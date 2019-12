Гвардиола хочет больше трансферов? Всё правильно делает

Утро всколыхнула новость: Хосеп Гвардиола готов покинуть «Манчестер Сити», если клуб летом не купит сразу трёх футболистов. Звучит мощно. Во-первых, это «Сити» — клуб, который совсем не ассоциируется с трансферным аскетизмом. Во-вторых, формулировка достаточно жёсткая: в тексте новости с гарантиями покупок увязывается продление (или непродление) Гвардиолой контракта. В-третьих, источник информации – максимально авторитетный. Это не жёлтая The Sun и не всеядная The Mirror. Интернет-портал The Athletic создан спортивными журналистами — фанатами своей работы. Там гуру трансферных инсайдов АПЛ Дэвид Орнштейн и Майкл Кокс, который сделал тактические отчёты мейнстримом футбольной журналистики. Поэтому информацию стоит воспринимать серьёзно.

Первая, вторая, да и третья реакция – это, конечно, ирония. Ну да, Пепу нужно больше игроков. Третий состав, чтобы попасть хотя бы в полуфинал Лиги чемпионов. Ещё пять крайних защитников этому господину. Можно понять такую реакцию, но в какой-то момент за ней обязательно должна появиться другая – объективная. Видите ли, «Сити» объективно не хватает игроков.

Что не так с составом?

Количественно всё в порядке. С начала сезона больше одного раза на поле в чемпионате вышел 21 игрок. Это меньше, чем у большинства других суперклубов («Реала», «Барселоны», «ПСЖ»), но на одного большое, чем у «Ливерпуля», например. Проблема не в количестве.



Если вы возьмёте тот же «Ливерпуль», то легко назовёте идеальный старт. Состав, в котором нет слабых мест в рамках того футбола, который ставит Юрген Клопп. У «Ливерпуля» тоже могут быть проблемы (незаменимость ван Дейка и Фирмино), Клопп может применять ротацию, но это ротация относительно сильнейшего старта, в котором команда лишена явных слабых мест.

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

А если вы возьмёте «Ман Сити», то даже в сильнейший сезон, когда Гвардиола побил все рекорды и выиграл титул в декабре, у сильнейшего стартового состава было одно явно слабое место. На позиции левого защитника кто только не играл. В прошлом сезоне, который был проведён на столь же высоком уровне, сильнейший состав имел сразу два уязвимых места. Позицию крайнего защитника закрыл непрофильный Зинченко: он давал огромный объём работы, которым компенсировал определённое непонимание позиционной игры – это был первый компромисс. Второй понадобился из-за травмы Де Брёйне. Просто посмотрите на игру Де Брёйне сейчас и представьте, что весь прошлый сезон его не было. Гвардиола решил проблему тем, что переучил Бернарду Силву с вингера на атакующего полузащитника.

Назвать идеальный состав «Сити» сейчас тоже не получится. На позиции левого защитника играют попеременно Зинченко, Менди и Анхелиньо, а главная проблема коснулась обороны: травмы Стоунса и Лапорта привели к появлению экстремальной связки Отаменди — Фернандиньо. С возвращением Стоунса место в старте потерял именно Отаменди, а 34-летний и 176-сантиметровый Фернандиньо играет – это всё, что нужно знать об аргентинце.

В прошлом году Гвардиоле удалось замаскировать проблемы со стартом без потери качества игры и результата. В этом сезоне всё не то чтобы намного хуже, но намного сложнее.

Отставание от «Ливерпуля» — из-за проблем с составом?

Постоянные проблемы с составом – не главная причина огромного отставания от «Ливерпуля». «Сити» действительно системно играет хуже. Именно в рамках своего стиля: хуже разыгрывает мяч низом и больше полагается на навесы с флангов (количество подач увеличилось с 21 до 28 за матч, больше всех в АПЛ). И хуже, чем в прошлом сезоне, обороняется: тогда допускал 0,65 xG за матч, сейчас 0,95. Но есть и другая причина, на которую тренеру повлиять довольно трудно. «Сити» не везёт.



С «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» было прямо катастрофическое невезение, которое стоило четырёх очков. За нереализацию явных голевых шансов отвечает Габи Жезус (его реализация – просто кошмар), но команда ещё и не забивает в пограничных ситуациях. Тех, которые Opta не относит к категории Big Chance, но которые стабильно реализует «Ливерпуль».

Фото: Chloe Knott — Danehouse/Getty Images

Объективно слабая реализация (подтверждённая цифрами) наслоилась на объективное ухудшение обороны (подтверждённое цифрами) и в сочетании с постоянным значительным оверперформансом (извините, но в русском языке у этого слова нет прямого синонима) «Ливерпуля» привела к разрыву в 15 очков.

Это значит, что кризис «Сити» объективен, но его глубина не так велика, как кажется по турнирной таблицы. Турнирная таблица отражает разницу в реализации командами моментов, а более детальные статистические показатели (вроде 28 навесов за матч) отражает игровой кризис – ухудшение команды в рамках своего стиля.

Гвардиола все больше изменяет своему стилю. В этом трудно найти логику И это вредит «Сити».

