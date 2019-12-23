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Баженов, Лебеденко, Кусов, Низамутдинов, Абаев: где они сейчас?

Вы не поверите, но они ещё не закончили карьеру
Николай Егорычев
Вы не поверите, но они ещё не закончили карьеру!
Бывшие игроки РПЛ, которые продолжают пылить на профессиональном уровне.
Футбол / РПЛ 0

Никита Баженов, «Долгопрудный» (34 года)

Никита ярко стартовал в «Сатурне»: в 18 лет забил 5 мячей в подмосковной команде и летом 2004 года перешёл в «Спартак». На счету Баженова 125 матчей за красно-белых, 22 забитых мяча и столько же голевых передач. В ноябре 2008 года гол Никиты принёс «Спартаку» первую за восемь лет победу над ЦСКА. Баженов провёл один товарищеский матч за сборную России, забивал «Челси» и киевскому «Динамо» в Лиге чемпионов.

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С 2017 года Баженов в «Долгопрудном». Нападающий на год отлучался в казахстанский «Окжетпес», но затем вернулся в подмосковный клуб, выступающий в ПФЛ (зона «Запад»). В этом сезоне на счету Баженова 3 гола в 7 матчах.

Фото: fscdp.ru

Ренат Сабитов, «Долгопрудный» (34 года)

Карьеры Баженова и Сабитова имеют много общего. Ренат тоже переходил в «Спартак» из «Сатурна», покинул московский клуб в 2010 году и нашёл пристанище в «Томи». На его счету 132 матча в РПЛ, два забитых мяча и пять голевых передач. Сабитов также принял участие в четырёх еврокубковых встречах «Спартака».

Теперь Сабитов, как и Баженов, бегает за «Долгопрудный»: 17 матчей, два гола и один «ассист» в текущем сезоне. Большинство встреч Сабитов провёл на позиции центрального защитника, а не опорника, каковым мы его привыкли видеть. Долгопрудненцы близки к выходу в ФНЛ – в турнирной таблице ПФЛ («Запад») они занимают второе место, отставая от «Велеса» всего на один балл.

Фото: fscdp.ru

Дмитрий Хомич, «Химки» (35 лет)

И вновь бывший спартаковец. Хомич начинал свой путь в родном Владикавказе, а в 2005 году перешёл в московский «Спартак». За пять лет в столичном клубе Дмитрий довольствовался всего семью матчами, причём три из них пришлись на Кубок УЕФА. Также Хомич играл за нальчикский «Спартак», возвращался во Владикавказ, уезжал в «Кайрат» и неплохо проявил себя в «Амкаре». Всего в активе Дмитрия 113 матчей в РПЛ, 28 из них – на ноль.

С 2018 года Хомич выступает за «Химки». В текущем сезоне Дмитрий потерял статус основного голкипера команды и провёл лишь 4 матча.

Фото: fckhimki.ru

Игорь Лебеденко, «Торпедо» (36 лет)

Лебеденко – заметная фигура в российском футболе. Игорь выступал на различных позициях в «Торпедо», «Локомотиве», «Сатурне», «Ростове», «Рубине» и «Тереке» («Ахмате»). Статистика Лебеденко на высшем уровне вызывает уважение: 371 игр в РПЛ и 22 встречи в еврокубках, 64 гола, 38 результативных передач. В 2013 году Игорь получил вызов в сборную России, но так и не вышел на поле. С 2017 года Лебеденко выступал за клубы ФНЛ – «Арарат», «Факел» и «Торпедо».

В родной автозаводский клуб Игорь вернулся спустя 14 лет, но фанаты чёрно-белых до сих пор не могут простить ему переход в «Локомотив» в 2005 году. На осенних матчах «автозаводцев» не раз звучали оскорбления в его адрес. Несмотря на негативный фон и приличный возраст, Лебеденко и поныне демонстрирует свой уровень – 6 забитых мячей и 2 ассиста в 28 матчах за «Торпедо».

