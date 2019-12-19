«Ливерпуль» чуть не проиграл 2 трофея за 2 дня. Спас Фирмино

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в матче чемпионата Испании



Завершился перенесённый матч 10-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Барселона»

и «Реал». Матч завершился вничью — 0:0.



Последний раз со счётом 0:0 в основное время команды играли в апреле 2011 года — тогда «Реал» выиграл в дополнительное время и завоевал Кубок Испании. На «Камп Ноу» нулевая ничья в последний раз была зафиксирована более 17 лет назад — в 2002 году.

Напомним, по итогам 16 сыгранных матчей команды делили первое место в турнирной таблице

Примеры, набрав по 35 очков. После сегодняшней встречи команды набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя «Севильи» 31 набранный пункт. Номинальным лидером чемпионата, тем не менее, остаётся «Барселона» — у каталонцев больше забитых мячей.

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Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией» в матче Серии А



Туринский «Ювентус» обыграл «Сампдорию» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Уже на 19-й минуте счёт в матче открыл Пауло Дибала. На 35-й минуте хозяева сравняли счёт усилиями Джанлуки Капрари, однако спустя десять минут «Ювентус» снова повёл — отличился Криштиану Роналду. Стоит отметить, что португалец отметился за туринский клуб в пятом матче подряд. Больше голов в этой встрече зрители не увидели.



В отчётном матче случилось и более знаменательное событие — Джанлуиджи Буффон провёл 647-й матч в Серии А и сравнялся по этому показателю с рекордсменом Паоло Мальдини.

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«Ливерпуль» вырвал победу у «Монтеррея» и вышел в финал клубного чемпионата мира



В матче 1/2 финала клубного чемпионата мира «Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» со счётом 2:1 и вышел в решающий матч турнира. Встреча прошла на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе. Обслуживал матч арбитр Роберто Тобар из Чили, ему ассистировали судьи на линиях Кристиан Шиманн и Клаудио Риос Ортис.



Счёт в матче был открыт уже на 12-й минуте — с передачи Мохамеда Салаха отличился Наби Кейта. Не прошло и двух минут, как Рохелио Мори восстановил статус-кво. «Монтеррей» практически ни в чём не уступал действующим победителям Лиги чемпионов, однако пропустил в компенсированное время от Роберто Фирмино. У мексиканской команды оставалось три минуты на то, чтобы забить в ответ, но с этой задачей они не справились.



Напомним, ранее в финал клубного чемпионата мира вышел бразильский «Фламенго», который обыграл в полуфинале турнира «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии со счётом 3:1. Финальный матч клубного чемпионата пройдёт 21 декабря.

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«Кёльн» отказался от открытия академии в Китае из-за «тоталитарной диктатуры» в стране



Немецкий Кёльн принял решение отказаться от идеи открытия академии в Китае. Как сообщил представитель совета клуба Штефан Мюллер-Ремер, это связано с тем, что клуб не поддерживает политику страны.



«Зарабатывать деньги любым путём — это не про нас. В Китае массово игнорируются права человека, а ситуация со слежкой хуже, чем мог бы себе представить Джордж Оруэлл. Я слежу за ситуацией уже более 20 лет, несколько раз был в Китае, поэтому знаю, о чём говорю.



Я бы сказал, что в целом ещё большой вопрос, сумеем ли мы заработать деньги на китайском рынке. Как бы то ни было, существуют вещи важнее денег, и такая социально-активная некоммерческая организация, как «Кёльн», не планирует поддерживать жестокую и тоталитарную диктатуру», — цитирует Мюллер-Ремера The Guardian.

«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым



Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о расторжении контракта с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.



«Контракт с Кудряшовым расторгнут по обоюдному согласию. Причины называть не буду», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Кудряшов перешёл в «Сочи» летом 2019 года на правах свободного агента. Ранее российский защитник выступал за такие команды, как казанский «Рубин», «Ростов», «Краснодар», «Спартак», «Истанбул Башакшехир», и другие клубы. В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 16 матчах за «Сочи» и отметился одним голом.

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В Тольятти прошло заседание по иску в размере € 350 тыс. к 18-летнему игроку «Локомотива»



В Тольятти прошло судебное заседание по иску к 18-летнему футболисту «Локомотива» Максиму Мухину. В ходе слушаний сторона истца попросила о переносе процесса на другую дату для ознакомления с новыми материалами дела. На заседании, открытом для посещения СМИ, присутствовали родственники Мухина.



Судья Тарасюк удовлетворила прошение и перенесла заседание на 15 января. При этом, по информации «Чемпионата», стороны рассматривают для себя возможность заключения мирового соглашения.



Напомним, на Мухина подала иск сторона, представляющая Анатолия Платова, который был посредником футболиста при переходе в «Крылья Советов». По мнению Платова, игрок допустил ряд нарушений при одностороннем расторжении договора, из-за чего должен выплатить компенсацию в размере € 350 тыс.



Юрист игрока, Нарек Джаникян, заявляет о грубых нарушениях при составлении договора. В частности, у Платова нет аккредитации футбольного агента, поэтому, согласно закону о спорте, он не имеет права вести агентскую деятельность, а также проводить переговоры с профессиональными клубами.

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В США поддержали Озила в конфликте с правительством Китая



Государственный секретарь США Майк Помпео поддержал полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.



«Пропагандистские каналы Коммунистической партии Китая могут забанить Озила, все матчи «Арсенала» в этом сезоне, но правда восторжествует.



Компартия не сможет скрывать вопиющие нарушения прав человека, совершённые против уйгуров и представителей других религиозных конфессий в мире», — приводит слова Помпео Goal.com.



Озил закрыл свой фан-клуб в Китае, а также аккаунты в социальных сетях на китайских сайтах. Позже Месут Озил удалил свой пост.