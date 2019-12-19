За сборную России сыграет Ле Таллек? Объясняем, что происходит

Что произошло?

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек в данный момент получает российский паспорт. 29-летний футболист заявил, что намерен попасть в сборную России. Ле Таллек отыграл в РПЛ полтора сезона за «Мордовию» – с июля 2014 по декабрь 2015 года. Его нынешней клуб «Монпелье» занимает 12-ю строчку в чемпионате Франции.

Это вообще законно?

Юридически паспорта РФ могут запросить все футболисты, отыгравшие в России больше пяти лет. Например, так второе гражданство оказалось у бразильцев Гильерме и Ари. А вот Марио Фернандес получил паспорт РФ благодаря указу президента страны Владимира Путина. Ле Таллек не отыграл в России пяти лет и на его счет нет указа президента, но зато у футболиста есть русская жена, дом в Москве и сын с гражданством РФ. Судя по всему, у хавбека есть все основания для получения второго паспорта.

Что говорит Ле Таллек?

– Я начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад. Решил множество вопросов с документами и бумагами. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев. Я люблю Россию, культуру, менталитет людей. Для меня будет большой честью представлять Россию. Сделаю всё, чтобы тренер сборной России стал рассматривать меня как потенциального игрока национальной команды и не забывал обо мне, – заявил Ле Таллек в интервью «Известиям».

Что он за футболист вообще?

Правша. В этом сезоне является игроком основного состава. Все 18 туров чемпионата Франции начинал в старте. Как правило Ле Таллек играет на позиции опорного полузащитника (реже центрального полузащитника). Так же его использовали и в «Мордовии». Бывший тренер саранского клуба Андрей Гордеев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой заявил, что Ле Таллек – помог бы сборной России, правда на момент их сотрудничества он плохо говорил по-русски.

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«Мордовия» продала Ле Таллека в «Црвену Звезду» за 250 тысяч евро (контракт футболиста закачивался через полгода). Согласно Transfermarkt с тех пор стоимость полузащитника выросла до 4 миллионов евро. При этом потенциальные конкуренты в сборной России оцениваются не ниже: Оздоев (4 млн.), Ахметов (8 млн.), Кузяев (11 млн.), Зобнин (14 млн.). Тут важно отметить, что более высокая цена обусловлена и тем, что они моложе 29-летнего Ле Таллека.

Но есть один нюанс

Кажется, футболист хоть и получит паспорт РФ, но за сборную России не сыграет. Так по крайне мере считает спортивный юрист Юрий Зайцев.



– Если Ле Таллек играл в официальном матче за сборную Франции, то выступать за сборную России не сможет. Уровень сборной тут не важен – хоть юношеская, хоть молодёжная. Если бы в официальных матчах за сборную Франции он играл, когда у него уже был российский паспорт, то можно было бы об этом говорить. Но нашего паспорта у него не было. Так что за сборную России он сыграть не сможет, хотя и не был заигран за первую команду Франции, – сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.