Фото: torpedo.ru

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Максим Астафьев, «Ленинградец» (37 лет)

Астафьев не сумел закрепиться в составе родного «Зенита». В карьере Максима было немало клубов, но настоящим любимцем публики он стал в «Сибири». На счету Астафьева 126 матчей за новосибирский клуб, 33 гола и 25 голевых передач. Также Максим выступал за «Луч», «Ростов», «Урал», «Томь», «Тосно», «Мордовию» и «СКА Хабаровск». В общей сложности Астафьев провёл 119 матчей в РПЛ и 4 встречи в еврокубках. В 2010 году «Сибирь» не смогла пройти «ПСВ» в квалификации к Лиге Европы, но дома сибиряки обыграли голландский клуб со счётом 1:0, а Максим стал автором голевой передачи.

С 2018 года Астафьев играет за «Ленинградец» в Западной зоне ПФЛ. В этом сезоне на счету Максима 16 матчей и 3 гола.

Фото: fc-leningradec.ru

Илья Абаев, «Чертаново» (38 лет)

Абаев известен прежде всего по выступлениям за «Локомотив». В сезоне-2013/14 Илья выбил из стартового состава Гильерме и стал основным голкипером «железнодорожников». Абаев сыграл в том сезоне 24 матча (12 на ноль), а «Локомотив» пропустил меньше всех в РПЛ – 23 мяча в 30 турах. Кроме того, в личном деле кипера значатся «Торпедо», «Анжи», нижегородская «Волга» и «Ростов». Всего на счету Абаева 117 матчей в РПЛ, из которых 48 сухие.

Летом 2019 года Илья перешёл в «Чертаново», выпускником академии которого он является. Абаев – самый возрастной игрок команды, но, несмотря на это, провёл 17 из 25 матчей в основе (9 игр – на ноль). Молодой команде нужен был «дядька» в составе, которым и стал Илья.

Фото: chertanovo-football.ru

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Алан Кусов, «Спартак» Владикавказ (38 лет)

Алан подавал большие надежды в начале 2000-х. В 19 лет Кусов закрепился в стартовом составе «Алании», а в 2002 году выдал лучший сезон в карьере: 28 матчей, 3 гола, 2 результативные передачи. Через год Кусов оказался в ЦСКА и получил вызов в сборную России. Алан вышел с первых минут в товарищеском матче против Румынии и отметился голевой передачей.

Дальнейшая карьера не задалась – «армейцы» трижды отправляли Кусова в аренду (два раза – в «Аланию»). В 2006 году Алан и вовсе закончил карьеру – с тем, чтобы через два года её возобновить. Сначала была иркутская «Звезда» и «Стандард» (Сумгаит, Азербайджан), затем «Анжи», «Торпедо», «Луч», «Локомотив» (Ташкент), «Долгопрудный» и «Жемчужина». В 2015 году Кусов вновь повесил бутсы на гвоздь, но летом 2019 года повторно передумал ради – теперь ради родного владикавказского «Спартака». В этом сезоне Кусов принял участие в девяти матчах ПФЛ («Юг»), результативными действиями не отметился.

Фото: afl15.ru

Эльдар Низамутдинов, «Шинник» (38 лет)

Пик карьеры Низамутдинова пришёлся на 2008 год, когда он забил 10 мячей в РПЛ в майке «Химок». Эльдар получил приглашение в «Спартак», но провёл всего 5 матчей в составе красно-белых, в которых отметился одним голом. В общей сложности на счету Низамутдинова 80 матчей в РПЛ, 13 забитых мячей и 5 голевых передач.

Наибольшего признания Низамутдинов добился в «Шиннике» — 245 матчей, 59 голов и 44 результативных передачи. В свои 38 лет Эльдар продолжает играть на высоком уровне – 26 матчей за ярославский клуб, 10 голов и 6 ассистов в сезоне-2019/20. По меркам ФНЛ Эльдар не стар, а суперстар.

Фото: shinnik.com

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