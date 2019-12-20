У Головина может быть новый тренер. Всё решится в матче с «Лиллем»

«Монако» может уволить Жардима в случае поражения «Лиллю»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может быть уволен с поста главного тренера команды, если не добьётся положительного результата в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». Об этом сообщает Get Grench Football News со ссылкой на Monaco-Martin.
На днях в матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» на домашнем стадионе проиграл «Лиллю» со счётом 0:3 и вылетел из турнира. Некоторые болельщики французского клуба скандировали кричалки в адрес португальского специалиста клуба. После кубкового матча Леонарду Жардим сказал, что он так же, как и болельщики, ждёт улучшения игры своих подопечных и постарается сделать всё возможное для этого.
В чемпионате Франции «Монако», набрав 25 очков в 17 матчах, занимает 9-е место. Следующий матч команды проведёт дома с «Лиллем». Встреча состоится в субботу, 21 декабря.
ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг сборных
Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА, который был опубликован сегодня, 19 декабря, на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1470 очков. В предыдущем рейтинге национальная команда России занимала также 38-е место.
Первое место сохранила за собой сборная Бельгии, на втором месте находится команда Франции. Третью строчку занимает Бразилия, далее — команды Англии, Уругвая и Хорватии.
Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1765 очков)
2. Франция (1733)
3. Бразилия (1712)
4. Англия (1661)
5. Уругвай (1645)
6. Хорватия (1642)
7. Португалия (1639)
8. Испания (1636)
9. Аргентина (1623)
10. Колумбия (1622)
…
38. Россия (1470)
Клопп передразнил тренера, требовавшего наказать игрока «Ливерпуля».
В полуфинальном матче клубного чемпионата мира между «Монтерреем» и «Ливерпулем», состоявшемся накануне, 18 декабря, в Дохе (Катар), произошёл курьёзный эпизод.
В одном из моментов встречи главный тренер мексиканской команды Антонио Мохамед посчитал, что судья должен наказать футболиста красных жёлтой карточкой, и начал апеллировать к нему. Наставнику мерсисайдцев Юргену Клоппу не понравилось поведение коллеги, и он передразнил его. Арбитр не оценил поступков специалистов и предъявил каждому из них по жёлтой карточке.
Матч «Монтеррей» – «Ливерпуль» завершился победой красных со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Клоппа пробились в финал клубного чемпионата мира, где сыграют с «Фламенго». Встреча пройдёт послезавтра, 21 декабря.
Зидан установил уникальное достижение в матчах с «Барселоной»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан стал первым тренером, избежавшим поражения в пяти первых «эль класико» на «Камп Ноу». За два прихода в испанский гранд француз пять раз играл с «Барселоной» на выезде, дважды выиграв и три раза сыграв вничью.
Напомним, в завершившемся «эль класико» была зафиксирована ничья — 0:0. Команды впервые за 17 лет не сумели распечатать ворота друг друга.
Напомним, по итогам 16 туров команды, набрав по 35 очков, делили первое место в турнирной таблице Примеры. Теперь у обоих коллективов по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — «Севильи» — 31.
«Ливерпуль» объявил о переходе Минамино из «Ред Булл Зальцбург»
«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Такуми Минамино из «Ред Булл Зальцбург».
24-летний японский футболист сможет выступать за красных с 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно. Подробности соглашения с форвардом не уточняются. За свою новую команду Такуми будет выступать под 18-м номером.
Ранее сообщалось, что трансфер Минамино обойдётся «Ливерпулю» в € 8 млн – именно столько составляла сумма отступных, прописанная в контракте игрока.
Зозуля — о конфликте с фанатами: будет ли какой-нибудь президент поддерживать нациста?
Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля прокомментировал инцидент с болельщиками «Райо Вальекано», которые называли его нацистом во время матча 20-го тура испанской Сегунды. В результате встреча была остановлена.
«Всё, что было сказано обо мне, — неправда. Я простой футболист и патриот Украины. Поддерживаю свою страну. Я аполитичен. Я получил поддержку от президента своей страны. Хочу задать вопрос: будет ли какой-нибудь президент поддерживать нациста?
Спасибо всему украинскому народу за поддержку и людям, которые борются, потому что в мире есть мир. Благодарю также президента Украины и всех тех, кто поддерживает меня в Испании. Для меня Испания является вторым домом. Я люблю эту страну.
Никогда в своей жизни не встречал такой гостеприимной команды, как «Альбасете». Спасибо клубу за поддержку, я всегда буду обязан ему. Команда встала на мою сторону. Не знаю, как отблагодарить её за это.
Собираюсь ли я подать в суд на кого-то? Планирую встретиться с руководством команды, уверен, что мы что-то сделаем. Устал слышать подобные оскорбления. Моя семья знает, что я не нацист. Дочь спрашивает меня об этой ситуации, а я не знаю, что ответить.
Всё началось, когда я подписал контракт с «Райо Вальекано». Они сказали, что это произойдёт, потому что я поддерживал украинскую армию, а они были за другую сторону. Они не собираются менять мнение», — приводит слова Зозули Marca.
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