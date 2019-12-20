Гвардиола воспитал топ-тренера. Артета решился возглавить идущий ко дну «Арсенал»

Мучения Фредрика Юнгберга в «Арсенале» закончились. Швед был близок к тому, чтобы полностью растерять репутацию, которую зарабатывал годами в Лондоне, но к его счастью, «канониры» наконец нашли подходящую кандидатуру на место главного тренера клуба. Как и ожидалось, «Арсенал» возглавил уже бывший помощник Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета.

Что известно о возвращении Артеты в «Арсенал»

Уход Артеты из «Манчестер Сити» вышел неоднозначным. Тренер достойно попрощался с клубом и даже толкнул очень эмоциональную речь перед уходом. Однако негативный фон возвращению испанца в Лондон придала новость о том, что «Арсенал» даже не делал официального предложения «Сити» о найме тренера. По информации Guardian, боссов «горожан» разозлило, что «канониры» даже формально не попытались провести переговоры.

Впрочем, несмотря на разногласия стороны всё же сумели договориться. С «канонирами» испанец подписал контракт на 3,5 года.

Пока что, неизвестно кто войдет в тренерский штаб, возглавляемый Артетой. В качестве кандидатур называются Фредрик Юнгберг, Родольфо Боррель, работавший с испанцем в «Манчестер Сити», а также главный тренер «Нью-Йорк Сити» Доменек Торрен.

Как Артета проявлял себя в тренерском штабе Гвардиолы

Микель Артета ранее никогда не работал главным тренером. После окончания карьеры летом 2016 года, бывший хавбек «Арсенала» оказался перед сложным выбором. Зная о желании испанца тренировать, его приглашали к себе три клуба: «Арсенал» с Венгером, «Тоттенхэм» с Почеттино и «Манчестер Сити» с Гвардиолой. Хорошенько обдумав каждый из вариантов, Артета решил начать свою тренерскую карьеру подальше от любимого клуба и отправился в Манчестер к Пепу.

Гвардиола тогда только осваивался в английском футболе. Ему был нужен человек, отлично знающий кухню АПЛ изнутри. Соотечественник Артета, уже знакомый Пепу со времен выступления за «Барселону», и отыгравший в Англии более 10 лет, стал идеальным вариантом. «Он – один из лучших полузащитников и знает английский футбол. Знает, что такое Boxing Day», — говорил Гвардиола после переезда в Манчестер.

В «Сити» Артета пришёл не просто учиться у одного из лучших тренеров мира, но и пытаться воплощать в жизнь свои идеи. Блестящий ум, трудолюбие и уверенность в собственных силах помогали Микелю стремительно прогрессировать на новом поприще. Гвардиола поощрял энтузиазм молодого тренера и нисколько не ограничивал его творческие порывы. Так, по информации The Times, Пеп доверял Артете самостоятельно отрабатывать игровые упражнения с футболистами. Пока Микель работал над обороной и атакой с игроками, Гвардиола молча стоял «сложа руки» и не мешал своему помощнику.

После окончания занятий Артета не раз просил Пепа разрешения дополнительно потренироваться с некоторыми игроками. Невероятный прогресс Стерлинга в Манчестере – в первую очередь заслуга помощника главного тренера «Сити».

«Микель уже много-много часов отработал со Стерлингом после тренировок, меняя его работу в штрафной. Он работает над контролем ситуации в последний момент, правильным движением в последних трёх-четырёх метрах перед воротами», — рассказывал Гвардиола.

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Во время матчей команды Артета был ничуть не менее активен, чем на тренировках. Выходя к кромке поля, Микель не стеснялся давать подсказки игрокам наравне с Гвардиолой.

В «Сити» Микель обладал хорошим авторитетом не только из-за своих тактических и аналитических способностей, но и благодаря красноречию. В сентябре 2018 года без дисквалифицированного Гвардиолы «Манчестер Сити» проиграл«Лиону» первый матч группового этапа ЛЧ. После той встречи Микель защищал перед прессой своих футболистов, а Фернандиньо признавался, что в раздевалке испанец произнёс очень сильные слова, которые подействовали на всю команду. Футболисты «Сити» всегда слушали Артету и уважали его.

Неудивительно, что Гвардиола не хотел отпускать своего помощника, а после его ухода рассыпался комплиментами в адрес соотечественника.

«Микель был великолепным тренером для «Манчестер Сити». Он был полностью посвящён работе и демонстрировал впечатляющее трудолюбие и знание футбола. Артета внёс большой вклад в достижения клуба в последние годы. Мы все желаем ему удачи в его новой роли. Я уверен, что он готов к ней», — сказал Гвардиола.

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С чем предстоит столкнуться Артете в «Арсенале»

Вернуться в «Арсенал» Артета мог ещё полтора года назад – в конце сезона-2017/18 «канониры» как раз искали себе тренера. Тем не менее назревающая сделка так и не состоялась.

Английские СМИ тогда называли две возможные версии, почему переговоры провалились. Согласно первой, исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис и владелец контрольного пакета акций «канониров» Стэн Кронке приняли решение искать другого тренера.

Вторая версия оказалась гораздо интереснее. По информации SkySports, Артета требовал от руководства «канониров» контроль над трансферами, что не устраивало боссов «Арсенала», и в итоге испанец решил не браться заработу.

Случись возвращение Артеты тогда, ему было бы гораздо легче дебютировать в качестве главного тренера. Сейчас же расхлёбывать все проблемы «Арсенала» не пожелаешь и врагу.

После 17 туров лондонцы занимает 10 место в АПЛ. «Канониры» демонстрируют отвратительную игру, а целая группа ключевых футболистов во главе с Пьером-Эмериком Обамеянгом собирается покинуть клуб. Прибавьте к этому нарастающее недовольство фанатов и получите максимально неблагоприятные условия для дебюта.

Что думает об этом сам Артета

Новый главный тренер «канониров» дал понять, что не боится трудностей. Только для достижения результатов ему потребуется время.

«Нам нужно побороться за главные трофеи, что я абсолютно ясно обозначил в своих беседах со Стэном и Джошем Кронке и другими руководителями клуба.

Мы все знаем, что для достижения таких целей нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы справимся с этим. Я являюсь реалистом, поэтому понимаю, что этого не произойдёт в одночасье, но в нынешнем составе много талантов, а академия клуба выпускает множество молодых игроков», — отметил испанский тренер.

Прогнозировать будущее Артеты на новом поприще сейчас, пожалуй, бессмысленно. Просто пожелаем испанцу удачи в его нелёгкой работе!