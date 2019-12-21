Жардима снова могут уволить из «Монако». Тренера спасёт только победа

От сегодняшнего результата «Монако» в матче с «Лиллем» зависит дальнейшая судьба Леонарду Жардима: португалец может покинуть команду в случае поражения. Спустя год он снова на грани увольнения.

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Рыболовлев просил его вернуться – и извинялся за осеннюю отставку

Жардим вернулся в «Монако» зимой — спустя три месяца после отставки. Тогда португальца уволил Вадим Васильев и пригласил ему на замену легенду монегасков, Тьерри Анри. Но этому проекту не суждено было стать успешным: «Монако» скатился на 19 место, вылетел из кубка, а к этому добавились ещё и проблемы в раздевалке. В этой не самой приятной ситуации владелец клуба Дмитрий Рыболовлев решил вернуть Жардима, с которым клуб в сезоне 2016/17 стал чемпионом.



«Я сам позвонил Леонарду Жардиму – извинился перед ним за допущенную в октябре ошибку, попросил его вернуться и возглавить команду. Решение об его увольнении было принято преждевременно», — сказал Рыболовлев уже после увольнения Васильева.

Анри отстранил игроков, затем был отстранён сам. Это должно было случиться «Монако» идёт на 19-месте и вылетел из Кубка.

О новой отставке говорят уже не в первый раз

Сезон «Монако» начал откровенно провально: в сентябре после шести туров клуб шел предпоследним с четырьмя очками. Об увольнении Жардима никто прямо не говорил, но прошла новость, что руководство обсудит будущее португальца в октябре. Перед игрой с «Реймсом», которая была 21 сентября, появилась новая информация: в случае поражения Жардиму придется покинуть клуб. Матч закончился со счётом 0:0, и отставки не последовало. После этого ситуация чуть улучшилось: пошли победы, и клуб поднялся на девятую строчку.

Почему Жардима снова хотят уволить

Первое и самое основное – это, конечно, результаты: очевидно, что «Монако» находится не на том месте, где должен быть. Но это далеко не все, чем Жардим не устраивает руководство клуба. Обозреватель France Football Антуан Бурлон рассказал несколько интересных деталей.



— Не знаю, точно ли его могут уволить, но Олег Петров этого хочет. Проблема лишь в Рыболовлеве, который говорит на это «нет». Мы, честно говоря, не знаем почему, — сказал он.



— А Петрова не устраивают результаты, а также отношение Жардима к молодым талантам. Тренер не хочет выпускать молодых игроков на поле, того же Артура Загре. Все говорят: «Он топовый игрок!». А Жардим держит его на скамейке запасных. У него всегда не складывалось с молодёжью, вспомните того же Килиана Мбаппе. Когда он подписал свой первый профессиональный контракт с «Монако», все были уверены, что молодой талант быстро попадет в основу. Все, кроме Жардима. У него не сложились отношения с Мбаппе. То, что Киллиан попал в главную команду, заслуга Васильева: именно он тогда повлиял на Жардима.

Мбаппе до «ПСЖ» жил в интернате «Монако». Показываем, как там всё устроено Ему могли снять апартаменты, но он отказался.

— Когда Тьерри Анри уволили и в клуб вернулся Жардим, молодые игроки очень расстроились: они понимали, что им будет непросто пробиться в основу. Португалец выпускает только «своих» игроков, тех, кого он лично выбрал в трансферное окно.

О ещё одной проблеме написало французское издание Get French Football News. По информации журналиста Роберта Молино, Сеск Фабрегас устроил бунт внутри команды против Жардима. Игроков не устраивает, что тренер продолжает ставить Глика и Джемерсона, хотя оба футболиста сейчас не в самой лучшей форме.

Кто, если не Жардим?

Издание Footmercato сообщило, что заменой Жардиму может стать Лоран Блан, который сидит без работы с 2016 года. По их информации, руководство «Монако» уже провело встречу с французом.



Ещё два варианта – это тренер «Ренна» Жюльен Стефан и бывший главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль.



Но как оно будет на самом деле – узнаем совсем скоро.