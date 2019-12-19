Новая жизнь Аршавина: устаёт так, что засыпает под «эль класико» и грустит на выпускном

Сегодня в «Газпром»-Академии «Зенита» состоялось большое праздничное мероприятие, в ходе которого чествовали юношеские и детские команды сине-бело-голубых всех возрастов. Главными событиями стали выпускной для 17-летних игроков (2002 год рождения), готовящихся стать профессионалами, и посвящение в зенитовцы нового набора – мальчишек, родившихся в 2010-м и только-только начинающих знакомиться с азами футбола. В торжественной церемонии приняли участие руководители петербургского клуба и академии во главе с председателем совета директоров «Зенита» Еленой Илюхиной.

Зенитовская школа – традиционно одна из сильнейших в России, пусть даже сейчас невозможно представить ситуацию, при которой состав сине-бело-голубых, как в 1984 году, практически полностью состоял бы из собственных воспитанников. Детско-юношеские команды петербургского клуба продолжают завоёвывать кубки и медали в разных турнирах. Каждый раз, когда юные игроки того или иного возраста поднимались на сцену, чтобы получить призы от специально приглашённых гостей, экс-футболистов «Зенита» Вячеслава Малафеева и Александра Кержакова, ведущий перечислял выигранные ими награды в 2019-м. Это не только внутрироссийские соревнования, но и престижные зарубежные турниры в Нидерландах, Финляндии, Катаре и других странах. Например, команда 2005 года рождения победила в первенстве России и завоевала международный трофей в Китае, заслужив право на круг почёта по «Газпром Арене» на одном из матчей основного состава «Зенита».

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Выпускники из «Зенита» U17 душевно спели на сцене «Команда молодости нашей» и передали своеобразную эстафету ребятам из U9: вручили им сине-бело-голубые шарфы. Младшие в свою очередь произнесли клятву верности родному клубу и тоже спели. В их песне были такие слова: «Мы теперь в «Зените» – чемпионов ждите». Понятно, что далеко не все из них станут профессиональными футболистами и тем более дорастут до уровня чемпиона России и участника Лиги чемпионов, но самые трудолюбивые и талантливые могут стать новыми Малафеевыми или Кержаковыми. Каждый выступающий на сцене желал этого юным игрокам.

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Впервые на выпускном в качестве тренера присутствовал Андрей Аршавин. Правда, игрокам его команды 2004 года рождения, за которых бывшая звезда сборной России отвечает вместе с тренером Дмитрием Поляковым, ещё пара лет до попадания во взрослый футбол. Выступление зенитовской легенды, пожалуй, получилось самым неформальным. «Всем здрасьте!» – сказал Аршавин, подойдя к микрофону, вызвав аплодисменты и смех детей. Однако говорил Андрей Сергеевич на самом деле о важных вещах. Например, о том, что «быть футболистом – не самая лёгкая участь». Аршавин посоветовал воспитанникам академии никогда не забывать о стрелке на груди, которой нужно соответствовать как на поле, так и в обычной жизни.

Какое скучное «эль класико»! Политики на «Камп Ноу» было больше, чем футбола Зинедин Зидан выиграл тренерскую дуэль у Эрнесто Вальверде, но не матч.

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По окончании мероприятия экс-форвард «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России ответил на несколько вопросов журналистов.



— Я помню себя в этом возрасте, – сказал Аршавин. – Правда, не помню, чтобы пел. Конечно же, это очень волнительное событие. Впереди у них большая, долгая жизнь. Никто не знает, как у кого сложится, поэтому, наверное, всем чуть-чуть страшно. Мы, как тренеры, уже успели привыкнуть к ребятам, они стали для нас родными. Это грустный момент. Я желаю им удачи. Надеюсь, кого-то из них мы увидим в составе «Зенита».



— Критики говорят, что «Зенит» при Сергее Семаке играет в простой футбол. Но вот вчера мы посмотрели матч «Барселона» – «Реал». Разве в «эль классико» были какие-то сложные тренерские решения или потрясающие комбинации?

— Честно говоря, я смотрел первый тайм, а потом заснул. Но не из-за того что был грустный футбол. Смотреть «Барселону» всегда большое наслаждение для меня. Я просто сильно устал. С другой стороны, встретились команды, находящиеся не в лучшем состоянии. Те проблемы, которые они испытывают в нынешнем сезоне, мы вчера увидели. На самом деле было высокое мастерство, например в отборе. Каземиро, по-моему, пяткой вслепую отобрал. Вы часто это видите в России? Просто нашла коса на камень. Я в 2007 году побывал на «эль класико», и это тоже было грустное зрелище. Тогда «Реал» выиграл 1:0, а футбол, мне кажется, был ещё скучнее. Такие матчи тоже случаются.



Что касается «Зенита», то, наверное, я чаще всех его обсуждаю, появляясь на телевидении. Я тоже говорю, что у команды простой футбол, тем не менее он приносит результат. Может быть, для данного подбора игроков этот футбол самый эффективный. Почему бы и нет?

— Значит, всё дело в подборе игроков?

— Многое зависит от игроков. Вы не можете переучить футболиста, который не умеет отдавать тонкий пас. Уже поздно это делать. Должны быть такие игроки, а в «Зените» их нет. Когда, надеюсь, появятся Малком и Александр Кокорин, «Зенит» начнёт играть в другой футбол.

Семак – тренер «не для Европы»? Это полная чушь Сергей Семак должен продолжать строить свой «Зенит».

— Думаете, Кокорин сможет вернуться на свой уровень?

— Не знаю, но очень надеюсь и верю в это.