Гвардиола неоднократно говорил, что для него имеют значение не результаты, а качество игры. Сейчас он может быть недоволен и тем, и другим. Проблемы с составом оказывают влияние и на то, и на другое, только в разной степени. Пара лишних пропущенных голов, пара незабитых голов – разница в несколько очков. Связь между травмами и качеством игры сильнее.



Например, Гвардиола из-за травмы не может использовать Зане – футболиста, который в прошлом сезоне при 20 выходах в старте в АПЛ сделал 20 результативных действий и который отличается от остальных вингеров стилем открывания. Поэтому, когда выбывает ещё и Агуэро, влияние тренера на ход матчей сокращается до минимума: он больше не может менять местами вингеров или отправлять Стерлинга в центр нападения, а просто вынужден ждать, что Жезус забьёт один из своих моментов.

Гвардиола ни в чём не виноват?

Виноват. От самого влиятельного тренера мира последних 10 лет можно ждать, что в сложной ситуации он придумает что-то экстраординарное. В прошлом году, оставшись без Менди и де Брёйне, он придумал. В этом сезоне не получается. Защита стала хуже, качество продвижения мяча низом стало хуже – Гвардиола решает проблемы с составом не так эффективно, как в прошлом сезоне. Кстати, это заодно показывает, насколько невероятно эффективен он был последние пару лет.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Ошибка «Сити» — не будущие трансферы, а трансферы прошлого лета. Покупка Анхелиньо (вот зачем?!) и Канселу, который на левом фланге играет намного хуже, чем на родном правом. Эти трансферы не оправдались. В этом тоже вина тренера, который обладает огромным влиянием в клубе (спортивный и технический директора «Сити» — друзья Гвардиолы). Но ошибки, допущенные прошлым летом, не повод не исправлять проблему следующим летом.

К этому добавьте, что Зане хочет уйти (и скорее всего уйдёт) в «Баварию», а также что Сильва решил покинуть клуб следующим летом (он хочет закончить карьеру в родном «Лас-Пальмасе»). И внезапно оказывается, что у «Сити» объективно короткая обойма на следующий сезон. Обойма, в которой по схеме Хосепа (4-3-3, переходящие в 4-1-4-1) на пять мест в группе атаки без Сильвы и Зане останется семь футболистов, включая Фила Фодена. Этого достаточно?

Кто нужен?

В новости The Athletic была только информация о покупках, но «Сити» нужно не только покупать, но и продавать. Отаменди не может быть третьим центральным защитником в иерархии. Клуб набрал крайних защитников, которые не заиграли, – нужно признать ошибку и начать с ними расставаться.

Проблема, которую предстоит решить, выглядит так: «Сити» нужны стартовый состав без слабых мест и глубина состава. То есть как минимум крайний защитник не на перспективу, а на сейчас, центральный защитник и игрок в группу атаки. Удивительным образом это совпадает со списком требований Гвардиолы, который приводит источник. И нет, это не слишком много требований. Современный суперклуб не может функционировать по-другому.



Пример: «Тоттенхэм» в сезон без трансферов добрался до финала Лиги чемпионов – и на фоне этого блестящего достижения мы все не обратили внимания, что вторую часть сезона в АПЛ команда с короткой обоймой провалила: набрала 26 очков в 19 турах второго круга. Другой пример: Зидан два с половиной года обходился в «Реале» тем, что было на момент его прихода (а был состав из топ-5 в мире, как по качеству старта, так и по глубине), но когда вернулся, накупил игроков на 300 млн евро – и остался недоволен тем, что клуб не подписал Погба. Третий пример: Клопп в «Ливерпуле» пару лет прокачивал игроков, которые были. Он проделал огромную, невероятную работу. Прогресс того же Александера-Арнольда уникален. А Фирмино? В начале 2016 года на «Чемпионате» была опубликована моя статья о прогрессе Роберто под руководством Клоппа – в комментариях вызвал шутки прогноз, что бразилец в будущем может стоить 80 млн евро. Сейчас это число тоже выглядит смешно: он стоит дороже.

Но ведь пока Клопп делал всю эту нужную и трудную работу, он ничего не выиграл. А выиграл тогда, когда вдобавок к уже привыкшим к его футболу прогрессировавшим игрокам купил новых топовых футболистов, чтобы получить стартовый состав без слабых мест. И речь идёт о клубе, который проводит лучшие трансферы в последние три года. Быть хуже «Ливерпуля» в трансферах – не провал, иначе придётся считать провалом все трансферные кампании всех клубов мира.

«Сити» на трансферном рынке работает нестабильно. Гюндоган за 30 млн, Эдерсон за 40, Уолкер за 52 – в условиях нынешнего рынка это хорошие трансферы по соотношению цены и качества. С выбором крайних защитников клуб проваливается. Это проблема, но повторюсь: неудача в решении проблемы – не повод с ней смириться.

«Сити» на следующий сезон нужен стартовый состав без слабых мест. Как у «Ливерпуля». Не странно, что Гвардиола требует новых игроков на хронически проблемные позиции. Было бы странно, если бы не требовал.



***



В материале использованы данные Opta и Understat.



