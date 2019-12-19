Данни завершил карьеру. Он был одним из лучших легионеров в истории РПЛ

Мигел Данни заявил, что его карьера подошла к концу. К этому явно шло: в 2019 году он так и не сыграл ни матча. И вот стало официально известно, что на поле бывший игрок «Динамо» и «Зенита» уже не вернётся. Сейчас, оборачиваясь назад, понимаешь, насколько уникальна была карьера Данни. Во многих аспектах.

В январе 2005 года появилась новость: «Динамо» купило ещё одного португальца. «Ещё одного» – это дословная формулировка. Тогда она казалась вполне естественной на фоне покупок Дерлея и других португальцев. Так вышло, что из тех новобранцев со временем выстрелили именно ноунеймы. Тьяго Силве потребовалось пройти через ад и лишь затем стать капитаном сборной Бразилии и «ПСЖ». А вот у Данни дело пошло сразу, и фанаты признали его лучшим игроком «Динамо» 2005 года.



Также в 2005-м «Газпром» стал главным спонсором «Зенита», и возможности команды на трансферном рынке резко возросли. В итоге летом 2008 года петербуржцы предложили за Данни 21 миллион. Совет директоров «Динамо» согласился, но генеральный директор Иванов взял паузу на неделю, рассчитывая на ещё более выгодное предложение. И тогда «Зенит» совершил невероятную сделку – выплатил 30 млн евро, которые были прописаны в контракте футболиста в качестве отступных. Это был рекорд чемпионата России.

Иванов рассказывал, что его клуб установил максимально жёсткие условия для «Зенита». Например, потребовал 30 млн евро одним траншем. Когда он увидел перевод на миллиард рублей с лишним, то не мог в это поверить – умопомрачительная сумма только за то, чтобы один парень играл в футбол не в нашем дворе, а в соседнем. С точки зрения руководства «Динамо», это был фантастический успех. Фанаты бело-голубых отнеслись к случившемуся иначе. Многие посчитали, что Данни предал цвета (хотя как раз цвета не сильно изменились). Ситуацию осложняла татуировка с буквой «Д» на правой руке. Мигел сделал её в тату-салоне в Митино. Он тогда долго не мог выбрать эскиз и показал на логотип «Динамо» на своей куртке со словами: «Хочу такое Д с 10-м номером». Уже тогда все одноклубники ему говорили, что с такой татуировкой придётся заканчивать карьеру в «Динамо», потому что перейти, например, в «Спартак» или «Зенит» уже не получится. Португалец в ответ настаивал, что буква символизирует его имя, а не клуб. Когда он понял, что шрифт буквы у всех ассоциируется исключительно с московской командой, хотел дать интервью и объяснить ситуацию.

Дуглас Коста и ещё 7 иностранных игроков с татуировками на русском После перехода в «Ювентус» Коста сделал себе тату с надписью на русском языке. Вспоминаем других иностранцев с кириллицей на теле.

У «Зенита» в 2008 году назревал трансфер Аршавина в Европу. В первую очередь к нему готовился сам Аршавин, который хотел попробовать себя в топ-лиге. В середине того года Андрей выиграл Кубок УЕФА с «Зенитом», а потом показал себя во всей красе на Евро-2008. Его приглядела «Барселона», предложившая 15 млн евро. Аршавин очень рассчитывал, что сделка будет оформлена, но этого не случилось. Зато получился красноречивый матч за Суперкубок. Игра проходила в последние дни трансферного окна – 29 августа 2008 года. Это был дебютный матч Данни. Он носился по полю, обострял и забил победный гол в ворота «МЮ» (2:1). Аршавин выглядел не очень выразительно. Возможно, сказывался сорвавшийся трансфер в «Барселону». В любом случае быстро стало понятно, что «Зенит» нашёл достойную замену своему воспитаннику и зимой его отпустили-таки в «Арсенал».

В «Зените» Данни провёл девять лет. Этого, впрочем, оказалось недостаточно, чтобы большинство комментаторов запомнило, что его зовут Мигел, а не Мигель. Зато для команды португалец стал по-настоящему своим. Он получил капитанскую повязку и стал лидером вне поля.



К городу Данни привык быстро. Многие игроки «Зенита» ходили в Санкт-Петербурге на хоккей, а вот он чаще выбирался на баскетбол. Его супруга Петра раньше занималась этим видом спорта и приучила к нему мужа. Данни можно было встретить практически на каждом матче баскетбольного «Зенита». В 2015-м Данни набил себе на руке татуировку с разведёнными мостами на фоне Петропавловской крепости и Ростральных колонн. Ломбертс тогда выдал пошутил: «Когда Данни состарится, а кожа станет дряблой и обвиснет, то мосты сойдутся».

К Петербургу привык не только Данни, но и его дети. Они получили российское гражданство и занимались в академии «Зенита». Близнецы Бернарду и Франсишку – тоже полузащитники, как и папа. В семье Дании трижды появлялись близнецы, поэтому Петра не стремилась больше рожать – боялась, что снова будет двойня. Хотя в 2017-м у них всё-таки появилась дочь Эмели.



Многое в карьере Данни сложилось удачно, но в плане травм португалец оказался одним из самых несчастливых футболистов в мире. У него трижды рвались крестообразные связки колена – самая тяжёлая из травм, свойственных футболистам. Даже одна такая травма подкашивает игроков. Говорят, что после «крестов», например, Сычёв, Зобнин и другие футболисты уже не те. С ходу и не вспомнить футболиста, который получал такую тяжёлую травму три раза. Когда это случилось в последний раз, то Данни не сдерживал слёз на скамейке. Казалось, что после такого он уже не вернётся в футбол. Но ему удалось. После трёх «крестов» он ещё поиграл в чемпионатах России, Чехии и Португалии.



У Данни не было прощания на стадионе «Зенита», как у Ломбертса. Но всё-таки в июне 2017 года клуб организовал заключительную встречу футболиста с болельщиками. В центре Питера на Манежную площадь пришли сотни фанатов, чтобы попрощаться с португальцем. Сергей Фурсенко продемонстрировал бюст Данни, а он в свою очередь признался, что хотел закончить карьеру в «Зените», но обстоятельства сложились иначе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

После «Зенита» Дании поиграл ещё за чешскую «Славию» и португальский «Маритиму». Свой последний матч атакующий полузащитник провёл год назад против «Тонделы» в чемпионате Португалии. После этого он год не играл профессионально. На этой неделе он объявил об окончании карьеры, несмотря на некое предложение из России. По словам Данни, он отказался от этого варианта, поскольку речь шла не о «Зените».



Сейчас португалец вместе со всей семьёй отправился в отпуск на Мальдивы. Он заслужил этот отдых.