Роналду льстит себе. Он действительно летает, но до Джордана ему далеко!

Вчера наконец-то состоялся долгожданный матч «Барселоны» и «Реала» на «Камп Ноу». К сожалению, игра выдалась скучной и едва ли оправдала надежды болельщиков: вряд ли кому-то понравились унылые нули на табло.



Зато практически в то же время в итальянском городе Генуе было неожиданно круто. В гостевом поединке с «Сампдорией» феерил бывший герой «эль класико» Криштиану Роналду. Португалец не просто забил в пятом матче подряд за «Ювентус», но и своим голом принёс «старой синьоре» победу. Причём сделал это невероятно эффектно. На 45-й минуте выпрыгнув на 71 сантиметр над землёй, он поднялся на высоту 256 сантиметров и вколотил мяч головой в сетку ворот. У защитников «Сампдории» не было ни шанса остановить полёт португальца.

После игры даже наставник хозяев Клаудио Раньери снял шляпу перед Роналду и удостоил нападающего похвалы за сумасшедший прыжок, сравнив его с баскетболистом НБА.

Криштиану, видимо, настолько вдохновился словами итальянца, что пошёл ещё дальше. Чуть позже в своём «инстаграме» португалец сравнил себя с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.



Мы проверили, насколько параллель Криштиану соответствует действительности.

Действительно ли Роналду можно сравнить с Джорданом

Прежде всего необходимо определить, как высоко вообще способен выпрыгнуть Криштиану Роналду. В 2011 году таким вопросом задались американские киноделы и группа учёных. Совместно они выпустили документальный фильм «Криштиану Роналду – проверка на прочность». Во время съёмок специалисты тестировали физические возможности португальца, в том числе прыжок.



Оказалось, что, как бы ни старался футболист, с места без шага он способен прыгнуть не выше чем на 44 сантиметра. Зато с шагом вперёд португалец взмыл в воздух на 78 сантиметров.



Этот показатель весьма далёк от рекорда легендарного Джордана. Однажды, по данным портала Topendsports, знаменитый баскетболист выпрыгнул на 122 сантиметра. Так что, сравнивая себя с американцем, португалец явно погорячился.



Раньери оказался намного ближе к истине, чем Роналду. В среднем высота прыжка баскетболистов НБА составляет 71 сантиметр. Поэтому, несколько лет назад, когда португалец был в своей лучшей форме, он действительно мог даже дать фору большинству игроков НБА.



Впрочем, обольщаться Криштиану точно не стоит. Хоть он и самый известный прыгун среди футболистов, но точно не лучший.



К примеру, в 2017 году в США проводились очередные физические тесты перед драфтом MLS (распределением выпускников университетов в профессиональные клубы). Во время испытаний минимум 10 футболистов продемонстрировали показатели выше, чем португалец. Лучшим среди них был нынешний защитник «Ди Си Юнайтед» Крис Одой-Атсем. Он выпрыгнул на 92 сантиметра.

Роналду зря не приехал на «Золотой мяч». Нового шанса у него может и не быть Третье место – конец эпохи Криштиану.

Как Роналду удаётся так высоко прыгать

В первую очередь так высоко подниматься над землей Роналду помогает невероятно отточенная техника прыжка. К такому выводу пришёл эксперт по биомеханике Чичестерского университета доктор Нил Смит. Он проанализировал прыжок футболиста и выяснил, что португалец зависает в воздухе из-за временного подъёма его центра тяжести. Такого эффекта Роналду добивается, когда поджимает колени и притягивает ноги к ягодицам в прыжке.



Коллега Смита Чарльз Бабб из университета Пердью уточнил, что идеальное распределение центра тяжести помогает Роналду не только высоко прыгать, но и наносить сильные удары головой. Когда португалец оставляет большую часть веса позади мяча, он придаёт ему максимальное ускорение.



Конечно, секрет успеха Роналду – не только техника. Без регулярных тренировок и удачной генетики португалец вряд ли бы смог прыгать так высоко.

К своей физической форме Криштиану подходит не просто как профессионал, а скорее как робот. Он не допускает, чтобы процент его подкожного жира превышал отметку 10 процентов. Португалец соблюдает строгую диету и питается 5-6 раз в день. Кроме того, он часами пропадает в тренажёрном зале, закачивая в том числе икроножные мышцы, мышцы спины, плеч, шеи и живота, от которых также зависит высота прыжка.



Строгий рацион питания Роналду и его помешательство на тренировках как никто лучше описал бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра, рассказав известную байку о походе в гости к португальцу.



«Он пригласил меня на обед. Были только салаты и курица. Мы только тренировались. Он сказал, что приглашает меня на ланч, но в итоге это была просто ещё одна тренировка. В следующий раз к нему не пойду. Я люблю Криштиану, но больше не пойду к нему в гости. Он сумасшедший», — говорил француз.

Роналду всё ещё не сочетается с Дибалой. Сарри не удаётся это изменить Именно эта проблема стоила работы предыдущему тренеру «Ювентуса».

Часто ли во время матчей Роналду помогал прыжок

Ещё как. По информации Transfermarkt, за свою клубную карьеру португалец отметился 613 голами, 101 из которых был забит головой. Конечно же, не каждый из этих мячей Криштиану записал на свой счёт благодаря зависанию в воздухе, однако львиную долю из них наверняка.



Например, можно вспомнить знаменитый гол Роналду в московском финале Лиги чемпионов против «Челси». Тогда португалец выпрыгнул так высоко, что у бедолаги Эссьена даже не было шансов помешать форварду «МЮ» открыть счёт в матче.

Другой мяч, забитый Криштиану в невероятном прыжке, наверняка отлично запомнил экс-наставник «красных дьяволов» Алекс Фергюсон. Ворота его «Манчестер Юнайтед» форвард «Реала» поразил в 1/8 финала ЛЧ сезона-2012/13.

«Просто невероятно то, что делает Роналду. Когда он забивал свой гол, его колено было на уровне головы Эвра. Действительно, сложно поверить в то, что он делает, но я сам верю в это, поскольку знаю его отлично», — говорил после матча специалист.



Благодаря своему прыжку португалец опасен не только на земле, но и в воздухе. Мало кто даже из числа топ-футболистов может похвастать тем же.