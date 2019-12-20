Фанат – не преступник. Но на Евро-2020 его не будет

Активные фанаты из России не получат квоту на матчи Евро-2020. РФС предложил им около 600 билетов, но Ультрас назвали это «подачкой» и ответили отказом. В нашем футболе продолжает разгораться большой скандал, но всё могло быть иначе, если бы не выступления в Сан-Марино против Артёма Дзюбы.

Если бы не Сан-Марино

До Сан-Марино у маркетинговых служб РФС и фанатов был здравый диалог. Одни напирали на необходимость привлечения новых групп болельщиков – организовывали концерты, приглашали звёзд и занимались развлекательной программой. Позиция звучала так: сборная – для всех.

Другие видели необходимость расширения организованного фан-сектора и инвестиций в звуковую и визуальную поддержку. Логика – команде нужны не молчаливые трибуны, а мощная поддержка преданных игре людей, годами посещающих стадионы.

Стороны медленно, не без споров, но всё-таки шли навстречу. По изначальному плану фанаты получали бы на Евро-2020 свой сектор примерно на 2 тысячи болельщиков, а также все возможности для подготовки красочного шоу во время матчей. Возможно, что речь шла бы как о чартерах в Копенгаген, так и на матчи плей-офф (в случае успеха команды Черчесова, конечно).

Так наш футбол продолжал бы спокойную жизнь после чемпионата мира – никто бы не сидел в отделениях, не протестовал и не покидал стадионы на 30-х минутах матчей.

Но всё изменилось после Сан-Марино, когда в течение матча болельщики оскорбляли Артёма Дзюбу.

Не святой, не Путин. Почему фанатам «Спартака» нельзя материть Дзюбу? Остальных ведь можно — Федун за всё заплатит.

Логика РФС и полиции

Нужно вновь напомнить, что если ФИФА продаёт билеты самостоятельно, то УЕФА распределяет их, в том числе через национальные федерации. В случае с Россией давно было понятно, что розыгрыш пройдёт под лозунгом #Нашипарни.

Но если изначально доступных выигрышных кодов было около 10 тысяч, то после Сан-Марино, за счёт нейтрализации Ультрас, их стало 12. Фанатам же сделали предложение, которое они никогда бы не приняли – 600 случайных билетов на матчи в Санкт-Петербурге.

Логика РФС понятна: мы долго общались, обсуждали условия, шли на уступки, но в Сан-Марино при вас, организаторах процесса, на трибуне весь тайм не только оскорбляли капитана команда Артема Дзюбу, но и позволяли себе националистические лозунги.

Утерянное доверие к любым организациям, похожим на ВОБ, вернулось к постмарсельскому значению – нулю. Так что организованных фанатов заменит обычный, случайный болельщик, простой #нашпарень.

Логика фанатов

У них сразу несколько вопросов к РФС:

1. Зачем оставлять Россию без организованной поддержки и сидеть в тишине, тогда как у других команд будут свои организованные фан-сектора?

2. РФС отмахивается от людей, которые годами – в любую погоду, в любых городах, в любых условиях – заполняли футбольные стадионы в России. При этом билеты на Евро получат те, кто, возможно, даже никогда не интересовался футболом. Разве это справедливо?

3. У организованной группы болельщиков не было ни полномочий, ни возможности разбираться с теми, кто кричал про Дзюбу.

— Товарищи были в таком состоянии, что с ними вообще не возможно было общаться, — рассказывали мне в фан-движении сборной. – Мы скажем: молчите. Но они ведь не слушали.

Получается, из-за непонятной и до сих пор не вычисленной группы людей, продолжатся репрессии фанатов со всей России – от Камчатки до Калининграда? Может, в таком случае за любую провинность одного чиновника стоит сразу увольнять всех сотрудников Дома футбола РФС?

Россия – не для фанатов. Закат субкультуры В Петербурге охапками задерживают фанатов «Спартака». Это только начало охоты.

Что будет дальше

С РФС и фанатами всё понятно.



Первые за этот «праздник футбола» отвечают перед государством головами. После Сан-Марино фанаты для них, конечно — не преступники, но в то же время абсолютно неконтролируемые и непредсказуемые лица.

Вторые не понимают смысла репрессий, особенно с учетом того, что организация секторов ультрас и доверие всё еще занимающим консервативные позиции фанатам, напротив, избавят от провокаций и позволят круто поддержать команду.

Так что в ближайшее время нас ждёт продолжение междоусобицы, возникшей из-за, возможно, главной проблемы современной России – мы не умеем слышать друга, понимать проблемы друг друга и просто разговаривать друг с другом.



P.S.



А пока что я получаю в директ инстаграма сообщения от 15-17 летних: «Дима, я сделал левую заявку на билеты и выиграл. Что дальше делать, получится попасть на Евро. Или продать код в Вконтакте, как все»?

Так вот, интересно даже, сколько таких левых заявок сделали перекупщики? И сколько денег они на этом поднимут? И кем всё-таки лучше быть в современной России: спекулянтом или фанатом?