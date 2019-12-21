Партнёр «Ливерпуля» — бизнесмен из России. Он хочет заменить тренеров роботами

«Ливерпуль» подписал долгосрочное партнёрское соглашение с компанией Acronis. Её генеральный директор — российский предприниматель Сергей Белоусов. Компания стала партнёром клуба по резервному копированию и хранению данных.

Работа с клубом будет вестись по следующим направлениям киберзащиты: сохранность, доступность, конфиденциальность, подлинность и безопасность. Но в стратегии Acronis есть ещё один любопытный пункт. Речь о замене тренеров роботами.

«В будущем тренеры будут не нужны»

Выступая на мероприятии, приуроченном запуску партнёрства, Белоусов рассказал о том, как его компания будет помогать «красным» в защите важных для клуба данных. На встрече также присутствовал легенда «Ливерпуля» Иан Раш.



«Что это значит для футбола? Это означает, что при помощи наших технологий вы сможете улучшить свои тренировки и ускорить восстановление футболистов, потому что теперь у клуба появится возможность всё записывать и анализировать», — сказал Белоусов.

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Предприниматель, имеющий гражданство Сингапура, в своей речи пошёл ещё дальше и заявил, что в будущем тренеры будут не нужны клубам.



«По сути, это означает, что тренер-робот может появиться в самое ближайшее время. В будущем вам не понадобятся тренеры – вы сможете побеждать и без них», — отметил бизнесмен.



При этом он считает, что его технологии должны помочь главному тренеру «Ливерпуля».

«Юрген Клопп – потрясающий тренер, но наши технологии могут сильно облегчить ему работу. В какой-то момент игрокам придется понять, как работает эта технология. И если они смогут понять, как использовать эту технологию, то и играть они будут намного лучше. Эта методика делает футбол более продвинутым видом спорта», — заявил Сергей Белоусов.

Кто такой Сергей Белоусов?

Белоусов, родился в Ленинграде. Свою компанию он основал в 2003 году — в Сингапуре. Через год компания вышла на самоокупаемость и стала независимой, сделав акцент на кибербезопасности. Сейчас её технологии продаются в 145 странах мира. Уйдя из компании в 2007 году, Белоусов вернулся на должность генерального директора спустя шесть лет. Помимо Acronis, бизнесмен управлял IT-компаниями в России, Европе, Северной Америке и Азии.



Любопытно, что компания также сотрудничает с бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс» и командой NASCAR «Рауш-Фенвей Рейсинг», которыми владеют акционеры «Ливерпуля» компания Fenway Sports Group во главе с Джоном Генри. О партнёрстве компании с российскими клубами информации не было.