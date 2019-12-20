Когда вернётся Фарфан? Продолжит ли карьеру Ротенберг? Отвечает врач «Локомотива»

«Локо» смазал концовку года, но часть причин осеннего провала вполне объяснима. Травмы. Давайте честно, будь в нападении не Эдер, а Фарфан, а на фланге — Мариу, идеально вписавшийся из «Интера», результат в ЛЧ мог быть совсем другим. «Чемпионат» пообщался с доком «Локомотива» Никитой Карлицким, чтобы понять, как скоро можно ждать травмированных на поле. Есть сюрпризы.

Фото: fclm.ru

Карлицкий: «У него долгоиграющая проблема — от колена оторвался большой кусок хряща. Он был прооперирован, но чётких сроков восстановления при таких травмах нет. В общей сложности процесс занимает примерно 8-10 месяцев — столько же он лечил аналогичную травму на другой ноге.

У Джеффа неплохой прогресс, допускаем, что на втором-третьем сборе он сможет приступить к тренировкам с командой. При этом есть вероятность, что полностью восстановится он только к маю.

Изменится ли Фарфан после травмы? Многое зависит от него самого, всё-таки он пропустит около года. Ранее он справлялся с такими паузами, к тому же смог вернуться в Европу после выступления на Востоке. Но протестировать его состояние сможем только тогда, когда он полностью восстановится».

Карлицкий: «Классическое повреждение крестообразной связки, тут вообще никаких нюансов. К сожалению, у него всё максимально стандартно и рутинно — восстановление через шесть месяцев с момента проведения операции. Всё это время Лука тренируется индивидуально: интенсивно готовился к операции, закачивал мышцы, а уже на следующий день после её проведения начал тренироваться. Это необходимо для более быстрого восстановления. Сейчас он уже ходит без костылей — в общем, всё идёт по плану».

Жоао Мариу

Карлицкий: «Во время матча у него случился контактный перелом пальца ноги, но в декабре он уже тренировался индивидуально. К сожалению, кости срастаются определённый период времени, поэтому немножко не успел восстановиться к финальным матчам — буквально недели полторы. После Нового года ожидаем, что он выйдет на тренировки, а сейчас, как и все футболисты, получил индивидуальную программу подготовки».

Борис Ротенберг

Карлицкий: «Всем известно, что у него было осложнение после операции. Боря у нас развивается, продвигается в вопросе восстановления, но решили, что на первом сборе он всё-таки будет заниматься индивидуально. Планируем, что на втором-третьем сборе Борис присоединится к команде в полную силу. Он рвётся в бой и очень хочет тренироваться.

Продолжит ли он карьеру? Все наши разговоры только о том, как быстрее и правильнее вернуться в команду. Это единственная его цель».

Футболисты, имевшие микроктравмы (Гильерме,, Чорлука, Лысов, Рыбусь)

Почему у «Локо» так много травм?

Карлицкий: «Не могу точно ответить на этот вопрос. Конечно, большое количество игр действительно могло повлиять на число травм. Но если мы возьмём гигантскую скамейку, травмы могут начаться тоже — ведь в этом случае интенсивность наоборот будет недостаточной. А вообще на травматичность может влиять куча факторов. Качество газона, количество перелётов, психологическое состояние спортсменов и даже то, как игроки провели отдых перед сборами. Просто вспомните: в прошлом году игр у нас было больше, а травм — меньше. Поэтому в этом вопросе нет одного конкретного «почему».