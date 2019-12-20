Лучшая оборона в Европе – у середняка французской Лиги 1. Как это возможно?

Этот текст — про французский «Реймс». Стойте, подождите, не закрывайте вкладку. Вот вам сразу мощный факт: «Реймс» пропустил меньше всех в топ-5 лигах, вместе с «ПСЖ» (девять голов). А по допущенным моментам (xGA) «Реймс» вообще лучший. «Интер», «Ливерпуль» и «Атлетико» пропускают и допускают больше. Даже против «Зенита» в РПЛ создают больше моментов.

Турнирная таблица Лиги 1



То есть да: гении обороны Конте и Симеоне на этот момент не так круты, как Давид Гуйон – главный тренер «Реймса».

Ещё один важный аспект мощи этой команды – матчи с фаворитами. Они вынесли «Марсель», «Лилль», «ПСЖ», «Ренн», не пропустив в этих матчах ни одного гола. Причём в каждой из игр были реально лучше.

Что это за демоны?

Сезон-2017/18 «Реймс» выступал в Лиге 2 и с новым тренером – Давидом Гуйоном, который на тот момент впервые стал главным в профессиональном клубе. А ему тогда уже было 50 лет. До этого он пять лет работал в системе «Реймса»: тренировал вторую команду и был помощником в основе.

И вот тебе 50, это твой первый сезон в роли главного – и ты выигрываешь лигу. «Реймс» закончил тот сезон с отрывом в 15 очков от второго места, пропустил меньше всех и был признан лучшим тренером чемпионата.

Команда вернулась в Лигу 1 и выдала лучший сезон за 49 лет, заняв восьмое место. Гуйона отмечали как специалиста, который выстраивает адски дисциплинированную оборону, и номинировали на «лучшего тренера сезона».

Этот сезон ещё мощнее: лучшая оборона в топ-лигах, победы над фаворитами, шестое место. При этом у «Реймса» 12-й по стоимости состав во Франции, практически самые низкие зарплаты и молодая обойма (средний возраст команды – 24 года).

В чём их сила?

Как вы уже поняли – в обороне. Обычно «Реймс» отдаёт мяч (16-й в лиге по владению) и обороняется средним блоком. Сидит на свой половине, но при этом строго держит соперника, не позволяя ему зайти в штрафную. Это очень похоже на игру «Атлетико» в его лучших проявлениях.

Без мяча «Реймс» выстраивается в 4-4-2. Линия обороны не приподнята и не вжимается в штрафную. Между защитой и полузащитой – очень маленькие расстояния, в которых сопернику невозможно получить мяч. Два нападающих тоже перекрывают линии для передач и много работают без мяча.

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Да, вы всё правильно поняли: обычно «Реймс» без мяча сидит на своей половине, обороняется всей командой, но не вжимается к воротам.

При этом они очень редко выбегают в контратаки и мало забивают. У них всего 15 голов – это предпоследний показатель в лиге. Зато когда всё-таки атакуют, то доводят атаки до самых выгодных позиций – 59% ударов нанесено из штрафной (третьи в этом компоненте во Франции).

Поэтому «Реймс» так хорош против лидеров и посредствен с середняками-аутсайдерами. Сильные команды забирают мяч и создают для «Реймса» идеальные условия. Против соперников, которые равны или слабее, приходится владеть самим и выходить на чужую половину поля. И тут у «Реймса» проблемы: приходится оголять зоны сзади, да ещё и позиционно атаковать они не умеют.

Гуйон говорит, что это в ДНК его команды – хорошо играть против больших клубов.

Слова о «Реймсе»

Виллаш-Боаш, тренер «Марселя»:

«Это худшая команда, которая может попасться в первом туре. У них очень хорошая организация обороны. Крайне сложно найти место, через которое можно пробраться к их воротам».

Люка Тузар, полузащитник «Лиона»:

«Мы оказались в ловушке. И просто всю игру не могли понять, как пройти их оборону».

Юнис Абделхамид, защитник «Реймса» о Гуйоне:

«Он очень дотошный. Он анализирует каждую деталь, чтобы добиться прогресса. И ещё он придаёт большое значение психической подготовке».

Философия Давида Гуйона

О стиле:

«Для успеха нужна прочность. И обязательно организованный и дисциплинированный состав. Я всегда говорю, что команда должна хорошо защищаться, чтобы лучше атаковать.

Моя идея – это тактическая дисциплина. Эффективность и прагматичность. Хорошая защита не должна восприниматься как что-то унизительное или негативное».

О психологии:

«Меня всегда больше всего интересовало, как тренеры управляют своей командой. И каким образом выжимают из игроков лучшие качества.

Я думаю, каждый футболист должен быть уверен в себе, чтобы развиваться. И задача тренера – убедить игрока в том, что он силен. Сделать акцент на его лучших качествах. Заставить понять, что он может принести много пользы.

И это правда работает. Футболист обретает уверенность, больше работает над слабыми сторонами. Но вы должны хорошо знать своего игрока и правильно на него воздействовать.

Я уделяю большое внимание атмосфере в команде. В раздевалке, на тренировках, на базе, везде. Она должна быть положительной, но при этом очень дисциплинированной.

И я не только учу игроков. Я много с ними советуюсь. Часто мы вместе обсуждаем, как сыграем в следующем матче.

Однажды я был на лекции Клаудио Раньери. И он дал мне один простой совет: «Просто будь собой». И он прав, потому что, в конце концов, каждый человек уникален. И каждый может выработать индивидуальную концепцию, исходя из своего окружения, характера, склада ума. А потом оптимизировать всё это и получить великий результат».