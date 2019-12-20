Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Жардим может быть уволен с поста главного тренера «Монако»

У Головина может быть новый тренер
Игорь Киреев
У Головина может быть новый тренер. Всё решится в матче с «Лиллем»
У болельщиков «Монако» уже не выдерживают нервы. Главные футбольные новости – в обзоре минувшего дня.
Футбол / Франция 0

«Монако» может уволить Жардима в случае поражения «Лиллю»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может быть уволен с поста главного тренера команды, если не добьётся положительного результата в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». Об этом сообщает Get Grench Football News со ссылкой на Monaco-Martin.

На днях в матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» на домашнем стадионе проиграл «Лиллю» со счётом 0:3 и вылетел из турнира. Некоторые болельщики французского клуба скандировали кричалки в адрес португальского специалиста клуба. После кубкового матча Леонарду Жардим сказал, что он так же, как и болельщики, ждёт улучшения игры своих подопечных и постарается сделать всё возможное для этого.

В чемпионате Франции «Монако», набрав 25 очков в 17 матчах, занимает 9-е место. Следующий матч команды проведёт дома с «Лиллем». Встреча состоится в субботу, 21 декабря.

Головина не остановить! За 7 минут он организовал три гола «Монако»!
Стандарты Александра – опасное оружие. «Амьену» не повезло.

ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг сборных

Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА, который был опубликован сегодня, 19 декабря, на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1470 очков. В предыдущем рейтинге национальная команда России занимала также 38-е место.

Первое место сохранила за собой сборная Бельгии, на втором месте находится команда Франции. Третью строчку занимает Бразилия, далее — команды Англии, Уругвая и Хорватии.

Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1765 очков)
2. Франция (1733)
3. Бразилия (1712)
4. Англия (1661)
5. Уругвай (1645)
6. Хорватия (1642)
7. Португалия (1639)
8. Испания (1636)
9. Аргентина (1623)
10. Колумбия (1622)

38. Россия (1470)

Россию не допустят до ЧМ-2022. Чем ещё грозят санкции ВАДА
Максимально подробный ответ.

Клопп передразнил тренера, требовавшего наказать игрока «Ливерпуля».

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира между «Монтерреем» и «Ливерпулем», состоявшемся накануне, 18 декабря, в Дохе (Катар), произошёл курьёзный эпизод.

В одном из моментов встречи главный тренер мексиканской команды Антонио Мохамед посчитал, что судья должен наказать футболиста красных жёлтой карточкой, и начал апеллировать к нему. Наставнику мерсисайдцев Юргену Клоппу не понравилось поведение коллеги, и он передразнил его. Арбитр не оценил поступков специалистов и предъявил каждому из них по жёлтой карточке.

Матч «Монтеррей» – «Ливерпуль» завершился победой красных со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Клоппа пробились в финал клубного чемпионата мира, где сыграют с «Фламенго». Встреча пройдёт послезавтра, 21 декабря.

Лиге чемпионов нужен новый герой. И пусть им будет не тренер
Пора хоть ненадолго остановить роботизацию игроков.

Зидан установил уникальное достижение в матчах с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан стал первым тренером, избежавшим поражения в пяти первых «эль класико» на «Камп Ноу». За два прихода в испанский гранд француз пять раз играл с «Барселоной» на выезде, дважды выиграв и три раза сыграв вничью.

Напомним, в завершившемся «эль класико» была зафиксирована ничья — 0:0. Команды впервые за 17 лет не сумели распечатать ворота друг друга.

Напомним, по итогам 16 туров команды, набрав по 35 очков, делили первое место в турнирной таблице Примеры. Теперь у обоих коллективов по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — «Севильи» — 31.

Беспорядки на «эль класико». В Барселоне после футбола было жарко
Матч «Барселона» – «Реал» закончился кошмаром на улицах возле «Камп Ноу».

«Ливерпуль» объявил о переходе Минамино из «Ред Булл Зальцбург»

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Такуми Минамино из «Ред Булл Зальцбург».

24-летний японский футболист сможет выступать за красных с 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно. Подробности соглашения с форвардом не уточняются. За свою новую команду Такуми будет выступать под 18-м номером.

Ранее сообщалось, что трансфер Минамино обойдётся «Ливерпулю» в € 8 млн – именно столько составляла сумма отступных, прописанная в контракте игрока.

«Ливерпуль» чуть не проиграл 2 трофея за 2 дня. Спас Фирмино
Нулевое «класико», тяжелейшая победа мерсисайдцев и Роналду снова на высоте — в футбольном обзоре событий среды.

Зозуля — о конфликте с фанатами: будет ли какой-нибудь президент поддерживать нациста?

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля прокомментировал инцидент с болельщиками «Райо Вальекано», которые называли его нацистом во время матча 20-го тура испанской Сегунды. В результате встреча была остановлена.

«Всё, что было сказано обо мне, — неправда. Я простой футболист и патриот Украины. Поддерживаю свою страну. Я аполитичен. Я получил поддержку от президента своей страны. Хочу задать вопрос: будет ли какой-нибудь президент поддерживать нациста?

Спасибо всему украинскому народу за поддержку и людям, которые борются, потому что в мире есть мир. Благодарю также президента Украины и всех тех, кто поддерживает меня в Испании. Для меня Испания является вторым домом. Я люблю эту страну.

Никогда в своей жизни не встречал такой гостеприимной команды, как «Альбасете». Спасибо клубу за поддержку, я всегда буду обязан ему. Команда встала на мою сторону. Не знаю, как отблагодарить её за это.

Собираюсь ли я подать в суд на кого-то? Планирую встретиться с руководством команды, уверен, что мы что-то сделаем. Устал слышать подобные оскорбления. Моя семья знает, что я не нацист. Дочь спрашивает меня об этой ситуации, а я не знаю, что ответить.

Всё началось, когда я подписал контракт с «Райо Вальекано». Они сказали, что это произойдёт, потому что я поддерживал украинскую армию, а они были за другую сторону. Они не собираются менять мнение», — приводит слова Зозули Marca.

В Испании украинца Зозулю обозвали нацистом. Матч отменили — что теперь?
Подробности инцидента и реакция сторон.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019