико Вальверде и Тони Крооса в центре поля «Реал» нейтрализовал Месси настолько, насколько это вообще было возможно. Хотя после перерыва аргентинец получил шанс забить фирменный гол со штрафного, но пробил в «стенку». Всего же Месси совершил за матч 68 касаний мяча, нанёс только два удара и сделал лишь одну ключевую передачу.



— Во втором тайме команды на двоих всего раз пробили в створ. Минимальный перевес по ударам был уже у хозяев – 6:5 (1:0). Тем не менее каталонские болельщики вряд ли остались довольны тем, что увидели в исполнении «Барселоны»: их выступление запомнится миру больше.