Не только россиян ловят на допинге. Теперь попался украинец Беседин

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Беседин подозревается в употреблении допинга. Об этом в своих соцсетях накануне сообщил украинский канал TaToTake. Украинец провалил обязательный допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальмё», который состоялся ещё 29 ноября. Сообщается, что УЕФА уже тогда обратила внимание на инцидент и начала расследование, а самого Беседина теперь ожидают большие проблемы.

Обвинения УЕФА

На днях киевское «Динамо» получило от УЕФА официальное письмо с обвинением в адрес Беседина. Организация начала расследование по данному случаю. Неизвестно, какой именно запрещённый препарат нашли в пробе у Беседина. УЕФА принял решение отстранить футболиста от любой футбольной деятельности на 30 дней. При этом санкции со стороны организации по отношению к игроку могут ужесточиться.



В самое ближайшее время должна быть выбрана дата, когда состоится слушание. Дело будет рассматриваться до 17 января, а значит вердикт будет вынесет не позднее этого числа.



Киевский клуб отреагировал на письмо УЕФА, выступив с заявлением на своём официальном сайте.

Вот перевод: «19 декабря 2019 года «Динамо» было официально уведомлено о возможном нарушении Артёмом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. В настоящий момент все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, «Динамо» не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур».

Реакция болельщиков

Есть ощущение, что не все украинские болельщики являются поклонниками игры Беседина. Вот реакция некоторых читателей на новость о том, что у него могут возникнуть проблемы, на одном из самых популярных футбольных сайтов страны — Football.ua.

Guano666: Бог услышал наши молитвы!!! Все в плюсе — Беседин не играет, но в команде, команда играет, а Беседин не играет!!! Бинго!!!



MisterFox: По ходу, болельщики Динамо что-то подмешали этому бревну перед игрой. Жестоко, но другого варианта избавиться от него не было.

Украiнець: Ну что же, поздравляю всех болельщиков Динамо с этим великим праздником. Святой Николай прислушался к нашим просьбам и принес нам подарок под подушку.



FStas: Это серьезное усиление Динамо. Еще бы Гармаша, Шепелева, Бущана и Кадара на допинге поймать — и можно за чемпионство бороться.



Тамплиер: Страшно даже подумать, как это бревно играло бы без допинга.

Кто такой Беседин?

Беседин является воспитанником киевского «Динамо». В 2015 году на правах аренды выступал за харьковский «Металлист», который позже был расформирован. В составе «Динамо» 23-летний нападающий сыграл 105 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 11 голевых передач.



Сам Артём, ещё будучи игроком молодёжной сборной Украины, любил проводить время с друзьями в кальянных и барах, не стесняясь выкладывать фотки в своём инстаграме. Кстати, судя по комментариям к первой записи, Беседин давно знаком с Александром Зинченко.

С 2016 года Артём выступает вместе с ним за сборную Украины. В её составе он провёл уже 13 матчей, в которых отличился дважды.



«Часто симулирую. Есть моменты, когда ты видишь, что уже отпустил мяч, а сзади защитник, то падаешь – судья свистит.Раз просвистел, значит, ты хорошо все сделал. Футбол – очень хитрая игра, не я один симулирую, этим занимается каждый», — рассказывал Беседин в одном из своих интервью.



Главное, чтобы в этот раз он не перехитрил сам себя.