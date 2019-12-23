Вы не поверите, но они ещё не закончили карьеру!

Никита ярко стартовал в «Сатурне»: в 18 лет забил 5 мячей в подмосковной команде и летом 2004 года перешёл в «Спартак». На счету Баженова 125 матчей за красно-белых, 22 забитых мяча и столько же голевых передач. В ноябре 2008 года гол Никиты принёс «Спартаку» первую за восемь лет победу над ЦСКА. Баженов провёл один товарищеский матч за сборную России, забивал «Челси» и киевскому «Динамо» в Лиге чемпионов.

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С 2017 года Баженов в «Долгопрудном». Нападающий на год отлучался в казахстанский «Окжетпес», но затем вернулся в подмосковный клуб, выступающий в ПФЛ (зона «Запад»). В этом сезоне на счету Баженова 3 гола в 7 матчах.

Карьеры Баженова и Сабитова имеют много общего. Ренат тоже переходил в «Спартак» из «Сатурна», покинул московский клуб в 2010 году и нашёл пристанище в «Томи». На его счету 132 матча в РПЛ, два забитых мяча и пять голевых передач. Сабитов также принял участие в четырёх еврокубковых встречах «Спартака».



Теперь Сабитов, как и Баженов, бегает за «Долгопрудный»: 17 матчей, два гола и один «ассист» в текущем сезоне. Большинство встреч Сабитов провёл на позиции центрального защитника, а не опорника, каковым мы его привыкли видеть. Долгопрудненцы близки к выходу в ФНЛ – в турнирной таблице ПФЛ («Запад») они занимают второе место, отставая от «Велеса» всего на один балл.

И вновь бывший спартаковец. Хомич начинал свой путь в родном Владикавказе, а в 2005 году перешёл в московский «Спартак». За пять лет в столичном клубе Дмитрий довольствовался всего семью матчами, причём три из них пришлись на Кубок УЕФА. Также Хомич играл за нальчикский «Спартак», возвращался во Владикавказ, уезжал в «Кайрат» и неплохо проявил себя в «Амкаре». Всего в активе Дмитрия 113 матчей в РПЛ, 28 из них – на ноль.



С 2018 года Хомич выступает за «Химки». В текущем сезоне Дмитрий потерял статус основного голкипера команды и провёл лишь 4 матча.

Лебеденко – заметная фигура в российском футболе. Игорь выступал на различных позициях в «Торпедо», «Локомотиве», «Сатурне», «Ростове», «Рубине» и «Тереке» («Ахмате»). Статистика Лебеденко на высшем уровне вызывает уважение: 371 игр в РПЛ и 22 встречи в еврокубках, 64 гола, 38 результативных передач. В 2013 году Игорь получил вызов в сборную России, но так и не вышел на поле. С 2017 года Лебеденко выступал за клубы ФНЛ – «Арарат», «Факел» и «Торпедо».



В родной автозаводский клуб Игорь вернулся спустя 14 лет, но фанаты чёрно-белых до сих пор не могут простить ему переход в «Локомотив» в 2005 году. На осенних матчах «автозаводцев» не раз звучали оскорбления в его адрес. Несмотря на негативный фон и приличный возраст, Лебеденко и поныне демонстрирует свой уровень – 6 забитых мячей и 2 ассиста в 28 матчах за «Торпедо».

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Астафьев не сумел закрепиться в составе родного «Зенита». В карьере Максима было немало клубов, но настоящим любимцем публики он стал в «Сибири». На счету Астафьева 126 матчей за новосибирский клуб, 33 гола и 25 голевых передач. Также Максим выступал за «Луч», «Ростов», «Урал», «Томь», «Тосно», «Мордовию» и «СКА Хабаровск». В общей сложности Астафьев провёл 119 матчей в РПЛ и 4 встречи в еврокубках. В 2010 году «Сибирь» не смогла пройти «ПСВ» в квалификации к Лиге Европы, но дома сибиряки обыграли голландский клуб со счётом 1:0, а Максим стал автором голевой передачи.



С 2018 года Астафьев играет за «Ленинградец» в Западной зоне ПФЛ. В этом сезоне на счету Максима 16 матчей и 3 гола.

Абаев известен прежде всего по выступлениям за «Локомотив». В сезоне-2013/14 Илья выбил из стартового состава Гильерме и стал основным голкипером «железнодорожников». Абаев сыграл в том сезоне 24 матча (12 на ноль), а «Локомотив» пропустил меньше всех в РПЛ – 23 мяча в 30 турах. Кроме того, в личном деле кипера значатся «Торпедо», «Анжи», нижегородская «Волга» и «Ростов». Всего на счету Абаева 117 матчей в РПЛ, из которых 48 сухие.



Летом 2019 года Илья перешёл в «Чертаново», выпускником академии которого он является. Абаев – самый возрастной игрок команды, но, несмотря на это, провёл 17 из 25 матчей в основе (9 игр – на ноль). Молодой команде нужен был «дядька» в составе, которым и стал Илья.

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Алан Кусов, «Спартак» Владикавказ (38 лет)

Алан подавал большие надежды в начале 2000-х. В 19 лет Кусов закрепился в стартовом составе «Алании», а в 2002 году выдал лучший сезон в карьере: 28 матчей, 3 гола, 2 результативные передачи. Через год Кусов оказался в ЦСКА и получил вызов в сборную России. Алан вышел с первых минут в товарищеском матче против Румынии и отметился голевой передачей.



Дальнейшая карьера не задалась – «армейцы» трижды отправляли Кусова в аренду (два раза – в «Аланию»). В 2006 году Алан и вовсе закончил карьеру – с тем, чтобы через два года её возобновить. Сначала была иркутская «Звезда» и «Стандард» (Сумгаит, Азербайджан), затем «Анжи», «Торпедо», «Луч», «Локомотив» (Ташкент), «Долгопрудный» и «Жемчужина». В 2015 году Кусов вновь повесил бутсы на гвоздь, но летом 2019 года повторно передумал ради – теперь ради родного владикавказского «Спартака». В этом сезоне Кусов принял участие в девяти матчах ПФЛ («Юг»), результативными действиями не отметился.

Пик карьеры Низамутдинова пришёлся на 2008 год, когда он забил 10 мячей в РПЛ в майке «Химок». Эльдар получил приглашение в «Спартак», но провёл всего 5 матчей в составе красно-белых, в которых отметился одним голом. В общей сложности на счету Низамутдинова 80 матчей в РПЛ, 13 забитых мячей и 5 голевых передач.



Наибольшего признания Низамутдинов добился в «Шиннике» — 245 матчей, 59 голов и 44 результативных передачи. В свои 38 лет Эльдар продолжает играть на высоком уровне – 26 матчей за ярославский клуб, 10 голов и 6 ассистов в сезоне-2019/20. По меркам ФНЛ Эльдар не стар, а суперстар.