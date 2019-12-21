Роджерс давно среди лучших тренеров мира. Второе место в АПЛ абсолютно по делу

Предрассудки относительно нынешнего тренерского успеха Брендана Роджерса в «Лестере» слишком многочисленны. Во-первых, по-прежнему сильны воспоминания о чемпионском походе Клаудио Раньери, и слово «везение» продолжает сопровождать «лис» и их коуча. Во-вторых, Роджерса три года как будто и вовсе не существовало в тренерском мире — работа в «Селтике» в силу некоторых и почти объективных причин всерьёз всё же не воспринимается. В-третьих, Роджерс — британец, а даже в самой охваченной тренерской лихорадкой Англии тренеры с острова автоматически стали восприниматься второсортными. Суждение «любой иностранный (и желательно — испаноговорящий) тренер сильнее любого британского» стали принимать за аксиому, но часто это предрассудок.

Роджерс легко доказывает, что паспорт — это только паспорт. Свою любовь к континентальному футболу, голландской школе нынешний главный тренер «Лестера» получил ещё в юношеские времена, когда играл за юниорскую сборную Северной Ирландии: «Всякий раз, когда мы встречались с командами из Нидерландов или Испании, я думал: „Я же играю только с противниками, а не с партнёрами, потому что мы постоянно вынуждены бегать за мячом…“. Я был техничным игроком, поэтому больше удовольствия получал от атакующего футбола, от команды, которая доминирует, хочет быть с мячом».

После того, как ему пришлось завершить карьеру из-за проблем с коленом, Роджерс знал, куда отправиться учиться на тренера. Несколько лет он потратил на постоянные поездки в Испанию и Нидерланды, многому научился в разговорах Хенком тен Кате, который вскоре выиграет с Франком Райкардом Лигу чемпионов в «Барселоне», и называл Ринуса Михелса своим вдохновителем. Кое-что ещё голландское заметно в тренерском стиле Роджерса: в отличие от большинства тренеров британской школы он гораздо ближе к футболистам и гораздо чаще инициирует контакты с ними по вопросам игры. Сам Брендан говорит так: «Это, как мне удалось понять, одна из ваших самых главных задач, как тренера, — обеспечить игроку уверенность, дать ему знать, что он лучший».

Работа с Джейми Варди в этом плане чрезвычайно показательна. Раскрывшийся полностью при вере в себя нападающий стал закисать в 2018-м, но появление в «Лестере» Роджерса дало Варди настоящую третью молодость. При этом нельзя говорить только о том, что поиск новой тактической роли для Джейми оказался ключом к его нынешней форме, как нельзя говорить и том, что на это оказало влияние только умение тренера «лис» мотивировать игроков. Это сложносочинённая задача: во-первых, ты должен применить свои тактические знания, чтобы найти лучшую позицию и роль для лидера своей команды; во-вторых, иметь смелость, чтобы пойти на перемены и подчинить этим переменам привыкшего к определённому стилю лидера; в-третьих, иметь терпение, чтобы объяснить лидеру (а они всегда имеют своё мнение), что перемены пойдут на пользу ему и команде. Каждый из этих пунктов важен по отдельности, и только в сумме эта работа может привести к результату.

Третья молодость Варди: ещё меньше касаний мяча и борьбы, ещё больше голов Их сейчас двое: он и Роберт Левандовски.

Роджерс не просто накопил тактические знания, годами наблюдая за тренировками испанцев и голландцев, начиная с команд U9. В «Челси» у Жозе Моуринью он прошёл необходимую школу критического мышления: он попал в место, где главный тренер был настоящим и, возможно, главным антагонистом всего того, к чему Брендан привык и привязался в голландской и испанской школе. Как бы Роджерс ни говорил, что Жозе гораздо ближе к ценностям наступательного футбола, чем принято считать, именно та работа в Лондоне дала ему возможность посмотреть на вещи с другой стороны, чтобы не стать догматиком.

Именно поэтому «Лестер» выделяется балансом, а не сумасшедшим стремлением владеть мячом (хотя и по этому показателю команда в пятёрке АПЛ). Оборонительная организация не менее важна для Роджерса, чем умение строить позиционные атаки, а прессинг — это инструмент, который нарушает позиционную структуру игры соперника. Даже на «Энфилде» «Лестер» играет на первый взгляд дерзко: нападающий и один из вингеров в прессинге покрывают центральных защитников соперника, другой вингер в свободном положении контролирует крайнего защитника «Ливерпуля», два центральных полузащитника уходят глубоко за двумя центральными полузащитниками «красных». Это в общем понимании называется высоким и агрессивным прессингом, но на самом деле основная задача для Роджерса — не вернуть себе мяч как можно быстрее, как это происходит у Гвардиолы или Боша, а заставить соперника располагать своих игроков в неизвестных для них зонах для принятия мяча. Это требует терпения, но зато тормозит развитие атаки на начальной стадии, а следовательно делает её менее опасной.

Тактические и методологические знания голландской школы, институт критического мышления Жозе Моуринью и стремление к постоянному диалогу с игроками сделали Роджерса одним из лучших тренеров мира. Успех его «Лестера» — это успех специалиста с приставкой «топ», а не «чудо Лестера 2.0». С момента назначения Роджерса главным тренером «лис» даже «Челси» набрал в сумме меньше очков. Больше на промежутке Роджерса в три десятка матчей набрали только две команды — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».



«Сити» примет «Лестер» в ранге отстающего от «лис», и даже победа не поможет Пепу опередить Роджерса в турнирной таблице. «Лестеру» в этом матче нечего терять — он выйдет спокойным, свежим и привычно настроенным добывать очки благодаря своему наступательному футболу. Их главный тренер прекрасно умеет терпеть сам и мотивировать на терпение своих игроков — а это значит, что надавить на «Лестер» индивидуальным классом Гвардиоле не удастся. А дальше многое решат идеи тренеров.