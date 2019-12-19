Слуцкий вернулся в РПЛ! Теперь специалист будет спасать «Рубин»

После трёхлетнего отсутствия главный путешественник среди российских тренеров за последнее время вернулся в РПЛ. «Рубин» сообщил, что подписал контракт с Леонидом Слуцким.

Всё, что надо знать о контракте Слуцкого с казанским клубом

48-летний специалист заключил пятилетнее соглашение с «Рубином». По информации «Чемпионата», в штаб Леонида Викторовича точно войдёт Олег Кузьмин, работавший в штабе Романа Шаронова. Спортивным директором клуба станет Олег Яровинский, помогавший российскому специалисту в «Витессе».



Слуцкий позвал с собой в Казань и других ассистентов — братьев Березуцких, но они взяли время на раздумье. Алексей и Василий ещё не решили, стоит ли им продолжать тренерскую работу. У братьев есть собственный бизнес – они владеют футбольным магазином.



В Казани Слуцкому дали гарантии серьёзных финансовых вливаний в клуб. Так что в ближайшее время от «Рубина» можно ожидать сразу несколько интересных трансферов.

В каком ещё российском клубе мог оказаться Слуцкий после ухода из «Витесса»

На Леонида Викторовича также претендовало московское «Динамо». Тем не менее Кирилл Новиков, сменив Дмитрия Хохлова, начал показывать со своей командой неплохие результаты. В итоге кандидатура Слуцкого отпала сама собой.



После увольнения специалиста из голландского клуба его спрашивали о возможности возглавить «Спартак». Однако Слуцкий ответил, что никогда не станет главным тренером красно-белых — часть его сердца принадлежит ЦСКА.

Что произошло, пока Слуцкого не было в РПЛ

После ухода специалиста с поста главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года «армейский» клуб так и не смог вновь стать чемпионом России. По разу РПЛ выиграли «Спартак» и «Локомотив», а затем на трон вернулся «Зенит».



К сожалению, за границей Слуцкий не добился больших успехов. В английском «Халл Сити» российский тренер смог продержаться лишь полгода. К концу первой части сезона-2017/18 «тигры» занимали 20-е место в Чемпионшипе с 19 очками в активе, поэтому со Слуцким решили попрощаться.



В Голландии у россиянина получилось чуть лучше. В первый сезон под руководством Слуцкого «Витесс» занял 5-е место в Эредивизии, но в плей-офф за право выступать в Лиге Европы проиграл «Утрехту». Следующую кампанию вместе с голландским клубом специалист завершить уже не смог. В нынешнем сезоне «Витесс» бодро стартовал и долго шёл в группе лидеров, однако вскоре закис и потерпел пять поражений подряд. После очередной неудачи Слуцкий подал в отставку.



Впрочем, даже несмотря на неутешительные результаты, российский специалист оставил о себе приятные впечатления за границей. В обоих клубах его любили болельщики и футболисты, а местные журналисты получали удовольствие от общения с ним. В конце концов, в отличие от многих других российских специалистов, Слуцкий хотя бы попытался выйти из зоны комфорта.



***



Символично, что, вернувшись в Россию, специалист подписал контракт именно с «Рубином». Последнее чемпионство в РПЛ с ЦСКА он добыл именно в Казани.